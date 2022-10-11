Артиллеристы уничтожают российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили позицию российских оккупантов вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи зафиксированы моменты прилетов на вражеские позиции и ликвидации оккупантов.

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