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Постачання ППО для України буде пріоритетом, - Столтенберг

ппо

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО та коаліції формату Рамштайн топтемою будуть постачання систем протиповітряної оборони Україні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Ми обговорюватимемо, як різко збільшити підтримку України. Топпріоритетом будуть (постачання. - Ред.) більшої кількості систем ППО для України", - сказав Столтенберг.

Наразі ескалація з боку Росії – на найвищому рівні з 24 лютого, зазначив генсек. РФ оголосила незаконну анексію, мобілізацію, завдала хаотичних масованих ракетних ударів по українських містах і робить ядерні погрози.

"Ми зустрінемося з міністром оборони Олексієм Резніковим. Меседж від союзників НАТО буде такий: ми стоїмо разом з Україною і підтримуємо її, ми готові до довгострокового шляху і підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно", – підсумував генсек Альянсу.

Також читайте: Перемога Росії у війні в Україні стане поразкою НАТО, - Столтенберг

Автор: 

ППО (3142) допомога (8288) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+7
Чекаємо з нетерпінням систем протиповітряноі оборони 🙁
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12.10.2022 13:05
+5
Ще б самолети дали - українці найкращі мотивовані натовці
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12.10.2022 13:05
+5
Від цих ракет і дронів можна відбиватися вічно. Треба нищити інфраструктуру рашистських кочових поселень у відповідь на їхні обстріли нашої інфраструктури. Це стримає краще, ніж ППО. Адже зими на кацапердії холодніші. Тому, далекобійні ракети поряд з засобами ПРО. Please.
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12.10.2022 13:11
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Ваши слова-поставщикам в уши
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12.10.2022 13:04 Відповісти
"Поставка ПВО для Украины будет приоритетом, - Столтенберг"
Дошло, наконец, как до жирафа..
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12.10.2022 17:37 Відповісти
І мабуть воно буде не скоро. Бо на словах говорять ось даємо. Але насправді немає.
Тому очікувати що через місяць дадуть ПРО мало віриться
Хто хоче давати мало себе рекламує а дає
А не так як Німеччина дуже мало дає і то з неохотою проте рекламує себе
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12.10.2022 13:04 Відповісти
теперь чувствую точно ускорится процесс
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12.10.2022 13:06 Відповісти
Откуда у вас информация, что Германия мало нам поставляет?
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12.10.2022 13:13 Відповісти
Несправедливо щодо Німеччини. Вони після США, Британії та Польщі четверті по обєму поставок.
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12.10.2022 13:22 Відповісти
Пʼяті після рашки, США, Британії та Польщі
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12.10.2022 13:36 Відповісти
тонко
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12.10.2022 16:35 Відповісти
Американці можуть надати одразу сотню "авенджерів".
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12.10.2022 13:30 Відповісти
вони завжди могли..
-- ми ще раз можемо надати вам "авенджери"
-- а ви хіба вже давали?
-- ні, вже хотіли
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12.10.2022 14:09 Відповісти
Чекаємо з нетерпінням систем протиповітряноі оборони 🙁
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12.10.2022 13:05 Відповісти
Ще б самолети дали - українці найкращі мотивовані натовці
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12.10.2022 13:05 Відповісти
вашінгтонський обком відкритим текстом говорить нашому бубочкє щоб вів себе поскромнєє коли щось просиш
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12.10.2022 13:07 Відповісти
є таке.
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12.10.2022 13:09 Відповісти
Так наш бубочка так и не научился говорить спасибо, он же никому и ничего не должен...
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12.10.2022 13:14 Відповісти
Пошвидше би замінити цього сикливого бездаря: Хіба ми не просили сторазово і на усіх рівнях про першочерговість для України засобів ППО??? Хіба не просили закрити небо, а на землі ми самі впораємося? ********* сикливий бездар. НАТО мав би очолити якийсь бойовий генерал, британський або американський з досвідом бойових дій. Бажано - темношкірий. А не це гниле скандинавське лайно, якому уже все до сраки і яке уже припасувало собі посаду банкіра.
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12.10.2022 13:08 Відповісти
Нажаль так і є. Дух НАТО давно вивітрився. Залишився тільки статут. Тобто завтра бібліотекар може очолити цю контору.🤷
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12.10.2022 13:14 Відповісти
Не треба стартувати на НАТО. НАТО - оборонний альянс. На жодного, з його членів нападу не було. Вони не зобовʼязані рятувати Україну (і це вже багато разів тут обговорювалося ).
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12.10.2022 13:34 Відповісти
В глобальному контексті це все виявилося ху@нею.
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12.10.2022 13:39 Відповісти
