Три САУ 2С5 "Гіацинт-С" у відмінному стані затрофеїли українські бійці. ВIДЕО

Українські воїни затрофеїли відразу три російські САУ 2С5 "Гіацинт-С" у відмінному робочому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої здобутки українські воїни показали у соцмережах.

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