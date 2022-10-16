Украинские хакеры оставили Ленинградскую область без света. ВИДЕО
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Украинские хакеры атаковали петербургскую электросетевую компанию и оставили Ленинградскую область без электроэнергии.
Об этом сообщает IT-армия Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Мы 12 октября успешно атаковали энергосети Санкт-Петербурга и Ленинградской области акционерного общества ЛОЭСК. Проще говоря, российскую ТЭЦ", – рассказали хакеры.
По их словам, украинские специалисты смогли проникнуть внутрь сетевой инфраструктуры, получили доступ к рабочим местам операторов и "поиграли с переключателями".
Также получили доступ к информации, содержащейся в сети.
"Мы получили так много информации, что обрабатывать ее пришлось два дня. В наших руках оказались паспорта, документы, базы данных сотрудников и клиентов", – говорят хакеры.
Все данные, документы, паспорта и приказы они выложили в интернет, чтобы любой пользователь мог загрузить эту информацию и сделать с ней все, что угодно.
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