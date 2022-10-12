Постачання ППО для України буде пріоритетом, - Столтенберг

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО та коаліції формату Рамштайн топтемою будуть постачання систем протиповітряної оборони Україні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Ми обговорюватимемо, як різко збільшити підтримку України. Топпріоритетом будуть (постачання. - Ред.) більшої кількості систем ППО для України", - сказав Столтенберг.

Наразі ескалація з боку Росії – на найвищому рівні з 24 лютого, зазначив генсек. РФ оголосила незаконну анексію, мобілізацію, завдала хаотичних масованих ракетних ударів по українських містах і робить ядерні погрози.

"Ми зустрінемося з міністром оборони Олексієм Резніковим. Меседж від союзників НАТО буде такий: ми стоїмо разом з Україною і підтримуємо її, ми готові до довгострокового шляху і підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно", – підсумував генсек Альянсу.

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