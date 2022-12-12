ВСУ обстреляли здание в Сватово, где располагались российские оккупанты. ВИДЕО

В Луганской области ВСУ обстреляли место дислокации оккупантов - есть погибшие и раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "ВСУ. Война с оккупантами".

Отмечается, что взрывы зафиксированы в городе Сватово. Там ВСУ попали в здание, где располагались российские захватчики.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что здание разрушено, а из-под завалов достают убитых и раненых.

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О количестве потерь пока не сообщается.

В отдельных телеграм-каналах сообщают, что "прилетело" в общежитие бойцов ЧВК "Вагнер".