Артилеристи знищують російських окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили позицію російських окупантів поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі зафіксовані моменти прильотів на ворожі позиції та ліквідації окупантів.

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