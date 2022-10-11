Три САУ 2С5 "Гиацинт-С" в отличном состоянии затрофеили украинские бойцы. ВИДЕО
Украинские воины затрофеили сразу три российских САУ 2С5 "Гиацинт-С" в отличном рабочем состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свои достижения украинские воины показали в соцсетях.
Топ комментарии
+35 Коди Смарт
показать весь комментарий11.10.2022 13:09
+24 олег иванов #434516
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+19 Валентин Коваль
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия - 950 единиц 2С5, из них 850 на хранении, по состоянию на https://ru.wikipedia.org/wiki/2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2021 год https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A15#cite_note-Military-Balance-2021--192-27 [25]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина - 18 единиц 2С5 по состоянию на https://ru.wikipedia.org/wiki/2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2021 год https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A15#cite_note-Military-Balance-2021--209-29 [27]
Хлопцям респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Де небудь, під землею... До речі, як і патрони! Не настільки, зараз, це високотехнологічне виробництво...
Видно, простіше, поклянчити в союзників!...
Слава ЗСУ!