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Артиллеристы 92-й ОМБр уничтожают вражеские танки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Артиллеристы 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

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Хлопці , бийте цю кацапську погань без жалісно та бережіть себе 🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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16.12.2022 11:24 Ответить
Безжалісно
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16.12.2022 11:25 Ответить
Знищений трофейним РПГ-30
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16.12.2022 13:52 Ответить
 
 