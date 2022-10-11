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Артилеристи знищують російських окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили позицію російських окупантів поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі зафіксовані моменти прильотів на ворожі позиції та ліквідації окупантів.

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Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) артилерія (788)


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Топ коментарі
+45
Як він гундяші там молився кацап. Але всі до пекла сучі сини
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11.10.2022 12:52
+35
Воно ще і хреститься, падло, начебто в Бога вірує ...
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11.10.2022 12:53
+22
Якісь ***** як черви в здоровому тілі -- аж гидко дивитись .
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11.10.2022 12:56
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Як він гундяші там молився кацап. Але всі до пекла сучі сини
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11.10.2022 12:52 Відповісти
Папі Римському, бо хрестився по-католицьки.
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11.10.2022 12:56 Відповісти
Я теж замінив найомнік нати як мінімум хфранцу
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11.10.2022 12:59 Відповісти
та ні, то він чухався, бо блохі
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11.10.2022 13:41 Відповісти
ну , щось не працює схема , і ікони цілують і хрестяться а результат той самий
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11.10.2022 13:04 Відповісти
кассаби бояться хло раю.. аж хрестяться нехристи...
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11.10.2022 14:43 Відповісти
кроты епаные
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11.10.2022 12:53 Відповісти
не обижай кротов , а это просто ****** , дохлая русня ,
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11.10.2022 13:14 Відповісти
Do cego dolzni bitj nictoznimi,zalkimi,podlimi nedocelovekami, ctobi gibnutj v cuzoi zemle za kakogo to sranogo *****.Tfu bljadj - i ne zalko ot slova -sovsem!
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11.10.2022 13:50 Відповісти
Воно ще і хреститься, падло, начебто в Бога вірує ...
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11.10.2022 12:53 Відповісти
В такой ситуации хоть в Кецалькоатля поверишь, хоть в Летающего Макаронного Монстра.
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11.10.2022 12:56 Відповісти
Ему б задуматься -- КАК он очутился в такой ситуации?
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11.10.2022 13:50 Відповісти
Бачте, вірує навіть в Макаронного Монстра.

