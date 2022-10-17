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Міноборони РФ підтвердило, що Су-34 розбився у Єйську. ВIДЕО

Росія офіційно підтвердила, що військовий літак Су-34 впав на житловий будинок у місті Єйськ Краснодарського краю.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє російське міноборони.

"Сьогодні під час набору висоти для навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу зазнав аварії літак Су-34. Літак впав у межах міста Єйськ. За доповіддю льотчиків, що катапультувалися, причиною катастрофи стало займання одного з двигунів при зльоті", - йдеться у офіційному повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Єйську військовий літак упав на житловий будинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

авіакатастрофа (1098) росія (65162) літак (2903)


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Топ коментарі
+93
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17.10.2022 19:25
+56
ну вот.. а нормальные б от многоэтажки отводили б самолет....
а эти... ну все равно спасибо... от ВСУ и вообще)))
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17.10.2022 19:22
+54
Жалко, что он не вёз ещё пару тонн рязанского сахарку.
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17.10.2022 19:22
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і ось вам різниця між кацяпою і українцем,наш би ціною життя відвів літак за межи міста,а ці... катапультувалися ,кинувши палаючу машину на житловий будинок,але шкіру свою врятуали.Нелюди ,вони у всьому- нелюди.
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17.10.2022 19:33 Відповісти
Ви чуєте, форумчани " Он лично видел", АЛЕ МИ З ВАМИ НЕ БАЧИЛИ, не знаю - повторіть, чи що..
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17.10.2022 19:33 Відповісти
Дивно, чомусь орки не радуються. А як нам прилітає, то аж всираються від щастя.
Кушайте, не обляпайтесь, мразі людиноподібні.
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17.10.2022 19:34 Відповісти
Да це далеко не пілоти-камікадзе, хоча в будинок і поцілили. З почином русодегенерати !
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17.10.2022 19:34 Відповісти
Пилот явно был завербован бендеровцами. Надо тщательно поискать в его вещах визитки Яроша.
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17.10.2022 19:35 Відповісти
По-домашнему упал.
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17.10.2022 19:35 Відповісти
Літаку-респект...
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17.10.2022 19:36 Відповісти
Чули останню фразу :"" ты понимаешь,это могли быть мы?"Не поспыішай!Будкшь і ти.
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17.10.2022 19:36 Відповісти
- Разве плохо?
- Хорошо же!
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17.10.2022 19:36 Відповісти
Пєрвим дєлом, пєрвим дєлом самальоти
Ну а дєвушкі? А дєвушкі котом!
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17.10.2022 19:37 Відповісти
Кхм, "потом"
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17.10.2022 19:38 Відповісти
...пєрвим дєлам ми іспортім самальоти! ну а дєвушек? - а дєвушек патом!
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17.10.2022 19:48 Відповісти
Котом - лучше
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17.10.2022 19:50 Відповісти
Выжившего пилота просят повторить на БИС.
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17.10.2022 19:37 Відповісти
"мама ти панімаєш, ета маглі би бить ми" (с)

Нє "маглі би бить ми" ,а обов'язково будете мерзотники свинособачі.
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17.10.2022 19:39 Відповісти
отаку куйню нам співав СРСР! А усе відбувається НАВПАКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Об этом товарищ не вспомнить нельзя
В одной эскадрилье служили друзья
И было на службе и в сердце у них
Огромное небо огромное небо
Огромное небо одно на двоих
Летали дружили в небесной дали
Рукою до звёзд дотянуться могли
Беда подступила как слёзы к глазам
Однажды в полёте однажды в полёте
Однажды в полёте мотор отказал
И надо бы прыгать не вышел полёт
Но рухнет на город пустой самолёт
Пройдёт не оставив живого следа
И тысячи жизней и тысячи жизней
И тысячи жизней прервутся тогда ...

