Постачання ППО для України буде пріоритетом, - Столтенберг
На зустрічі міністрів оборони країн НАТО та коаліції формату Рамштайн топтемою будуть постачання систем протиповітряної оборони Україні.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Ми обговорюватимемо, як різко збільшити підтримку України. Топпріоритетом будуть (постачання. - Ред.) більшої кількості систем ППО для України", - сказав Столтенберг.
Наразі ескалація з боку Росії – на найвищому рівні з 24 лютого, зазначив генсек. РФ оголосила незаконну анексію, мобілізацію, завдала хаотичних масованих ракетних ударів по українських містах і робить ядерні погрози.
"Ми зустрінемося з міністром оборони Олексієм Резніковим. Меседж від союзників НАТО буде такий: ми стоїмо разом з Україною і підтримуємо її, ми готові до довгострокового шляху і підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно", – підсумував генсек Альянсу.
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Дошло, наконец, как до жирафа..
Тому очікувати що через місяць дадуть ПРО мало віриться
Хто хоче давати мало себе рекламує а дає
А не так як Німеччина дуже мало дає і то з неохотою проте рекламує себе
-- ми ще раз можемо надати вам "авенджери"
-- а ви хіба вже давали?
-- ні, вже хотіли
Особливо в глобальному контексті.
І, по-друге. Вони (НАТО) дійсно не зобов"язані рятувати Україну. Але, захопивши Україну кацапи підійдуть до кордонів НАТО (Румунія, Угорщина, Польща, Прибалтика...) і Альянсу , як кажуть "мало не покажется". Усьок, чипушило полосате? Тому рятувати Україну Альянсу доведеться, бо потім доведеться рятувати багато своїх "бойових побратимів" , і затрати на це будуть космічними.
Ти хочеш сказати, що НАТО не допомогає Україні?
Чи хочеш сказати, що Україна і сама би перемогла?
но, все равно, пво - это борьба со следствием проблемы. для того, чтобы бороться с причиной, надо atacms - это позволило бы объяснить карлику доступным ему языком, что он не останется безнаказанным.