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Штурм российского опорного пункта на донецком направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликованы фрагменты штурма украинскими бойцами опорного пункта российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно услышать фрагменты планирования действий бойцов, бронированную машину, поддерживающую штурм и результат атаки украинских воинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США объявили о выделении военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд, в т.ч. системы ПВО Patriot
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Топ комментарии
+25
А дома дружки боярой затарились...
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21.12.2022 20:18
+24
Дві Лади так компактно помістились у окопі і два Ашота вже збираються втішати свиноматок.
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21.12.2022 20:31
+22
Підараси недораси найшли свій безглуздий кінець 👍
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21.12.2022 20:27
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А дома дружки боярой затарились...
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21.12.2022 20:18 Ответить
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21.12.2022 20:27 Ответить
И чпокают ихних свиносамок Равшаны)))
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21.12.2022 20:28 Ответить
Бояре, епта!
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22.12.2022 13:11 Ответить
Підараси недораси найшли свій безглуздий кінець 👍
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21.12.2022 20:27 Ответить
Дві Лади так компактно помістились у окопі і два Ашота вже збираються втішати свиноматок.
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21.12.2022 20:31 Ответить
Компактно в один пакет, экономия.
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21.12.2022 20:39 Ответить
семка хороших русских на GoPro......
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21.12.2022 20:37 Ответить
А дебіли досі питають "500-700 втрат загарбника, про які пише ГШ кожен день, це тільки дохлі кацапи чи і поранені"...

Якщо в когось ще є питання - може передивитись ще раз це відео. В ньому, мабуть, живі здорові або трішки поранені, але все ж таки "втрачені" загарбником, чмобікі...

Нагадую, що довжина фронту тільки суходолом - 400+ км. По Дніпру - ще 300 км. І практично скрізь, кожного дня, ідуть бойові дії: арт.дуелі, снайперська робота, атаки кацапів майже "груддю на кулемети", точна робота українських HIMARS-ів тощо.

Тож кожен може ще раз себе запитати - 300-500-700 "втрат загарбника", які "виконують" хлопці з ЗСУ кожного дня - це дохлі кацапи, чи "і трішки поранені"?
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21.12.2022 21:10 Ответить
Та не звертай уваги....Я вже казав одному - не віриш - в перед пересвідчитися можливість є
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21.12.2022 22:27 Ответить
Imagine russian people living for sunflower
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21.12.2022 21:56 Ответить
 
 