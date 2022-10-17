Міноборони РФ підтвердило, що Су-34 розбився у Єйську. ВIДЕО
Росія офіційно підтвердила, що військовий літак Су-34 впав на житловий будинок у місті Єйськ Краснодарського краю.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє російське міноборони.
"Сьогодні під час набору висоти для навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу зазнав аварії літак Су-34. Літак впав у межах міста Єйськ. За доповіддю льотчиків, що катапультувалися, причиною катастрофи стало займання одного з двигунів при зльоті", - йдеться у офіційному повідомленні.
Топ коментарі
+93 Агамемнон
показати весь коментар17.10.2022 19:25
+56 Вася Шевченко #371210
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+54 Бенина Мама
показати весь коментар17.10.2022 19:22
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Кушайте, не обляпайтесь, мразі людиноподібні.
- Хорошо же!
Ну а дєвушкі? А дєвушкі котом!
Нє "маглі би бить ми" ,а обов'язково будете мерзотники свинособачі.
Об этом товарищ не вспомнить нельзя
В одной эскадрилье служили друзья
И было на службе и в сердце у них
Огромное небо огромное небо
Огромное небо одно на двоих
Летали дружили в небесной дали
Рукою до звёзд дотянуться могли
Беда подступила как слёзы к глазам
Однажды в полёте однажды в полёте
Однажды в полёте мотор отказал
И надо бы прыгать не вышел полёт
Но рухнет на город пустой самолёт
Пройдёт не оставив живого следа
И тысячи жизней и тысячи жизней
И тысячи жизней прервутся тогда ...
****, як це по москальськи!
******* одне, робити інше, а теревеніти про третє!
По почерку видно-Народное ополчение работает... __
Браво лiтак, бравiссiмо - дафай iщЁ
По-друге, він не учбовий був, там б/к досі детонує. Ватотілки зараз скавчать про житловий будинок, а там ******* б/к.
Ну, кацапи, нехай щастить...
Дальше - будет больше! Московской паРАШЕ не место на земле!
https://www.youtube.com/watch?v=gpblfPXFim0 https://www.youtube.com/watch?v=gpblfPXFim0