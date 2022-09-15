Українські хакери зламали сайт ОДКБ

Відповідальність за злом сайту Організації Договору про колективну безпеку взяли одразу декілька кібергруп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал RUH8.

Перші повідомлення про те, що офіційний сайт ОДКБ не працює, надійшли ще 13 вересня. Проте навіть через два дні він залишається недоступним.

"Росія завжди зраджує своїх союзників. Завжди. Обіцянки російського керівництва не варті навіть паперу, на якому вони написані. Вчора Вірменія звернулася до Організації Договору про Колективну Безпеку з проханням про допомогу, але результат був відомий заздалегідь — Росія, яка зараз зазнає поразки в Україні, не прийде. У вас дірка у колективній безпеці. "ОДКБ" настільки нікчемна організація, що не здатна захистити навіть свій власний сайт", - йдеться в повідомленні.

Відповідальність за цю атаку взяли на себе кіберрухи CAS, UCA та DF, відомі своєю боротьбою проти кремлівського режиму.

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