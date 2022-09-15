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Украинские хакеры взломали сайт ОДКБ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кібератака

Ответственность за взлом сайта Организации Договора о коллективной безопасности взяли на себя сразу несколько кибергрупп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал RUH8.

Первые сообщения о том, что официальный сайт ОДКБ не работает, поступили еще 13 сентября. Однако даже через два дня он остается недоступным.

"Россия всегда предает своих союзников. Всегда. Обещания российского руководства не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Вчера Армения обратилась в Организацию Договора о Коллективной Безопасности с просьбой о помощи, но результат был известен заранее — Россия, которая сейчас терпит поражение в Украине, не придет. У вас дыра в коллективной безопасности. "ОДКБ" настолько никудышная организация, что не способна защитить даже свой собственный сайт", - говорится в сообщении.

Ответственность за эту атаку взяли на себя кибердвижения CAS, UCA и DF, известные своей борьбой против кремлевского режима.

Смотрите: Украинские киберактивисты взломали российский сервис Pager TV. ВИДЕО
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Топ комментарии
+21
у них ещё и сайт был
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15.09.2022 15:21
+11
а может там ещё и чатик есть?
Армения: нас бомбят!
Казахстан вышел из чата
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15.09.2022 15:51
+9
Нашим хакерам респект 👍🏼👍🏼👍🏼😀👊🏼
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15.09.2022 15:25
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15.09.2022 15:17 Ответить
у них ещё и сайт был
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15.09.2022 15:21 Ответить
СерйозАНАЛьная организація всьо .
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15.09.2022 15:25 Ответить
а может там ещё и чатик есть?
Армения: нас бомбят!
Казахстан вышел из чата
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15.09.2022 15:51 Ответить
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15.09.2022 15:59 Ответить
сайт Боевой Глисток
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15.09.2022 16:18 Ответить
Схоже крім сайту нічого й не було.
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15.09.2022 16:22 Ответить
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15.09.2022 15:21 Ответить
Нашим хакерам респект 👍🏼👍🏼👍🏼😀👊🏼
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15.09.2022 15:25 Ответить
Тю. С таким же успехом могли сломать сайт юнармии
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15.09.2022 15:26 Ответить
ОДКБ - Отара диких козлов и баранов
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15.09.2022 15:26 Ответить
путін конкретно зливає Пашиняна та й Асада заодно. Людям треба знати про це. Більше всього жалко нашу країну, але Пашиняна чомусь теж, що довірився негіднику
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15.09.2022 15:27 Ответить
Давно надо было это сделать. Сайт, созданный в чебурнете, на сервере под управлением процессора из Лада-Калины и программным обеспечением робота Федора надо каждый день ломать.
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15.09.2022 15:33 Ответить
Сайт дырявый как путлер и сама рашка
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15.09.2022 15:44 Ответить
Армяне кричат на армянском:" ОДКБ, помоги!" А в ОДКБ армянского языка не знают.
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15.09.2022 16:40 Ответить
 
 