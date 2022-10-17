У російському Єйську військовий літак упав на житловий будинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

17 жовтня в російському місті Єйськ (Краснодарський край, Російська Федерація) військовий літак упав на будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Зазначається, що пілот встиг катапультуватися. Кількість жертв уточнюється.