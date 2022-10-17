Українські бійці дістали з річки втоплений танк окупантів. ВIДЕО
Українські бійці дістали з річки втоплений танк окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, трофей довелося витягувати за допомогою двох бронемашин.
Топ коментарі
+37 MausMike
показати весь коментар17.10.2022 15:18
+34 Qq Qqq #455433
показати весь коментар17.10.2022 15:21
+29 Олександр Дніпро
показати весь коментар17.10.2022 15:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Глибоко втоплюся
Шукати будеть
Не скоро знайдуть....
мене до смерті не зможеш забуть....
А от що з начинкою..це питання