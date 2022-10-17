Міноборони РФ підтвердило, що Су-34 розбився у Єйську. ВIДЕО

Росія офіційно підтвердила, що військовий літак Су-34 впав на житловий будинок у місті Єйськ Краснодарського краю.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє російське міноборони.

"Сьогодні під час набору висоти для навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу зазнав аварії літак Су-34. Літак впав у межах міста Єйськ. За доповіддю льотчиків, що катапультувалися, причиною катастрофи стало займання одного з двигунів при зльоті", - йдеться у офіційному повідомленні.

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