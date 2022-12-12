Бойцы восторженно наблюдают за залпом РСЗО "HIMARS". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован залп из РСЗО "HIMARS".
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины восторженно наблюдали за выстрелами и опубликовали запись в соцсетях.
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+44 govtva
показать весь комментарий12.12.2022 19:37
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показать весь комментарий12.12.2022 19:35
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(і ще якомусь Васі сподобалось))))
Переживаю за Васю!
Дай Бог йому, та всій його родині здоров'ячка, та довгих років життя!
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українські воїни захоплено спостерігали за пострілами і опублікували запис у соцмережах.
А потрібні пляшки і швабри .