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Харьковщина (4162) техника (1547)

"ZOV получил п#здов", - сожженная российская техника в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры сожженной российской техники в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кады опубликованы в твиттере kharkiv_warnews

Автор видео, комментируя кучу сожженной техники, отметил: "Кто еще в Украину хочет прийти? БТРчики, танчики".

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Гарний слоган.
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15.10.2022 22:51 Ответить
"ZOV" получил ******!
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15.10.2022 22:55 Ответить
Ну і шикарно, побільше таких відосів. Надіюсь весь состав отой техніки згорів і дорогая нє узнаєт, какой у парня был конец
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15.10.2022 22:56 Ответить
АZOV переміг ZOV.
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15.10.2022 22:56 Ответить
Вчера в Риге видел на прицепе перевозили спортивную машину, не смог увидеть чьи номера, но среди реклам спонсоров на кузове была ЭМБЛЕМА АЗОВА!
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15.10.2022 23:01 Ответить
Горіла вата, палала.
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15.10.2022 23:06 Ответить
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15.10.2022 23:40 Ответить
Кінцівка - марганцівка
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16.10.2022 00:19 Ответить
Краще наVOZ )))
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16.10.2022 09:05 Ответить
 
 