ВСУ обстреляли здание в Сватово, где располагались российские оккупанты. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Луганской области ВСУ обстреляли место дислокации оккупантов - есть погибшие и раненые.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "ВСУ. Война с оккупантами".
Отмечается, что взрывы зафиксированы в городе Сватово. Там ВСУ попали в здание, где располагались российские захватчики.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, что здание разрушено, а из-под завалов достают убитых и раненых.
О количестве потерь пока не сообщается.
В отдельных телеграм-каналах сообщают, что "прилетело" в общежитие бойцов ЧВК "Вагнер".
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Оттянуться всей компанией хотим.
И гитары взяли мы с собой,
Чтоб песни пелись.
С нами Алла, с нами Филипп
(его никто не звал,
он как-то сам прилип).
И тут один из нас сказал:
"Вот и по нам в*бало! Вадик, ты посмотри - там полобщаги нету"
Он отличный парень не смотря на то, что гей.
Да и Боря с Колей тоже как-то странно оделись.
А то, что будет дальше - это просто Труба... -ч-ч-ч!
Это не любовь это упорная борьба.
Но это все потом, а сейчас мы все пойдем к Элис.(с)
Наші бійці б'ють по цілям,це добре.
Вас попереджали, а ви не вірили, тож жеріть та не о***пайтесь, а це лишень за одного пухнастого, а ви зачепили цілий виводок, то ж чекайте, далі буде... не менше, дебіли... ***