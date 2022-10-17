Минобороны РФ подтвердило, что Су-34 разбился в Ейске. ВИДЕО

Россия официально подтвердила, что военный самолет Су-34 упал на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает российское Минобороны.

"Сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете", - говорится. в официальном сообщении.

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