Але в окоп, падла, зі зброєю - лізе. Бо ***** та власного командира боїться чомусь більше, ніж ЗСУ та снарядів.
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11.10.2022 17:32 Відповісти
Так сам прикол що хреститься з ліва на право гундяша кадилом найіне.
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11.10.2022 12:58 Відповісти
Перший і останній раз )
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11.10.2022 13:30 Відповісти
Воно не вірує, а намагається хоч якось зберегти звою сраку, хоча і знає шо вже прийшов киздець.
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11.10.2022 13:00 Відповісти
"Паки! Паки! Иже херувимы!"
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11.10.2022 13:10 Відповісти
нехай хреститься він думає,що є якийсь рай чи пекло,а там нчого немає, просто його не стане і все
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11.10.2022 13:09 Відповісти
Там є шоу кабздона ...
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11.10.2022 13:26 Відповісти
Ну ще трохи посмердить поки чи собачки чи орки самі спалять в кращому випадку...
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11.10.2022 13:42 Відповісти
Пане, чи ви насправді маєте прізвище Саган. Бо дуже нагадує на іншого Сагана.
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11.10.2022 15:04 Відповісти
чому хреститься? в «рай», тварюці, вже не хочеться?
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11.10.2022 14:45 Відповісти
Якісь ***** як черви в здоровому тілі -- аж гидко дивитись .
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11.10.2022 12:56 Відповісти
Такі відео дуже піднімають настрій, молодці наші воїни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.10.2022 12:59 Відповісти
ХРЕСТИСЬ НЕ ХРЕСТИСЬ ПІДАР КАЦАПСЬКИЙ В ПЕКЛІ ТЕБЕ ВЖЕ ЧЕКАЮТЬ
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11.10.2022 12:59 Відповісти
Жодного живого кацапа в Україні не має бути.Смерть кацапам! Путлер капут.
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11.10.2022 13:02 Відповісти
Ахахахах)))) Кацап шо молився - просто в голосину)))
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11.10.2022 13:03 Відповісти
коссаб, перед тим як когось зарубати сокирою - то молиться... для коссабів нема нічого святого.. в путлорай йому не хотілось, ..аж всрався
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11.10.2022 14:49 Відповісти
Ха..Визвала подив кацапособака (нехай мене пробачать песики) що затято креститься.Йому вже ЗСУ доставили квиток на концерт Кабздона в пекло.Там чорти йому за це крещення підігріють казан зі смолою на 100 градусів гарячіше.
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11.10.2022 13:04 Відповісти
Всі бігають, суєтяцца.
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11.10.2022 13:06 Відповісти
від єнота - не втечеш.., придурки,пля, раніше потрібно було думати, коли йшли на Українську землю..
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11.10.2022 14:52 Відповісти
Забігали як миші. Пардон, як криси.
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11.10.2022 13:07 Відповісти
Ще й зреститься воно падло!
В пекло і так примуть, свиня кацапська!
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11.10.2022 13:07 Відповісти
Особо бодрит когда эти хоругвеносные подземные существа корчатся в муках радости от рускага мира.
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11.10.2022 13:10 Відповісти
Людям Бог дав мову. У кацапів "язик", а язиком можна тільки дупу чергового ***** лизати - від Івана Лютого до ***** таврічєского. Тож Бог не почув і піздєц кацапу наступив...
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11.10.2022 13:10 Відповісти
крайнім часом відео битого рашистського мяса все більше, заліза менше
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11.10.2022 13:14 Відповісти
Старовер- скопец , на иконе не игрец))
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11.10.2022 13:18 Відповісти
Кажуть Испанія дала Україні комплекси "Aspid"..., кажуть файна штукенція...💪👍
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11.10.2022 13:23 Відповісти
Усі відоси роботи українскої арти та дронів у Ютьюбі вкидає портал Liberti
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11.10.2022 13:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EHDmhm2iXqE "..ну а мені це по-приколу - дивитися, як вони бігають, суєтяться.."
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11.10.2022 13:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TONcG0HFGEs ЗСУ відпрацювали по колоні росіян ракетами GMLRS
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11.10.2022 13:50 Відповісти
як воші копошаться та здихають,справжні хороші рюсскі
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11.10.2022 14:12 Відповісти
Ты смотри , продуманные сучня кацапская , по воронкам разбегаются, после прилета , крысы церковные, всех **** в ад , всех. И ***** , ваш , дырявый , уже не поможет...
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11.10.2022 14:27 Відповісти
А у ФІНАЛІ вже ніхто нікуди не біжить.....
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11.10.2022 14:30 Відповісти
А не пора ли объявить об эвакуации всех больниц на окупированных территориях и беларусском округе...
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11.10.2022 15:16 Відповісти
Чтобы до Ростова только 1% раненых доезжал а остальных свои же орки добивали прямо на позициях.
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11.10.2022 15:18 Відповісти
Чувак на 0:11 кто молился, конкретно сделал мне день Удачи, ВСУ!
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11.10.2022 15:40 Відповісти
це кадировець... хреститься...
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11.10.2022 16:36 Відповісти
Цей кацап що хреститься ще й забіг у воронку від попереднього прильоту - думав що снаряд двічі в одне місце не попадає. Довбойоб короче.
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11.10.2022 17:03 Відповісти
Атеїстів в окопах нема. Вспомнив про Бога, а про душу та совість?, то дарма хрестиця. Нема душі, не ма і Бога.
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11.10.2022 17:10 Відповісти
тільки мен і кажеться. що червоним пізда обозначена?
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11.10.2022 20:33 Відповісти
одне добре і ховать те падло не треба.. тіки прикопать.
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11.10.2022 21:32 Відповісти
 
 