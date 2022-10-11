Три САУ 2С5 "Гиацинт-С" в отличном состоянии затрофеили украинские бойцы. ВИДЕО

Украинские воины затрофеили сразу три российских САУ 2С5 "Гиацинт-С" в отличном рабочем состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои достижения украинские воины показали в соцсетях.

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