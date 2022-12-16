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Украинский танк Т-64БМ "Булат" буксирует трофейную САУ "Мста-С2". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины в Луганской области захватили вражескую артиллерийскую установку САУ "Мста-С2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях воины опубликовали фрагмент видеозаписи, на которой зафиксирована буксировка трофея танком Т-64БМ "Булат"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Брошенные оккупантами два танка Т-72Б, один - Т-72Б3, две САУ 2С3 "Акация". ВИДЕО
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16.12.2022 08:32 Ответить
Лендліз працює!
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16.12.2022 08:33 Ответить
Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.12.2022 08:35 Ответить
І здається, це Булат вже другої версії- теж рідка штука
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16.12.2022 08:44 Ответить
Кацапские поставки по ленд лизу приобрели настолько массовый характер,что пришлось всё таки наладить производство 152мм снарядов.
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16.12.2022 08:55 Ответить
наші діти воюють і перемагають ..наперекор падлюкам провласним яки в цей час торгують украіною і грабують украінців
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16.12.2022 19:49 Ответить
...ленд лиз болот мацковии...
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17.12.2022 10:44 Ответить
опять говно-музон какое-то чучело успело налепить... Беда с этими глухими
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17.12.2022 12:00 Ответить
 
 