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Украинские хакеры оставили Ленинградскую область без света. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Украинские хакеры атаковали петербургскую электросетевую компанию и оставили Ленинградскую область без электроэнергии.

Об этом сообщает IT-армия Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Мы 12 октября успешно атаковали энергосети Санкт-Петербурга и Ленинградской области акционерного общества ЛОЭСК. Проще говоря, российскую ТЭЦ", – рассказали хакеры.

По их словам, украинские специалисты смогли проникнуть внутрь сетевой инфраструктуры, получили доступ к рабочим местам операторов и "поиграли с переключателями".

Также получили доступ к информации, содержащейся в сети.

"Мы получили так много информации, что обрабатывать ее пришлось два дня. В наших руках оказались паспорта, документы, базы данных сотрудников и клиентов", – говорят хакеры.

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Все данные, документы, паспорта и приказы они выложили в интернет, чтобы любой пользователь мог загрузить эту информацию и сделать с ней все, что угодно.
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Топ комментарии
+38
Хе-хе, файно, виконавцям - респект!
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16.10.2022 16:14
+16
Дякую . А бункер не спробуєте хакнути?
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16.10.2022 16:16
+15
Подяка хакерам! Краще було б пенсії і зарплати заблокувати нехай голодні сидять.
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16.10.2022 16:22
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Хе-хе, файно, виконавцям - респект!
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16.10.2022 16:14 Ответить
Правильно. Нєх*й вий*буваться.
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16.10.2022 17:52 Ответить
Дякую . А бункер не спробуєте хакнути?
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16.10.2022 16:16 Ответить
Там дизеля.
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16.10.2022 16:21 Ответить
І моьільний на дізелі?
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16.10.2022 16:32 Ответить
100%. На корабельных дизелях. С двойным, как минимум, резервированием.
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16.10.2022 16:34 Ответить
Туди кацапи інтернет не допускають. А ***** навіть простим мобільним з кнопками не користується.
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16.10.2022 16:36 Ответить
Дуже прикро
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16.10.2022 18:20 Ответить
Дуже печально
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16.10.2022 18:22 Ответить
Та ладно. Шеф попросил секретаршу заказать обед, а она вызвала демона.Бывает
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16.10.2022 16:17 Ответить
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙁наші хакери ‼️
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16.10.2022 16:18 Ответить
лучше б атомную станцыю подорвали нажимая от фонаря всякие кноки от телемеханики
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16.10.2022 16:18 Ответить
Вибачте, але це МАЙЖЕ нереально(

Системи керування АЕС МАЙЖЕ повністтю ізольовані від зовнішніх мереж!

Теоритично можливо пробитися через шлюзи уеруючих систем по передачі параметрів назовні, але, але, але...
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16.10.2022 16:35 Ответить
свою тупую башку подорви бот недобитый
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16.10.2022 23:04 Ответить
так это даже не бавовна у них, а интеллигентная публика зашла.
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16.10.2022 16:20 Ответить
Подяка хакерам! Краще було б пенсії і зарплати заблокувати нехай голодні сидять.
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16.10.2022 16:22 Ответить
Молодці
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16.10.2022 16:22 Ответить
Движение поездов путайте
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16.10.2022 16:24 Ответить
Спасиба!
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16.10.2022 16:25 Ответить
РасчЛениград .... без света .... ждет...
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16.10.2022 16:25 Ответить
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16.10.2022 16:26 Ответить
Цікаво санкт-петербург у ленінградській області, а у нас Дніпро у Дніпропетровській. Це що, така собі ностальгія за совком? І це - за першого найвидатнішого українця? Совок він найвидатніший, а не українець. Боневтік, бо втік від призову. Чотири рази
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16.10.2022 16:34 Ответить
Кажуть, що 3 рази! Лічильник не накручуйте, не 90ті роки знадвору) Але і трьох достатньо більше ніж треба
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16.10.2022 16:39 Ответить
Ні, щоб похвалити боневтіка, що перейменував Дніпропетровськ в Дніпро, хоча й про область забувся, то ви його лаєте
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16.10.2022 16:43 Ответить
Там вирiшувала зрада.
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16.10.2022 16:49 Ответить
главное что бы твои кацапы ничего не вирiшували
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16.10.2022 23:06 Ответить
кадзаб це той, хто про нього завжди думку ма€ та пише тут постiйно. Sei tu cioè. Бздо чувирне.
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16.10.2022 23:40 Ответить
не позорься кацапское чувырло - купи себе гугл переводчик лапоть
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16.10.2022 23:57 Ответить
А треба було перейменувати на Дніпровськ, а область назвати Дніпровська!
Та воно їм треба, пішли на налигачі маси!
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16.10.2022 16:50 Ответить
Дніпропетровськ став Дніпром у 2016 році, боневтік у ці часи публіку розважав...
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16.10.2022 16:59 Ответить
Ага, але всрався, що область не перейменована він. І совок по цій причині теж він? Егеж?
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16.10.2022 17:03 Ответить
А хто? У кого була конституційна більшість? Запроста змогли б. Але ж совки, люті совки
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16.10.2022 21:16 Ответить
Даний випадок - це позитивна сторона хакерів)))
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16.10.2022 17:06 Ответить
Українським хакерам слава!Добре діло зробили
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16.10.2022 17:09 Ответить
🇺🇦‼️⚔️❤️👍👏✌️✊🇺🇦‼️⚔️❤️
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16.10.2022 17:34 Ответить
Як же вони тепер без тєлєка жити будуть. То тепер привід для амністі про звірства українців щодо мирних зомбаків писати.
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16.10.2022 19:02 Ответить
Панове хакери, будьте любезні, поколупайтеся в банківській сфері - буде хаос у всій економіці !
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16.10.2022 19:21 Ответить
Калибєль рівалюцііі ва мглє . . .
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16.10.2022 20:34 Ответить
 
 