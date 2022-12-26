В российском Энгельсе снова объявлена воздушная тревога. ВИДЕО

В российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома снова объявлена воздушная тревога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города публикуют видеозаписи, на которых слышен вой сирены.

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