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Уничтожение группы российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

Также смотрите: Воины 93-й бригады "Холодный Яр" воюют за Бахмут и Соледар. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+28
Була групка, а стала купка.
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12.12.2022 14:42
+23
Welcome to Ukraine,суки.
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12.12.2022 14:53
+21
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12.12.2022 14:42
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Проклятый ковид!
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12.12.2022 14:39 Ответить
Купно лягли. Мабуть путінськський спєцназ
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12.12.2022 14:40 Ответить
Душевно так, па дамашнєму.
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12.12.2022 15:12 Ответить
Там вже ніхто не смикається.
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12.12.2022 15:19 Ответить
Була групка, а стала купка.
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12.12.2022 14:42 Ответить
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12.12.2022 14:42 Ответить
сиділи б вдома, хоч і у кацапській в'язниці, але були б живі.
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12.12.2022 14:44 Ответить
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12.12.2022 16:59 Ответить
Ни один уважающий себя зек не пойдет добровольно на убой. А в пригожинцы идут обиженные, шныри и простые "мужики", которые надеются на знаменитое руцькое "авось"
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12.12.2022 18:28 Ответить
Respect! LoL !Super! Bravoooo!😻
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12.12.2022 14:47 Ответить
Вроде как у Гепарда то ли у шведских БМП есть такие снаряды к его пушке которые срабатывают по принципу бесконтактного подрыва над по3ициями вражеской пехоты 3асыпая тучей мелких осколков. Всего один 3алп и вражеские по3иции превращаются в тихое кладбище орков
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12.12.2022 14:48 Ответить
Welcome to Ukraine,суки.
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12.12.2022 14:53 Ответить
***
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы
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12.12.2022 14:54 Ответить
Amen, brother!
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12.12.2022 21:05 Ответить
тупорылые кацапы прибежали точно и вовремя на "стрелку" с ЗСУ
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12.12.2022 15:19 Ответить
ЗСУ так якісно обслужили козломордих, що нема кому скаржитися.
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12.12.2022 15:20 Ответить
Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.
І діло наше праведне й святе
Бо хто за що, а ми за незалежність
Отож нам так і важко через те
#ЛінаКостенко

Арт: Нікіта Тітов @nikita_v_titov
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12.12.2022 15:22 Ответить
Косточки в ряд
И звездочки в ряд.
Снаряд прилетел
В орков отряд !
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12.12.2022 15:36 Ответить
піу-піу
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12.12.2022 15:46 Ответить
 
 