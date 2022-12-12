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ВСУ обстреляли здание в Сватово, где располагались российские оккупанты. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Луганской области ВСУ обстреляли место дислокации оккупантов - есть погибшие и раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "ВСУ. Война с оккупантами".

Отмечается, что взрывы зафиксированы в городе Сватово. Там ВСУ попали в здание, где располагались российские захватчики.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что здание разрушено, а из-под завалов достают убитых и раненых.

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О количестве потерь пока не сообщается.

В отдельных телеграм-каналах сообщают, что "прилетело" в общежитие бойцов ЧВК "Вагнер".
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Топ комментарии
+50
Welcome to Ukraine суки
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12.12.2022 08:21
+38
Ці відосики показують, що через певний час є сенс повторити удар по тим же координатам...
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12.12.2022 08:21
+37
.От дідько . !! Ну шо ти будеш робити .!!? Як не Мелітополь , так Сватове . ! . Ну немає оркам спокою , НІДЕ на українській землі . пічалька ..
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12.12.2022 08:23
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Ці відосики показують, що через певний час є сенс повторити удар по тим же координатам...
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12.12.2022 08:21 Ответить
Та, краще б вдарити вже за півгодини.
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12.12.2022 10:15 Ответить
а мо й хвилин за 10. як позбігаються...
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12.12.2022 12:47 Ответить
Welcome to Ukraine суки
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12.12.2022 08:21 Ответить
Ну, а далі без затримки: Welcome to Hell.
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12.12.2022 08:53 Ответить
.От дідько . !! Ну шо ти будеш робити .!!? Як не Мелітополь , так Сватове . ! . Ну немає оркам спокою , НІДЕ на українській землі . пічалька ..
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12.12.2022 08:23 Ответить
Ну так їм же казали що в них земля під ногами буде горіти а вони не вірили.
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12.12.2022 10:11 Ответить
Пакетов-то хватает?! Беспокоюсь шота!
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12.12.2022 08:26 Ответить
Как с Вадиком будете спускаться? А с 9 этажа с балкона и вниз. Всё равно ведь не жильцы.
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12.12.2022 08:26 Ответить
Да просто! Скидываешь Вадика, потом сам прыгаешь на Вадика, последний амортизирует падение.
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03.01.2023 10:31 Ответить
Брат , брат , брат. Братья ******, частично зажмуренные. Слава ЗСУ!
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12.12.2022 08:27 Ответить
Два брата в обнимку так и лежат...
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12.12.2022 09:17 Ответить
На Запоріжчині знов бавовна з ілюмінацією.
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12.12.2022 08:29 Ответить
В тапочках...Очень мило и даже по-домашнему.
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12.12.2022 08:34 Ответить
І голос за кадром: "Пакет потрібен?"
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12.12.2022 08:42 Ответить
Можно вставить китайца со старого видосика - "Пакет Н-ннада?"
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12.12.2022 10:34 Ответить
Якщо я не помиляюсь, Сватово - це районний центр і найбільші будівлі - це п'ятиповерхівки, або елеватор. Це відео, мені здається, з іншого міста ???
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12.12.2022 08:44 Ответить
Это у вас иллюзия. Из Германии дома в Сватово всегда кажутся на пять этажей ниже.
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12.12.2022 09:18 Ответить
Так, можливо, особливо якщо тридцять років прожити у Сватівському (Троїцькому) районі.
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12.12.2022 13:15 Ответить
забей. Займись натурализацией.
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12.12.2022 13:24 Ответить
Відео ймовірно з Алчевська за 05.12.2022.
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12.12.2022 13:56 Ответить
велика подяка ЗСУ за гарний ранковий настрій! смерть рашистським оккупантам!
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12.12.2022 08:45 Ответить
там 200 .я его в рот ...
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12.12.2022 08:46 Ответить
Все так по домашнему что не хотелось уе3жать руzким питерастам
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12.12.2022 08:51 Ответить
ваня, в общагу в Старобельск не едьте, туда от Кармазиновки всего 70 км, хаймарс тоже долетает. Езжайте разу в общагу в Русскую Буйловку, желательно с пулемётами.
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12.12.2022 08:53 Ответить
"Люди есть?" А в ответ - тишина. Понятно, ведь там людей нет. Одни орки и то, в основном, мертвые
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12.12.2022 08:58 Ответить
Интересно, а свинособаки кроме матов слова умеют испражнять?
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12.12.2022 09:01 Ответить
Нет. У них нормальные слова служат для связки матов.
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12.12.2022 09:05 Ответить
Наверно могут. Я вот услышал один говороил: "Ой-ой-ой-ой...!"
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03.01.2023 10:27 Ответить
Слава ЗСУ!Смерть рашистським СВИНОСОБАКАМ!
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12.12.2022 09:05 Ответить
Бегите кацапы бегите , пока живые
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12.12.2022 09:12 Ответить
Из Киева с любовь 💘
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12.12.2022 09:15 Ответить
леха мертвый, жека мертвый... просто класс... еще и эдик с вадиком подохнут... свинопасы вонючие...
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12.12.2022 09:23 Ответить
С нами Вовка, с нами Вадим
Оттянуться всей компанией хотим.
И гитары взяли мы с собой,
Чтоб песни пелись.
С нами Алла, с нами Филипп
(его никто не звал,
он как-то сам прилип).
И тут один из нас сказал:
"Вот и по нам в*бало! Вадик, ты посмотри - там полобщаги нету"
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12.12.2022 09:29 Ответить
С нами Шура, с нами Сергей,
Он отличный парень не смотря на то, что гей.
Да и Боря с Колей тоже как-то странно оделись.

А то, что будет дальше - это просто Труба... -ч-ч-ч!
Это не любовь это упорная борьба.
Но это все потом, а сейчас мы все пойдем к Элис.(с)
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12.12.2022 09:55 Ответить
Не, ну коли КРАСІВО - то це красіво...
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12.12.2022 09:34 Ответить
А говор зеківський....противний...окають.

Наші бійці б'ють по цілям,це добре.
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12.12.2022 09:38 Ответить
Що з іблом владіки?
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12.12.2022 10:09 Ответить
"там двухсотый, я его в рот **@л" - фраза в конце 2-го видео, достойная занесения в мемы.
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12.12.2022 10:41 Ответить
Видно было дело незабываемое, ещё на зоне.
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03.01.2023 10:34 Ответить
Це вам, зссучені козли, за Єнотів
Вас попереджали, а ви не вірили, тож жеріть та не о***пайтесь, а це лишень за одного пухнастого, а ви зачепили цілий виводок, то ж чекайте, далі буде... не менше, дебіли... ***
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12.12.2022 11:01 Ответить
Как у себя дома взорвалось, душевно так, как дома с рязанским сахаром..
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12.12.2022 12:28 Ответить
За хомяков замученньіх, кровь за кровь!
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12.12.2022 12:30 Ответить
Чарівна пташка прилетіла і всіх орків подавила... Слава ЗСУ!!!!
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12.12.2022 13:29 Ответить
Всё хорошо вот только на 50%.
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12.12.2022 13:44 Ответить
 
 