Артилеристи знищують російських окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Українські артилеристи знищили позицію російських окупантів поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі зафіксовані моменти прильотів на ворожі позиції та ліквідації окупантів.
Топ коментарі
+45 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар11.10.2022 12:52
+35 Алекс Ростиков
показати весь коментар11.10.2022 12:53
+22 Валентин Коваль
показати весь коментар11.10.2022 12:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але в окоп, падла, зі зброєю - лізе. Бо ***** та власного командира боїться чомусь більше, ніж ЗСУ та снарядів.
В пекло і так примуть, свиня кацапська!