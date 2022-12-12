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Украинский воин вытягивает с поля боя раненого побратима. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский воин эвакуировал своего раненого побратима с поля боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эвакуацию под обстрелом зафиксировала камера украинского беспилотника вблизи Бахмута.

Также читайте: Тяжело раненному в Бахмуте воину ВСУ Юрию Яцуку срочно нужна помощь на лечение. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+51
Слава героям!
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12.12.2022 10:20
+50
ЗСУ-справжні воїни та герої.Кацапи-ось так виглядає сваіх нє брасают.Респектище...
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12.12.2022 10:21
+41
Пораненому вижити, а героєм, котрий ризикуючи своім життям спасав його, пишаємось. Впевнена, що на таке здібні, якщо не всі, то більшість, це точно.
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12.12.2022 10:28
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Слава героям!
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12.12.2022 10:20 Ответить
Пораненому вижити, а героєм, котрий ризикуючи своім життям спасав його, пишаємось. Впевнена, що на таке здібні, якщо не всі, то більшість, це точно.
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12.12.2022 10:28 Ответить
ЗСУ-справжні воїни та герої.Кацапи-ось так виглядає сваіх нє брасают.Респектище...
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12.12.2022 10:21 Ответить
Довели іпу чі опзжисти, та 73 процентна. какая разница.
Козли диряві, притягли війну в Україну.
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12.12.2022 10:24 Ответить
Винний ***** у війні й його раби-нелюди Кацапи. Не треба перекладати відповідальність на когось!!!
P. S. жОПЗЖ ТЕЖ , як пособники ворога. Іньших винних НЕМАЄ.
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12.12.2022 11:11 Ответить
Але й відповідальність з себе знімати не варто. ***** готувалось два десятиліття, а нарід нехтував, і навіть після 14 року ще сподівався проскочити.
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12.12.2022 14:26 Ответить
Не нехтував! Аби нехтував то вже Київ би захопили рашизди. Не пишіть дурню!
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12.12.2022 23:29 Ответить
Київ - Києвом. А хто в цей час Південь захопив? Марсіани? Дурню собі лишіть, якщо дуже **********.
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13.12.2022 04:01 Ответить
Ruslan Konoval Південь не захопили, дурню пишете Ви. Захопили ЧАСТИНУ півдня, чи Миколаїв, Одеса вже не Південь?
А чому швидко зайшли у Херсон всі розуміють, зрадники нікуди не поділися.
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13.12.2022 09:52 Ответить
Головний винуватець - це глобальна, всенародна "какая разніца"...
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12.12.2022 21:47 Ответить
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12.12.2022 10:38 Ответить
Негідник
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12.12.2022 10:50 Ответить
Один з 73%
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12.12.2022 21:48 Ответить
Красені !....
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12.12.2022 10:50 Ответить
Героям слава! Дякую за велич української нації! Дякую батькам,що виховали Героя!
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12.12.2022 10:58 Ответить
Слава Україні!!!
Герлям слава!!!
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12.12.2022 11:07 Ответить
Молодці Козаки! Так тримати! Удачі Вам! Слава Героям! Слава Україні!!!
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12.12.2022 11:18 Ответить
пораненому - якнайшвидшого одужання
побратиму, який рятував - янгола на плече...
обом - Божого Благословіння!
Слава ЗСУ!
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12.12.2022 12:22 Ответить
Головне життя збережено, а пікапов ще купимо !
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12.12.2022 12:57 Ответить
Господи, бережи наших захисників, вони найкращі в світі! ЗСУ- гордість націі!
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12.12.2022 13:02 Ответить
Любі мої братики!!! Тримайтесь!
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12.12.2022 14:35 Ответить
Столкновение цивилизованного мира с миром тьмы, царством орков. Невероятно жалко раненых и погибших героев. В сравнении, орки свой биомусор не считают за ценность...
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13.12.2022 07:30 Ответить
Хай Господь вам допомагає і оберігає. Які ситуації виникають, аж дивитись страшно, а ви наші захисники робите все так неначе ні обстрілів ні розривів немає. Велика вам подяка.
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13.12.2022 19:20 Ответить
 
 