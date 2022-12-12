Уничтожение группы российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
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+28 Danger Zone
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+23 Garry Grant
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показать весь комментарий12.12.2022 14:42
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вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы
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