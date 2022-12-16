Артиллеристы 92-й ОМБр уничтожают вражеские танки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Артиллеристы 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко уничтожили российский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
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Amber
показать весь комментарий16.12.2022 11:24 Ответить Мне нравится 10
Amber
показать весь комментарий16.12.2022 11:25 Ответить Мне нравится 3
Богдан Сварга
показать весь комментарий16.12.2022 13:52 Ответить Мне нравится 0
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