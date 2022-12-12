Украинский воин вытягивает с поля боя раненого побратима. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинский воин эвакуировал своего раненого побратима с поля боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эвакуацию под обстрелом зафиксировала камера украинского беспилотника вблизи Бахмута.
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+51 Qq Qqq f1a4586b
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+50 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+41 Наталия П
показать весь комментарий12.12.2022 10:28
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Козли диряві, притягли війну в Україну.
P. S. жОПЗЖ ТЕЖ , як пособники ворога. Іньших винних НЕМАЄ.
А чому швидко зайшли у Херсон всі розуміють, зрадники нікуди не поділися.
Герлям слава!!!
побратиму, який рятував - янгола на плече...
обом - Божого Благословіння!
Слава ЗСУ!