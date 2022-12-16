Украинский танк Т-64БМ "Булат" буксирует трофейную САУ "Мста-С2". ВИДЕО

Украинские воины в Луганской области захватили вражескую артиллерийскую установку САУ "Мста-С2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях воины опубликовали фрагмент видеозаписи, на которой зафиксирована буксировка трофея танком Т-64БМ "Булат"

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