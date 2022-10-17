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У російському Єйську військовий літак упав на житловий будинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

17 жовтня в російському місті Єйськ (Краснодарський край, Російська Федерація) військовий літак упав на будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

Зазначається, що пілот встиг катапультуватися. Кількість жертв уточнюється. 

У російському Єйську військовий літак упав на житловий будинок 01

Автор: 

авіакатастрофа (1098) росія (65162) літак (2903)


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Топ коментарі
+52
сльози радості мешают мне говорить.. кожен день таке робіть..
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17.10.2022 18:51
+40
Красівоє
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17.10.2022 18:50
+39
Це карма!
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17.10.2022 18:51
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15 квартир минус. Горит до сих пор.
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17.10.2022 19:13 Відповісти
Мало!
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17.10.2022 19:13 Відповісти
хрєново, що не стратегічний і без б/к
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17.10.2022 19:15 Відповісти
😱Ґорє то кокоє!!!
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17.10.2022 19:15 Відповісти
Ну хоч якісь є гарні новини за сьогодні...
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17.10.2022 19:16 Відповісти
Ще відео з Ейську (Краснодарський край, військовий літак залетів у будинок) https://t.me/news_nn95/8157
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17.10.2022 19:17 Відповісти
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17.10.2022 19:17 Відповісти
Милашка
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17.10.2022 19:29 Відповісти
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17.10.2022 19:38 Відповісти
Вечерний Ейск зажигает огни =)
Иван Максимович Пиддубный одобряет.
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17.10.2022 19:17 Відповісти
рожденный ползать летать не может
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17.10.2022 19:17 Відповісти
Карма, суки кацапские!!!
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17.10.2022 19:19 Відповісти
Пілот подивився що мопедами ******** Україну та й вирішив -" Какого *уя? Уравняю счет."
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17.10.2022 19:19 Відповісти
Душевно так пала, прямо по домашньому.
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17.10.2022 19:20 Відповісти
Нарешті "дрон-камікадзе" атакував і рашку.
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17.10.2022 19:20 Відповісти
Уроди не розуміють, що так чи інакше усе зроблене повернеться їм
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17.10.2022 19:21 Відповісти
Це новітня секретна взаємна розробка росії та ірану "ДРОН-КАМІКАДЗЕ СУ-34 ЗНИКАЮЧИЙ" з технологією стелс.
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17.10.2022 19:22 Відповісти
то Белгород то Ейск але вперто не Воронеж
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17.10.2022 19:22 Відповісти
удачно так
головне пілот врятувався - дайте йому новий літак
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17.10.2022 19:24 Відповісти
Ему "дадут" уцелевшие жильцы этого дома.
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17.10.2022 19:49 Відповісти
почеплять хероя на палку ?
Так він для цього мало цапчиків убив - треба ще ))
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17.10.2022 19:54 Відповісти
Цікава штука: кацапи заявили про падіння Су-34 У нього екіпаж - ДВОЄ! Де другий?
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17.10.2022 20:11 Відповісти
Пішов по пиво
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17.10.2022 20:19 Відповісти
Второй гниёт в Украине, вот и летают по одному
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17.10.2022 20:54 Відповісти
Так не буває - там один управляє машиною , а другий - озброєнням!
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17.10.2022 21:07 Відповісти
Тоже камикадзе)
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17.10.2022 19:24 Відповісти
День погано розпочався але гарно закінчується)
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17.10.2022 19:25 Відповісти
То чувство,когда радовался что прилетело хохлам, а за миг, тебя достают из под завалов. Но карма она такая.
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17.10.2022 19:26 Відповісти
Надеюсь с десяток лаптеногих макак там привалило
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17.10.2022 19:27 Відповісти
Три під'їзди повністю згоріли майже відразу, це понад 100 квартир, увечері коли всі дома вже.
Сподіваюсь на мінімум 200 двохсотих
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17.10.2022 19:32 Відповісти
Будемо молитися...
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17.10.2022 19:42 Відповісти
Неизвестный путинский сокол частично демобилизировал целую жилую секцию рашистких кафиров в Кубанской Казачьей Республике и не стал Шахидом. Да благословит Аллах Газават неизвестного героя и всех моджахедов, ставших Шахидами (иншаАллах).
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17.10.2022 19:28 Відповісти
Кстати, судя по тому, что парашют на фоне один, - второй сокол все-таки стал Шахидом.
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17.10.2022 19:55 Відповісти
повернись живим, програма працює
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17.10.2022 19:30 Відповісти
Вот так война потихонечку разворачивается в обратную сторону, к тем кто ее затеял и одобрял, сидя на диване.
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17.10.2022 19:30 Відповісти
закон бумеранга.....
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17.10.2022 22:12 Відповісти
мелькают кварталы, но прыгать нельзя
да и хрен с этим Ейском! решили друзья..
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17.10.2022 19:32 Відповісти
А город подумал - Ученья идут.
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17.10.2022 20:59 Відповісти
А ви помітили як кацапи спокійно їдуть повз палаючого будинку? Розуміють,що там люди просто горять і їдуть собі. Наші вже всі повиходили і пішли б допомогати хто як може. В мене будинок гасили пів села. А тут. Байдужість навіть до своїх. Такі вони кацапів,дрібні,огидні недолюди.
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17.10.2022 19:36 Відповісти
натура у кацов такая гнилая
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17.10.2022 19:44 Відповісти
Вони вважають що всі проблеми навкруги них повинні вирішувать "власті"! (Коли у нас перестав працювать водогін і каналізація в блокаду - люди вийшли і у дворі багатоповерхівок повикопували туалети На "Расєї" за тих же умов серуть у пакети і викидають у кватирки Туалети повинна "власть" викопать) Те ж саме з пожежами чи затоплюванням
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17.10.2022 20:18 Відповісти
Партизаны в керосин на ссали.
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17.10.2022 19:42 Відповісти
По предварительным данным, в полете в Су-34 отказав двигатель, - росСМИ.
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17.10.2022 19:43 Відповісти
АТКАЗАЛСЯ
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17.10.2022 20:21 Відповісти
Цьому лiтуну баби теж "отказывали"...
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17.10.2022 21:58 Відповісти
пожар охватил один из подъездов девятиэтажки в Ейске, обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи

«Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир», - заявили https://www.interfax.ru/ «Интерфаксу» в управлении МЧУ по Краснодарскому краю
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17.10.2022 19:49 Відповісти
Высокоточным оружием ударили по центру принятия решений.
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17.10.2022 19:51 Відповісти
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17.10.2022 19:52 Відповісти
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17.10.2022 20:03 Відповісти
https://t.me/thebell_io/20429 Крушение Су-34 в Ейске - уже как минимум десятая небоевая потеря в российской военной авиации за неполные восемь месяцев войны в Украине . До этого разбивались:

24 февраля: Ан-26, Воронежская область
8 апреля: МиГ-31, Ленинградская область.
17 июня: Су-25, Белгородская область
21 июня: Су-25, Ростовская область
24 июня: Ил-76, Рязанская область
11 сентября: Су-34, Крым
1 октября: неназванный военный самолет, Крым
9 октября: Су-34, Ростовская область
9 октября: Су-25, Ростовская область (второй за один день)
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17.10.2022 19:55 Відповісти
Цей ще й ювілейний.
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17.10.2022 20:54 Відповісти
пи*дец картина - летчик на парашуте спускается чуть ли не во двор дома, который он "подбил". Ему там яйца отрежут точно
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17.10.2022 19:57 Відповісти
засмажений шашлик? Та нічого літуну не буде. То ж касапи! Ти би відрізав; а каспаи - терпіли.
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17.10.2022 20:01 Відповісти
Ні, пропонують допомогу..
Де вони ще один літак візьмуть? На один під'їзд..
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17.10.2022 21:40 Відповісти
касапська Медуза: "Падение самолета возле жилого дома в Ейске. Что известно на данный момент: Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал возле девятиэтажного жилого дома в городе Ейск в Краснодарском крае (изначально сообщалось, что самолет упал на дом). Причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. Летчики катапультировались".
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17.10.2022 19:59 Відповісти
зламання за зламання, око за око, зуб за зуба, яку ваду зробить хто кому, така буде зроблена йому... Біблія (Левіт 24:20)

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17.10.2022 20:02 Відповісти
Цивільнх шкода , режиму - ганьба!
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17.10.2022 20:06 Відповісти
https://t.me/news_nn95/8156
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17.10.2022 20:06 Відповісти
один подьезд дэнацифицирован !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.10.2022 20:07 Відповісти
Смажений кабанчик, курка з майонезом,
Овочі, салати - сядем біля хати,
Вип'ємо по чарці, заспіваєм пісню
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17.10.2022 20:09 Відповісти
Как прекрасно! Аж на душе светлее стало)
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17.10.2022 20:10 Відповісти
ПАРАШЮТИК! Спасибо за фото! А как же великоскрепное "ценою своей жизни отвёл самолёт от жилого района"?! Или он из той же группы где "русс5кие своих не бросают, он на них йух кладут"?!

ПОЛУЧАЙТЕ ОБРАТКУ, ТВАРИ! Лучше сдохнете ВЫ, чем украинцы, которых летел БОМБИТЬ этот самолёт!

КАРМА!
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17.10.2022 20:15 Відповісти
Там суки лаптєногі раділи на форумах задимленому Києву зранку. Що з є-алом, недорозвинені???!!! Дихайте глибше, п-дори!
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17.10.2022 20:20 Відповісти
Треба по лінії червоного хреста направити їм гуманітарку.....у вигляді скловати
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17.10.2022 20:22 Відповісти
пакетов
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17.10.2022 20:29 Відповісти
Он отрицательно приземлился,вызвав положительные эмоции у местных жителей.
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17.10.2022 20:24 Відповісти
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17.10.2022 20:38 Відповісти
Как то, пару дней назад, наши падали ни с сего, ни с того...ОТВЕТКА?
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17.10.2022 21:18 Відповісти
Файно файно , але мало
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17.10.2022 21:38 Відповісти
Карма придёт ещё к свинособакам. Бог не фраер он всё видит.
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17.10.2022 21:54 Відповісти
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17.10.2022 22:15 Відповісти
Piloti mnogo kurjat
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17.10.2022 23:31 Відповісти
"Навчально-тренувальний політ?" Пхахаха. А що буде при "бойовому"? Кварталу Єйська приготуватися))
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17.10.2022 23:46 Відповісти
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