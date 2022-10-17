Украинские бойцы достали из реки утопленный танк оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские бойцы достали из реки утопленный танк оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, трофей пришлось вытаскивать с помощью двух бронемашин.
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+37 MausMike
показать весь комментарий17.10.2022 15:18
+34 Qq Qqq f1a4586b
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+29 Олександр Дніпро
показать весь комментарий17.10.2022 15:29
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Глибоко втоплюся
Шукати будеть
Не скоро знайдуть....
мене до смерті не зможеш забуть....
А от що з начинкою..це питання