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Бойцы ССО опубликовали кадры высадки на остров Змеиный. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

"Морские котики" 73-го отдельного морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого опубликовали видеозапись, в которой рассказывают о своей боевой работе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, в частности, есть уникальные кадры высадки бойцов ССО на остров Змеиный.

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Топ комментарии
+22
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21.12.2022 18:47
+11
Український часопис

@falledlenin

В цей день 1963 року народився Степан Чобану - Герой України (2022, посмертно) - майор ЗСУ, льотчик-винищувач 831 БрТА.

28.02.2022 на літаку Су-27 вступив у повітряний бій з рос.окупантами над Кропивницьким, внаслідок чого загинув смертю хоробрих. Залишилась дружина, двоє синів.

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21.12.2022 19:29
+9
"москітний флот" створений Порошенко таки виявився корисним
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21.12.2022 19:00
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Наші котики !!!!!
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21.12.2022 18:47 Ответить
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21.12.2022 18:47 Ответить
Наскільки я чув, ця ідіотська піарна висадка на зміїний по ініціативі зелених скотів коштувала спецурі декілька десятків загиблих.
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21.12.2022 18:55 Ответить
з якого дива? Вони ж туди приїхали, коли там нікого вже не було, встановили прапор і звалили.
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21.12.2022 19:14 Ответить
Не ця, а з 8 на 9 травня. Символізму захотілося де-кому Кривонос про це розповідав у стрімі з Леросом.
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21.12.2022 19:32 Ответить
"москітний флот" створений Порошенко таки виявився корисним
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21.12.2022 19:00 Ответить
И тут лизнули! Видимо потому что Порошенко построил целых два бронекатера наши и высаживались на американских катерах...
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21.12.2022 23:28 Ответить
1. В курсі що там будували не тільки катери "кентавр" а ще наприклад "гюрза-м"? (читай в вікі сам)
2. А хто закупив американськи катери? Санта Клаус?
3. Що зробив Зеленській? Окрім того що закрив "Кузню на рибальскому" а керівництво віддав під суд? Скількі катерів?

Як ви вже дістали розумові інваліди)
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22.12.2022 13:33 Ответить
"Славная" история катеров Гюрза-М Порошенко - заложено при Порохе 4 катера - 1 потоплен, 2 захватила рашка, 1 остался в строю. Просто супер москитный флот, слов нету. При Зеле кстати два катера тоже заложили, да и перед Порохом два было. Американские катера передали а не купили, но что это показывает не понятно, при Зеле передали намного больше всего.
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22.12.2022 16:20 Ответить
Супер! Прямо как британские SBS!
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21.12.2022 19:11 Ответить
Український часопис

@falledlenin

В цей день 1963 року народився Степан Чобану - Герой України (2022, посмертно) - майор ЗСУ, льотчик-винищувач 831 БрТА.

28.02.2022 на літаку Су-27 вступив у повітряний бій з рос.окупантами над Кропивницьким, внаслідок чого загинув смертю хоробрих. Залишилась дружина, двоє синів.

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21.12.2022 19:29 Ответить
..приманку поставили и ждем вояк лаптестана..
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22.12.2022 09:55 Ответить
 
 