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Украинские бойцы достали из реки утопленный танк оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы достали из реки утопленный танк оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трофей пришлось вытаскивать с помощью двух бронемашин.

Также смотрите: Украинцев призывают не фотографировать номера дронов-камикадзе: Враг может корректировать будущие удары. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37
Ой, не треба стояти біля тросу, яким тягнуть танк.
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17.10.2022 15:18
+34
Хлопці молодці, але хотів би нагадати про техніку безпеки. Під час буксирування тяжкої техніки не можна стояти біля неї ближче ніж довжина тросу, бо коли рветься трос або петля, то наслідки страшні. Бережи Вас бог.
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17.10.2022 15:21
+29
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17.10.2022 15:29
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Піду на річку
Глибоко втоплюся
Шукати будеть
Не скоро знайдуть....
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17.10.2022 15:18 Ответить
...ти будеш плакать, спливатимуть роки,
мене до смерті не зможеш забуть....
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17.10.2022 16:08 Ответить
Ой, не треба стояти біля тросу, яким тягнуть танк.
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17.10.2022 15:18 Ответить
Випередили, але зайвим не буде ))
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17.10.2022 15:23 Ответить
Хлопці молодці, але хотів би нагадати про техніку безпеки. Під час буксирування тяжкої техніки не можна стояти біля неї ближче ніж довжина тросу, бо коли рветься трос або петля, то наслідки страшні. Бережи Вас бог.
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17.10.2022 15:21 Ответить
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17.10.2022 15:29 Ответить
Покупався та досить
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17.10.2022 15:46 Ответить
Пять катков. Какое то древнее дерьмо .
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17.10.2022 15:46 Ответить
то БРэМ на базе т 55 а выудили т 90
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17.10.2022 15:52 Ответить
Оно як. Кацапи самі на Т-62 пересідають, а Т-90 лишають. 👍
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17.10.2022 16:05 Ответить
Імпортозаміщення. На Т90 багато складових з Франції та Німетчини.
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17.10.2022 16:55 Ответить
Вибачте, але за ради справедливості: це ІМРка
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17.10.2022 17:08 Ответить
Не дай Боже щоб лопнув трос
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17.10.2022 15:48 Ответить
Добра "Танька" Тепер її гарно вимить, почистить , підмазать , нагодувать і дать в руки макогона - хай ганяє кацапів!
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17.10.2022 15:48 Ответить
А як же !
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17.10.2022 16:10 Ответить
Так вытягивать тяжелую технику довольно рисковано и опасно.Почему не использовать полиспаст?В комплект БРЭМ входят подвижные и неподвижные для этого блоки..
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17.10.2022 17:09 Ответить
Рискнули.. По мулу та багнюці легко пішов..
А от що з начинкою..це питання
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17.10.2022 21:55 Ответить
Сколько ведер раков с Ваньки сняли?
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17.10.2022 19:28 Ответить
а можно без музыки видео выкладывать? просто оригинал. без ********* всех одинаковой музыки.
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17.10.2022 21:55 Ответить
 
 