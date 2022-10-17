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Українські бійці дістали з річки втоплений танк окупантів. ВIДЕО

Українські бійці дістали з річки втоплений танк окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, трофей довелося витягувати за допомогою двох бронемашин.

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Автор: 

танк (2067) трофеї (185)


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Топ коментарі
+37
Ой, не треба стояти біля тросу, яким тягнуть танк.
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17.10.2022 15:18
+34
Хлопці молодці, але хотів би нагадати про техніку безпеки. Під час буксирування тяжкої техніки не можна стояти біля неї ближче ніж довжина тросу, бо коли рветься трос або петля, то наслідки страшні. Бережи Вас бог.
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17.10.2022 15:21
+29
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17.10.2022 15:29
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Піду на річку
Глибоко втоплюся
Шукати будеть
Не скоро знайдуть....
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17.10.2022 15:18 Відповісти
...ти будеш плакать, спливатимуть роки,
мене до смерті не зможеш забуть....
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17.10.2022 16:08 Відповісти
Ой, не треба стояти біля тросу, яким тягнуть танк.
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17.10.2022 15:18 Відповісти
Випередили, але зайвим не буде ))
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17.10.2022 15:23 Відповісти
Хлопці молодці, але хотів би нагадати про техніку безпеки. Під час буксирування тяжкої техніки не можна стояти біля неї ближче ніж довжина тросу, бо коли рветься трос або петля, то наслідки страшні. Бережи Вас бог.
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17.10.2022 15:21 Відповісти
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17.10.2022 15:29 Відповісти
Покупався та досить
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17.10.2022 15:46 Відповісти
Пять катков. Какое то древнее дерьмо .
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17.10.2022 15:46 Відповісти
то БРэМ на базе т 55 а выудили т 90
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17.10.2022 15:52 Відповісти
Оно як. Кацапи самі на Т-62 пересідають, а Т-90 лишають. 👍
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17.10.2022 16:05 Відповісти
Імпортозаміщення. На Т90 багато складових з Франції та Німетчини.
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17.10.2022 16:55 Відповісти
Вибачте, але за ради справедливості: це ІМРка
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17.10.2022 17:08 Відповісти
Не дай Боже щоб лопнув трос
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17.10.2022 15:48 Відповісти
Добра "Танька" Тепер її гарно вимить, почистить , підмазать , нагодувать і дать в руки макогона - хай ганяє кацапів!
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17.10.2022 15:48 Відповісти
А як же !
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17.10.2022 16:10 Відповісти
Так вытягивать тяжелую технику довольно рисковано и опасно.Почему не использовать полиспаст?В комплект БРЭМ входят подвижные и неподвижные для этого блоки..
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17.10.2022 17:09 Відповісти
Рискнули.. По мулу та багнюці легко пішов..
А от що з начинкою..це питання
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17.10.2022 21:55 Відповісти
Сколько ведер раков с Ваньки сняли?
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17.10.2022 19:28 Відповісти
а можно без музыки видео выкладывать? просто оригинал. без ********* всех одинаковой музыки.
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17.10.2022 21:55 Відповісти
 
 