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Три САУ 2С5 "Гиацинт-С" в отличном состоянии затрофеили украинские бойцы. ВИДЕО

Украинские воины затрофеили сразу три российских САУ 2С5 "Гиацинт-С" в отличном рабочем состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои достижения украинские воины показали в соцсетях.

Смотрите также: Артиллеристы уничтожают российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

трофеи (180)


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Топ комментарии
+35
Не поганий такий Ленд-Ліз.
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11.10.2022 13:09
+24
Молодці хлопці.Хай дохнуть свинособаки від своєї ж зброї.
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11.10.2022 13:09
+19
рашка на першому місці -- в допомозі технікою .
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11.10.2022 13:09
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Не поганий такий Ленд-Ліз.
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11.10.2022 13:09 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия - 107 единиц 2С5 по состоянию на https://ru.wikipedia.org/wiki/2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2021 год https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A15#cite_note-Military-Balance-2021--184-26 [24]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия - 950 единиц 2С5, из них 850 на хранении, по состоянию на https://ru.wikipedia.org/wiki/2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2021 год https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A15#cite_note-Military-Balance-2021--192-27 [25]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина - 18 единиц 2С5 по состоянию на https://ru.wikipedia.org/wiki/2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2021 год https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A15#cite_note-Military-Balance-2021--209-29 [27]
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11.10.2022 13:20 Ответить
Надежда на деморализацию всех следующих волн, как было в первой до сего времени
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11.10.2022 18:14 Ответить
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11.10.2022 13:09 Ответить
рашка на першому місці -- в допомозі технікою .
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11.10.2022 13:09 Ответить
Молодці хлопці.Хай дохнуть свинособаки від своєї ж зброї.
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11.10.2022 13:09 Ответить
Добре хлопці! Смерть кацапам!
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11.10.2022 13:09 Ответить
В хазяйстві все пригодиться

Хлопцям респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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11.10.2022 13:12 Ответить
Геноцидь кацапських орків.
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11.10.2022 13:13 Ответить
Его можно купить в любом военторге.(ВВХ)
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11.10.2022 13:14 Ответить
А снаряди до них, за час війни, влада вже могла би почати виробляти!...
Де небудь, під землею... До речі, як і патрони! Не настільки, зараз, це високотехнологічне виробництво...
Видно, простіше, поклянчити в союзників!...
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11.10.2022 13:17 Ответить
Нахіба нам виробляти те, що можна отримати/купити? Нам треба важкі далекобійні ракети/дрони щоб бити по важливих об'єктах кацапстану глибоко в тилу. Їх нам ніхто не дасть/продасть, а без відчутної відповіді кацапи будуть пулять по нам безкарно
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11.10.2022 13:32 Ответить
Нездвуюся якщо наші затрофеять парочку ядерних ракет
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11.10.2022 13:23 Ответить
Пора вже і циганам активізуватись ...
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11.10.2022 13:46 Ответить
Головне, щоб сапери все гарно провірили від усіляких "подарків"
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11.10.2022 14:07 Ответить
Мобільність і броня - не дуже, але зате вона б'є далеко. Згодиться.
Слава ЗСУ!
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11.10.2022 15:20 Ответить
добре хлопці . але бережіть себе ви нам дома треба..на вас вся надія ане на тих мордатих що по барах у тилу пісні співають..
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11.10.2022 21:08 Ответить
Не знаю що краще для військових затрофеїти САУ чи танк, думаю САУ краще - вона більше шкоди може нанести ворогу ніж танк. Гарна новина.
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11.10.2022 23:58 Ответить
 
 