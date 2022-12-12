Украинский танк Т-64БВ уничтожает прямым попаданием российский Т-72Б3. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Экипаж украинского танка Т-64БВ уничтожил прямым попаданием российский Т-72Б3.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских танкистов опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+52 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий12.12.2022 08:34
+31 Vujko Donetski
показать весь комментарий12.12.2022 08:36
+30 Garry Grant
показать весь комментарий12.12.2022 08:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/i/status/1602030183694860288
ОФІЦІЙНО З РАШКИ.
По данным на 21 октября, пять регионов с наибольшим числом погибших - это Краснодарский край (332), Дагестан (321), Бурятия (305), Башкортостан (258) и Волгоградская область (230).
28 жовт. 2022 р.
спокійно можна помножити на 10-ть.
або на 20-ть.
Порятунок пораненого побратима під шквальним вогнем окупантів
https://twitter.com/i/status/1602050471119683585
Дополнят утренний пейзаж.
бо косяпенпропагандист ? ))))
https://censor.net/ua/video_news/3386350/tila_likvidovanoyi_grupy_rosiyiskyh_okupantiv_video_18
Порадiй там успiхам НАШИХ воiнiв..
Також можеш тамi питання якiсь "вумнi" написати- наприклад-"Чому у кацапнi шоломи 40-х рокiв випуску?"...))
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 12.12.2022
«І гдє же ти била» раніше
Какой в танкиста был конец..."