Все в цьому світі - х"ня, окрім бджіл. А бджіли - теж х"ня, тільки смугаста. (С)
Особливо в глобальному контексті.
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12.10.2022 13:41 Відповісти
Бджіли-х@йня. Бджоли-👍
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12.10.2022 17:44 Відповісти
Тоді хай твій Столтенберг не розпинається на весь світ з початку цієї війни, що "ми Україну не залишимо", "допомагатимемо, скільки знадобиться", "постачання ППО Україні для нас є пріоритетним", "поразка України від росії означатиме поразку НАТО" іт.д. Не читав такого? ХАЙ НЕ ******* і тоді ми налагодими двохсторонні зв"язки з іншими країнами, у т. ч . членами НАТО. А то твій сикливий баран нагадує старигана, що обіцяє виїбати свою молоду жінку, а, прийшовши додому переконує, що висячий краще за стоячий.
І, по-друге. Вони (НАТО) дійсно не зобов"язані рятувати Україну. Але, захопивши Україну кацапи підійдуть до кордонів НАТО (Румунія, Угорщина, Польща, Прибалтика...) і Альянсу , як кажуть "мало не покажется". Усьок, чипушило полосате? Тому рятувати Україну Альянсу доведеться, бо потім доведеться рятувати багато своїх "бойових побратимів" , і затрати на це будуть космічними.
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12.10.2022 14:20 Відповісти
Орест, давай ти будеш фільтрувати базар, щоб була дискусія а не срач.
Ти хочеш сказати, що НАТО не допомогає Україні?
Чи хочеш сказати, що Україна і сама би перемогла?
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12.10.2022 14:23 Відповісти
І на додачу. Рашка і так на границях країн НАТО(страни Балтії, Польща, Фінляндія). Ну підійде ще з одної сторони. Шо з того? Теж мені аргумент.
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12.10.2022 14:27 Відповісти
А *********** потом завоют-"***..поглядите.. у них какие системы..а у нас в квартире газ ..и то не у всех...и вообще мы с НАТО воюем.. "
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12.10.2022 13:10 Відповісти
Не прошло и семи месяцев, уже было? А я бы хотел от него услышать о прекрасной работе украинской ПВО и мечте закупить такое вооружение... Але маємо те що маємо... Спасибо и за это надо сказать...
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12.10.2022 13:11 Відповісти
Від цих ракет і дронів можна відбиватися вічно. Треба нищити інфраструктуру рашистських кочових поселень у відповідь на їхні обстріли нашої інфраструктури. Це стримає краще, ніж ППО. Адже зими на кацапердії холодніші. Тому, далекобійні ракети поряд з засобами ПРО. Please.
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12.10.2022 13:11 Відповісти
агент Стеклов опять балаболит прямо в атмосферу.
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12.10.2022 13:14 Відповісти
Дякуємо.
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12.10.2022 13:17 Відповісти
Збивати ракети це пасивний спротив. Потрібно їбашити по кацапії.
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12.10.2022 13:18 Відповісти
коли вже Столтенберг зрозуміє, що озброєна "до зубів" Україна - гарант миру і спокою в Європі
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12.10.2022 13:18 Відповісти
Коли ж, нарешті, будемо по повній відповідати на ракетні обстріли на адресу відправника?!
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12.10.2022 13:19 Відповісти
И что вам всем мешало это начинать с марта месяца? Вы же тогда уже понимали, что Украина не сдатся и будет сопротивляться всеми силами.
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12.10.2022 13:31 Відповісти
Це - класна новина. Шоб там не казали розгонювачі зради, Захід допомогає. І те, що вони обіцяють - вони постачають (навіть через спротив Зєкоманди).
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12.10.2022 13:32 Відповісти
огромное спасибо.

но, все равно, пво - это борьба со следствием проблемы. для того, чтобы бороться с причиной, надо atacms - это позволило бы объяснить карлику доступным ему языком, что он не останется безнаказанным.
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12.10.2022 13:38 Відповісти
Одне не заміщає інше. Треба і те і те.
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12.10.2022 14:14 Відповісти
я не говорил, что замещает. я пытался сказать, что отр были бы более эффективны в противодействии террору рахи. у кремлевских карликов тремор наступает только от перспективы наличия отр у киева:

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12.10.2022 14:29 Відповісти
Йомайо! А шо це Онвамнєдімон забалакав на мові НАТО? Шпіон?
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12.10.2022 14:31 Відповісти
учат язык победителей - они же с нато воюют. сдаваться надо так, чтобы тебя поняли. а то до гааги могут и не довезти.
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12.10.2022 14:37 Відповісти
а вісім місяців тому не альо? курв@!
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12.10.2022 14:06 Відповісти
Поздно папа пить Борджомі, ти уже много чего ск азал)))
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12.10.2022 15:06 Відповісти
коли вже "буде" стане "є"?
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12.10.2022 19:45 Відповісти
 
 