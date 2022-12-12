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Бойцы восторженно наблюдают за залпом РСЗО "HIMARS". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован залп из РСЗО "HIMARS".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины восторженно наблюдали за выстрелами и опубликовали запись в соцсетях.

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Топ комментарии
+44
А орки то в каком диком восторге аж полные штаны.
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12.12.2022 19:37
+43
а в точке прилёта, орки разрываются на части, с визгами и воплями встречая прибывающие ракеты ))
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12.12.2022 19:38
+41
Їба#те хлопці цю нечисть ординську.
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12.12.2022 19:35
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Сподіваюсь, Васям кацапськими капут!
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12.12.2022 19:33 Ответить
Іванам..!
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12.12.2022 21:31 Ответить
И ванам кацапским!
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13.12.2022 13:47 Ответить
Не Васям, а кацапським Ванькам! Досить паклюжити гарне ім*я ВАСИЛЬ!
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12.12.2022 21:53 Ответить
Іван Степанович Мазепа, Іван Якович Франко, Іван Семенович Нечуй-Левицький, Іван Петрович Котляревський і т.д.
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12.12.2022 23:08 Ответить
Іван, Ян, Джон та кацапський вОнюшка - це двi, навiть чотири великi рiзницi. )
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14.12.2022 05:59 Ответить
неперевершенно гарно!!!
(і ще якомусь Васі сподобалось))))
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12.12.2022 19:34 Ответить
Та Васі взагалі кусень сала у горлі застряг!
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12.12.2022 21:33 Ответить
не хвалюйтесь))) проковтне)))
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12.12.2022 21:35 Ответить
Сподіваюсь..!

Переживаю за Васю!

Дай Бог йому, та всій його родині здоров'ячка, та довгих років життя!
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12.12.2022 21:47 Ответить
Їба#те хлопці цю нечисть ординську.
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12.12.2022 19:35 Ответить
1 хвилину постояв, випустив 6 ракет по кацапах і втік на швидкості 100 км/г
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12.12.2022 19:36 Ответить
А орки то в каком диком восторге аж полные штаны.
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12.12.2022 19:37 Ответить
а в точке прилёта, орки разрываются на части, с визгами и воплями встречая прибывающие ракеты ))
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12.12.2022 19:38 Ответить
Радуются одним словом
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12.12.2022 19:46 Ответить
"это радость, со слезами на глазах!" ))
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12.12.2022 19:51 Ответить
И фекалиями в штанах
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13.12.2022 12:42 Ответить
Так-ХІМЕРИ ефекто виходять на полювання...
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12.12.2022 19:39 Ответить
Чомусь не запускається відео.
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12.12.2022 19:48 Ответить
спробуйте натиснути на підкреслений текст (або в мене або в самій статті)
....
українські воїни захоплено спостерігали за пострілами і опублікували запис у соцмережах.
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12.12.2022 19:53 Ответить
бо ты тупой...
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12.12.2022 20:27 Ответить
Перевірив в трьох браузерах Хром, Ігл і Тор. На всьому рацює нормально. (Вин10)
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12.12.2022 21:34 Ответить
Там де падає вертоліт відео запускається, а тут ні.
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12.12.2022 21:41 Ответить
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12.12.2022 19:55 Ответить
і цей Васька брехати не буде ))))))
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12.12.2022 20:00 Ответить
А з іншого боку певна кількість свинособак ісполніла долг перед путіним і перегрупіровалась в морг
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12.12.2022 20:03 Ответить
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12.12.2022 20:03 Ответить
!!!!!!!!!!!
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12.12.2022 22:42 Ответить
Кобзон задовбався замовляти стільці.
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12.12.2022 20:11 Ответить
Стільці там не потрібні .
А потрібні пляшки і швабри .
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12.12.2022 21:24 Ответить
Якщо табурет перевернути, на нього можна посадити чотирьох кацапів.
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12.12.2022 22:14 Ответить
а якщо табурет розібрати то більше.
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12.12.2022 23:26 Ответить
Смерть свинособача полетіла...
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12.12.2022 20:14 Ответить
Лепотааа! Жгите эту мразь, ребята!
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12.12.2022 20:18 Ответить
хiмери вiдправились полювати на вОнюшек-********* ))

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12.12.2022 20:22 Ответить
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12.12.2022 20:28 Ответить
Найкращий кацап,- свіжоморожений кацап, а ще краще глибокої заморозки,- не так смердить ... ***
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12.12.2022 20:31 Ответить
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12.12.2022 20:32 Ответить
ce šo, - borščom ukrainskim podavilisj? A ne znali šo leža na spine boršč ne ediat?
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13.12.2022 02:33 Ответить
"Натюрморт"!!!
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12.12.2022 21:48 Ответить
і де це отака краса?
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14.12.2022 05:18 Ответить
та майже кругом таке зараз. кацапо-ординськi чмобiки живуть менше бройлера.))

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14.12.2022 08:09 Ответить
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14.12.2022 08:13 Ответить
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14.12.2022 08:15 Ответить
хаймарс сила, русня могила
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12.12.2022 20:24 Ответить
Виявляється, що можна дивитись вічно не тільки, як тече вода та горить вогонь, а ще й, як дає пуск по кацапам Хаймарс 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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12.12.2022 20:29 Ответить
Sho teper na novyh markah namalyuyut? HIMARS? Chy drony u Sevasi? 📯
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12.12.2022 21:08 Ответить
Слава ЗСУ! Гордість за наші екіпажі HIMARSів!
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12.12.2022 21:59 Ответить
Красотище .
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12.12.2022 22:25 Ответить
.
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12.12.2022 23:48 Ответить
І у нас були б свої Хімарси як що б ракетні програми які були відкриті при Пороху продовжувалися, а не були закатані в асфальт по всій Україні актором недопрезидентом.
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29.12.2022 02:40 Ответить
 
 