****, як це по москальськи!

******* одне, робити інше, а теревеніти про третє!
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17.10.2022 19:40 Відповісти
а в думках четверте..
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17.10.2022 20:13 Відповісти
Наступна новина - там теж відео
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17.10.2022 20:16 Відповісти
А город Берлин?
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17.10.2022 21:23 Відповісти
В каждом подъезде дежурят вертухаи с повестками на "мясо". Отсюда вывод - в каждый подъезд по истребителю!
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17.10.2022 19:40 Відповісти
Тренировочные полеты с оружием на борту?
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17.10.2022 19:41 Відповісти
__всЪо не так адназначна ! позавчера полигон в Блэгороде ,сегодня сами себя самолётами бамбят.
По почерку видно-Народное ополчение работает... __
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17.10.2022 19:41 Відповісти
Карма існує. Сьогодні пригадаю та перепишу усі свої погані вчинки.
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17.10.2022 19:41 Відповісти
Наши герои отводят самолеты...а этим главное свои жопы спасти...фу...уроды
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17.10.2022 19:41 Відповісти
Nu dyk radi togo, čtob "smogli povtoriti"
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17.10.2022 22:43 Відповісти
Красиво! Душевно!
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17.10.2022 19:42 Відповісти
А так по домашньому усе було. Ахххххх.
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17.10.2022 20:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=l05ZlvI4YbM&ab_channel=AndreyQuoc
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17.10.2022 19:47 Відповісти
А шо з **блом, кацапы? Вы увидели Карму в действии!
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17.10.2022 19:48 Відповісти
Звикайте тварюки.
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17.10.2022 19:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=l05ZlvI4YbM&ab_channel=AndreyQuoc https://www.youtube.com/watch?v=l05ZlvI4YbM&ab_channel=AndreyQuoc
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17.10.2022 19:49 Відповісти
До чого ти цю ху.ню постиш? Кому вона треба, твоя п'єха?
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17.10.2022 20:59 Відповісти
новая версия от мо рф - в двигатель попали птицы... а самолет был учебный... и катапульта сработала сама))))
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17.10.2022 19:49 Відповісти
То були птахи-мутанти з біндеровскіх біолабораторій. Скоро бастрикін путлєру їх маршрут через Болгарію покаже. От тільки на карту нанесе.
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17.10.2022 20:27 Відповісти
Самольот был вооружен катапультой, которая стреляет пилотами
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17.10.2022 19:53 Відповісти
Хатєл найти и пахваліть другой комєнт, но пака лістал- папал на єтат..., абасцался са смєху і нє смог лістать дальше, прадалжайтє в том жє духє))
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17.10.2022 23:06 Відповісти
ВЕЛИКА ПОДЯКА ЛIТАКУ,
Браво лiтак, бравiссiмо - дафай iщЁ
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17.10.2022 19:54 Відповісти
Дохніть тварі!!!!!
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17.10.2022 19:54 Відповісти
люди не пострадали, рашистское гавно за людей не считаем
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17.10.2022 19:59 Відповісти
зламання за зламання, око за око, зуб за зуба, яку ваду зробить хто кому, така буде зроблена йому... Біблія (Левіт 24:20)
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17.10.2022 20:00 Відповісти
І щоб ось так кожен день! Можна "на біс" по декілька разів, щоб згоріла проклята кацапщина у власному вогні.
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17.10.2022 20:03 Відповісти
Какой к бесам тренировочный полет. Там кононада была, видно с полным боекомплектом вылетал. Ну что сказать.... карма она такая штука. Пусть на своей шкуре испытают, что такое гореть заживо при ракетном обстреле.
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17.10.2022 20:04 Відповісти
Так ,я теж помітила,що там детонувало постійно щось,окрім вибуху топливних баків.літак був начинений,а значить не навчальний.
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17.10.2022 20:06 Відповісти
Технічно, повірте це неважливо, міг летіти на учбовий полігон (літати нікому)....не важливо, ВАЖЛИВО, ЩО НЕ ТІЛЬКИ БЄЛГОРОД В ТРЕНДІ, А І КРИМ, І ЕЙСК І Т,Д,
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17.10.2022 20:09 Відповісти
Сказка это про тренировочный. Там ежедневно с этого аэродрома по 4-6 вылетов с бк. И по направлению Украины. Тоже на каком-то из видео ляпнул житель, который снимал.
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17.10.2022 21:47 Відповісти
Самальотєг прівьоз сахарок...
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17.10.2022 20:04 Відповісти
Так от, черви грьобані, це вам не там хде-то у хахлоф, ВИ ПАДЛО СКОРО БУДЕТЕ ТРЕМТІТИ ВІД ПОЛЬОТІВ НАВІТЬ ЦИВІЛЬНИХ ЛІТАЧКІВ КРАДЕНИХ !!!!, які нормально не обслуговуються, скоро це все БУДЕ, дегенерати
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17.10.2022 20:05 Відповісти
Ніхачу прікращать сматрєть ето відєо. Тут всьо так душевна.
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17.10.2022 20:06 Відповісти
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17.10.2022 20:10 Відповісти
Дохніть, кацапи, дохніть
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17.10.2022 20:07 Відповісти
Бачити ,українці ,Господь чує наші молитви!
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17.10.2022 20:09 Відповісти
Оце так камінь з неба
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17.10.2022 20:09 Відповісти
По-перше, там потрапляння ракети ППО було і сполох, а не займання двигуна. При займанні двигуна починає йти дим, і ще можна тягнути на другоми двигуні. На свіжих кадрах добре видно миттєвий сполох.
По-друге, він не учбовий був, там б/к досі детонує. Ватотілки зараз скавчать про житловий будинок, а там ******* б/к.
Ну, кацапи, нехай щастить...
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17.10.2022 20:10 Відповісти
Российские ТВАРИ! А как себя чувствуют УКРАИНЦЫ, которых вы, СУКИ бомбите с 24 февраля!
Дальше - будет больше! Московской паРАШЕ не место на земле!
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17.10.2022 20:11 Відповісти
Amen.
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17.10.2022 22:46 Відповісти
На этом месте могли быть мы! Прийдет время - будешь.
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17.10.2022 20:21 Відповісти
Класс.
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17.10.2022 20:22 Відповісти
С бомбочками упал.
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17.10.2022 20:25 Відповісти
Повне красиве вiдео:

https://www.youtube.com/watch?v=gpblfPXFim0 https://www.youtube.com/watch?v=gpblfPXFim0
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17.10.2022 20:26 Відповісти
шахид 777
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17.10.2022 20:29 Відповісти
А на пташці не було надпису За Київ?
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17.10.2022 20:44 Відповісти
Це той другий пілот, якого нещодавно чмобілізували з пасажирського рейсу, не встиг розібратися з інтерфейсом?
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17.10.2022 20:50 Відповісти
кацапы не хнычте, хйло не успокоится пока не расху.рит всю Московию
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17.10.2022 20:58 Відповісти
На таксі бабло зажав - вирішив так швидше і дешевше
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17.10.2022 20:59 Відповісти
Это вам за Мариуполь мрази.
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17.10.2022 21:58 Відповісти
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17.10.2022 22:21 Відповісти
Інсайд! Там переховувався третій таджик-бандероіашість втікший з полігону з-під Белгороду!!!! У штаб-підвал!
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17.10.2022 23:07 Відповісти
Guten Abend
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17.10.2022 23:25 Відповісти
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18.10.2022 14:34 Відповісти
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