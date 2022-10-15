"ZOV получил п#здов", - сожженная российская техника в Харьковской области. ВИДЕО

В сеть попали кадры сожженной российской техники в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кады опубликованы в твиттере kharkiv_warnews

Автор видео, комментируя кучу сожженной техники, отметил: "Кто еще в Украину хочет прийти? БТРчики, танчики".

Смотрите: ВСУ уничтожили в Херсонской области вражескую технику высокоточным 155-мм снарядом Excalibur. ВИДЕО