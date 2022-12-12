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Украинский танк Т-64БВ уничтожает прямым попаданием российский Т-72Б3. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Экипаж украинского танка Т-64БВ уничтожил прямым попаданием российский Т-72Б3.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских танкистов опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+52
Здесь в лучшем качестве видео....

https://twitter.com/i/status/1602030183694860288
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12.12.2022 08:34
+31
Супер! Швидко та красиво! Слава ЗСУ
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12.12.2022 08:36
+30
Не успели кацапы приварить мангал. А то ужо бы показали кузькину мать))
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12.12.2022 08:29
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Не успели кацапы приварить мангал. А то ужо бы показали кузькину мать))
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12.12.2022 08:29 Ответить
Здесь в лучшем качестве видео....

https://twitter.com/i/status/1602030183694860288
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12.12.2022 08:34 Ответить
Шикарный one shot...
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12.12.2022 09:34 Ответить
На 51с і 56с видно зправа ще один...
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12.12.2022 09:34 Ответить
Супер! Швидко та красиво! Слава ЗСУ
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12.12.2022 08:36 Ответить
Смажених бурятів прибуло.
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12.12.2022 08:37 Ответить
Реально бурятів поменшало. Може вже і закінчились. Їх не так вже і багато було в плані чисельності етносу - десь 500 тис.
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12.12.2022 09:00 Ответить


ОФІЦІЙНО З РАШКИ.

По данным на 21 октября, пять регионов с наибольшим числом погибших - это Краснодарский край (332), Дагестан (321), Бурятия (305), Башкортостан (258) и Волгоградская область (230).
28 жовт. 2022 р.

спокійно можна помножити на 10-ть.
або на 20-ть.
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12.12.2022 09:47 Ответить
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12.12.2022 08:38 Ответить
На місці так довго не можна стояти.
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12.12.2022 08:41 Ответить
Я так зрозумів, що кацап наш танк позаду вже знищеного не бачив.... Тому наш зненацька виїхав та ******
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12.12.2022 08:45 Ответить
Мисливець за зорями



Порятунок пораненого побратима під шквальним вогнем окупантів

https://twitter.com/i/status/1602050471119683585
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12.12.2022 08:42 Ответить
Четыре орка возле танка,
Дополнят утренний пейзаж.
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12.12.2022 08:50 Ответить
Все зависит, от профессионализма и мотивации , ну и своя земля помогает , . Задержались орки на Земле .
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12.12.2022 09:07 Ответить
Это прямо какие-то танковые асы на уровне Михаеля Биттмана, который лично уничтожил 139 танков.
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13.12.2022 07:50 Ответить
"Знающие люди" посилають тебе-Andrew ********, свiжевилуплений кацапчик , на прутень...
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12.12.2022 09:21 Ответить
не вірю очам своїм?

бо косяпенпропагандист ? ))))
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12.12.2022 09:49 Ответить
Украина сейчас имеет много из трофейных танков, оставленных орками
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12.12.2022 10:01 Ответить
Ось тобi ссилка на сусiдню тему :
https://censor.net/ua/video_news/3386350/tila_likvidovanoyi_grupy_rosiyiskyh_okupantiv_video_18

Порадiй там успiхам НАШИХ воiнiв..
Також можеш тамi питання якiсь "вумнi" написати- наприклад-"Чому у кацапнi шоломи 40-х рокiв випуску?"...))
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12.12.2022 10:13 Ответить
Там выхлоп действительно видится как будто слева, хотя может просто из-за того, что ветер сносит дым. У 72-ки труба к башне ближе чем к заднему срезу, поэтому при том ветре дым вряд ли оставался бы за танком на линии левого борта, его бы сносило сильно левее танка.

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12.12.2022 11:35 Ответить
Andrew ********

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Реєстрація: 12.12.2022
«І гдє же ти била» раніше
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12.12.2022 09:47 Ответить
Переглянь відео вищої якості що скинули в коментах вище. там добре видно що вихлоп сзаду
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12.12.2022 11:16 Ответить
Слаженная работа, орки маякнули что мясо на мангале, наши молниеносно разожгли мангал, все остались довольны, а несколько семей станут счастливыми обладателями калин.
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12.12.2022 09:26 Ответить
Орковский танк вспыхнул, как советская ёлочная игрушка из ваты...
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13.12.2022 07:52 Ответить
Гарне Влучання! СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ ! СЛАВА ЗСУ!
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12.12.2022 09:26 Ответить
ВСУ красавцы.
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12.12.2022 11:31 Ответить
Слава ЗСУ!
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12.12.2022 11:45 Ответить
"И не узна-а-ет молодая,
Какой в танкиста был конец..."
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12.12.2022 13:29 Ответить
Порядок в танковых войсках Украины!
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12.12.2022 16:21 Ответить
Гарний постріл.
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13.12.2022 01:08 Ответить
 
 