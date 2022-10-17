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Минобороны РФ подтвердило, что Су-34 разбился в Ейске. ВИДЕО
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Россия официально подтвердила, что военный самолет Су-34 упал на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает российское Минобороны.
"Сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете", - говорится. в официальном сообщении.
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Кушайте, не обляпайтесь, мразі людиноподібні.
- Хорошо же!
Ну а дєвушкі? А дєвушкі котом!
Нє "маглі би бить ми" ,а обов'язково будете мерзотники свинособачі.
Об этом товарищ не вспомнить нельзя
В одной эскадрилье служили друзья
И было на службе и в сердце у них
Огромное небо огромное небо
Огромное небо одно на двоих
Летали дружили в небесной дали
Рукою до звёзд дотянуться могли
Беда подступила как слёзы к глазам
Однажды в полёте однажды в полёте
Однажды в полёте мотор отказал
И надо бы прыгать не вышел полёт
Но рухнет на город пустой самолёт
Пройдёт не оставив живого следа
И тысячи жизней и тысячи жизней
И тысячи жизней прервутся тогда ...
****, як це по москальськи!
******* одне, робити інше, а теревеніти про третє!
По почерку видно-Народное ополчение работает... __
Браво лiтак, бравiссiмо - дафай iщЁ
По-друге, він не учбовий був, там б/к досі детонує. Ватотілки зараз скавчать про житловий будинок, а там ******* б/к.
Ну, кацапи, нехай щастить...
Дальше - будет больше! Московской паРАШЕ не место на земле!
https://www.youtube.com/watch?v=gpblfPXFim0