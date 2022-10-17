Українські бійці дістали з річки втоплений танк окупантів. ВIДЕО

Українські бійці дістали з річки втоплений танк окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, трофей довелося витягувати за допомогою двох бронемашин.

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