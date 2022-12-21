Штурм российского опорного пункта на донецком направлении. ВИДЕО
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В сети опубликованы фрагменты штурма украинскими бойцами опорного пункта российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно услышать фрагменты планирования действий бойцов, бронированную машину, поддерживающую штурм и результат атаки украинских воинов.
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+25 Сергей Кушнир 8b3077c9
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показать весь комментарий21.12.2022 20:27
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Якщо в когось ще є питання - може передивитись ще раз це відео. В ньому, мабуть, живі здорові або трішки поранені, але все ж таки "втрачені" загарбником, чмобікі...
Нагадую, що довжина фронту тільки суходолом - 400+ км. По Дніпру - ще 300 км. І практично скрізь, кожного дня, ідуть бойові дії: арт.дуелі, снайперська робота, атаки кацапів майже "груддю на кулемети", точна робота українських HIMARS-ів тощо.
Тож кожен може ще раз себе запитати - 300-500-700 "втрат загарбника", які "виконують" хлопці з ЗСУ кожного дня - це дохлі кацапи, чи "і трішки поранені"?