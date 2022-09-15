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Українські хакери зламали сайт ОДКБ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кібератака

Відповідальність за злом сайту Організації Договору про колективну безпеку взяли одразу декілька кібергруп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал RUH8.

Перші повідомлення про те, що офіційний сайт ОДКБ не працює, надійшли ще 13 вересня. Проте навіть через два дні він залишається недоступним. 

"Росія завжди зраджує своїх союзників. Завжди. Обіцянки російського керівництва не варті навіть паперу, на якому вони написані. Вчора Вірменія звернулася до Організації Договору про Колективну Безпеку з проханням про допомогу, але результат був відомий заздалегідь — Росія, яка зараз зазнає поразки в Україні, не прийде. У вас дірка у колективній безпеці. "ОДКБ" настільки нікчемна організація, що не здатна захистити навіть свій власний сайт", - йдеться в повідомленні. 

Відповідальність за цю атаку взяли на себе кіберрухи CAS, UCA та DF, відомі своєю боротьбою проти кремлівського режиму.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
у них ещё и сайт был
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15.09.2022 15:21
+11
а может там ещё и чатик есть?
Армения: нас бомбят!
Казахстан вышел из чата
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15.09.2022 15:51
+9
Нашим хакерам респект 👍🏼👍🏼👍🏼😀👊🏼
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15.09.2022 15:25
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15.09.2022 15:17 Відповісти
у них ещё и сайт был
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15.09.2022 15:21 Відповісти
СерйозАНАЛьная организація всьо .
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15.09.2022 15:25 Відповісти
а может там ещё и чатик есть?
Армения: нас бомбят!
Казахстан вышел из чата
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15.09.2022 15:51 Відповісти
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15.09.2022 15:59 Відповісти
сайт Боевой Глисток
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15.09.2022 16:18 Відповісти
Схоже крім сайту нічого й не було.
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15.09.2022 16:22 Відповісти
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15.09.2022 15:21 Відповісти
Нашим хакерам респект 👍🏼👍🏼👍🏼😀👊🏼
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15.09.2022 15:25 Відповісти
Тю. С таким же успехом могли сломать сайт юнармии
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15.09.2022 15:26 Відповісти
ОДКБ - Отара диких козлов и баранов
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15.09.2022 15:26 Відповісти
путін конкретно зливає Пашиняна та й Асада заодно. Людям треба знати про це. Більше всього жалко нашу країну, але Пашиняна чомусь теж, що довірився негіднику
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15.09.2022 15:27 Відповісти
Давно надо было это сделать. Сайт, созданный в чебурнете, на сервере под управлением процессора из Лада-Калины и программным обеспечением робота Федора надо каждый день ломать.
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15.09.2022 15:33 Відповісти
Сайт дырявый как путлер и сама рашка
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15.09.2022 15:44 Відповісти
Армяне кричат на армянском:" ОДКБ, помоги!" А в ОДКБ армянского языка не знают.
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15.09.2022 16:40 Відповісти
 
 