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Бойцы ССО опубликовали кадры высадки на остров Змеиный. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
"Морские котики" 73-го отдельного морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого опубликовали видеозапись, в которой рассказывают о своей боевой работе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, в частности, есть уникальные кадры высадки бойцов ССО на остров Змеиный.
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показать весь комментарий21.12.2022 18:47
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2. А хто закупив американськи катери? Санта Клаус?
3. Що зробив Зеленській? Окрім того що закрив "Кузню на рибальскому" а керівництво віддав під суд? Скількі катерів?
Як ви вже дістали розумові інваліди)
@falledlenin
В цей день 1963 року народився Степан Чобану - Герой України (2022, посмертно) - майор ЗСУ, льотчик-винищувач 831 БрТА.
28.02.2022 на літаку Су-27 вступив у повітряний бій з рос.окупантами над Кропивницьким, внаслідок чого загинув смертю хоробрих. Залишилась дружина, двоє синів.