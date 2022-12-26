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В российском Энгельсе снова объявлена воздушная тревога. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома снова объявлена воздушная тревога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города публикуют видеозаписи, на которых слышен вой сирены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы на российском военном аэродроме "Энгельс" - это последствия российской агрессии в Украине, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+42
Теперь от каждой вороны кацапы будут ср@ться.
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26.12.2022 19:18
+40
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26.12.2022 19:18
+29
Переписка Энгельса с этим ... чертом... Каутским =)
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26.12.2022 19:23
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Теперь от каждой вороны кацапы будут ср@ться.
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26.12.2022 19:18 Ответить
счас на всех кацапских зомбоящик траурные костюмы с обосратыми мордами - просто праздник какой-то
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26.12.2022 21:16 Ответить
Чекають на бавовну...
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26.12.2022 19:18 Ответить
День ПВО! Святкові хфейєрвєки запускають.
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26.12.2022 21:06 Ответить
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26.12.2022 19:18 Ответить
Бавовнаенгельсштадт 😂

Дурні, переіменуйте штадт, бо укронацисці ракети самі на нього наводяться
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26.12.2022 19:36 Ответить
Кажуть, перегнали кілька пропелерних пєпєлаців до Українки

Бояться!
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26.12.2022 20:05 Ответить
Ну можна і просто Бавовнаштадт! Як варіант Санкт-Бавовнабург
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26.12.2022 20:07 Ответить
Що кацапня,нормально,еге ж?
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26.12.2022 19:18 Ответить
Так вони ж знають , що українці по мирним мешканцям не цілять, тож їм ще не дишло , як воно, коли їхні будинки будуть зруйновані. Коли їх сусіди будуть під завалами вбиті чи поранені. А потрібно на кожний постріл по містам України відповідати пострілами по рашці.
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26.12.2022 20:36 Ответить
Это все Карлсон из Правого Сектора..
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26.12.2022 19:18 Ответить
Слава Україні!
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26.12.2022 19:19 Ответить
Смерть кацапам !!!
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26.12.2022 19:21 Ответить
А шо там бабахнуло )
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26.12.2022 19:19 Ответить
Нипанятно, пока, куда прилетело, но в меня еще не прилетело, поэтому буду вас смешить
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26.12.2022 19:21 Ответить
🤣
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26.12.2022 19:23 Ответить
Это для них обычная история. Разрешите для начала на х...й валенок надеть
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26.12.2022 22:16 Ответить
Якщо вже атакувати, то масовано, всіма наявними засобами, щоби каменя-на-камені від тої рашистської авіабази на колишній німецькій колонії не залишилось.
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26.12.2022 19:22 Ответить
логічно. було би супер накопити значну кількість тих засобів для бавовни і одномоментно лупанути не тільки по Енгельсу, а також по Уралвагонзаводу та інших заводах, де виробляють калібри, іскандери і т.д. ********* знову завиє "ні вєрю" як з керченським мостом завила. )
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26.12.2022 19:31 Ответить
💯
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26.12.2022 19:37 Ответить
Переписка Энгельса с этим ... чертом... Каутским =)
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26.12.2022 19:23 Ответить
🤣
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26.12.2022 19:24 Ответить
- В печку её!..
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26.12.2022 19:33 Ответить
Она ж казенная!
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26.12.2022 20:05 Ответить
зеленая, как купорос
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26.12.2022 20:06 Ответить
Що з їбалом, кацапня?) Російською питання дублювати? Бо я знаю, скільки вас підарів тут пасеться)
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26.12.2022 19:32 Ответить
Кацапню бомбить, сжигать ихние фашистские самолеты- то ведь богоугодное дело!
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26.12.2022 19:35 Ответить
Так, богоугодне!
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26.12.2022 20:38 Ответить
ВС РФ эвакуировали с аэродрома "Энгельс-2" от четырех до шести стратегических бомбардировщиков Ту-95

По данным ZN.UA, самолеты перебросили на аэродром "Украинка" в Амурской области
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26.12.2022 19:37 Ответить
Везде достанем.
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26.12.2022 19:46 Ответить
ахахахааааааа!!!!! беруны в рот за три дня Киев на десятом месяце киевского миньета прячут стратегическую авиацию дальше чем за 1500 км от того-же Киева .............ахахахаааааа, второй раз беспилотник пролетел 700 км по паРаше , и его даже не увидели АНАЛогов нетушние войска , ******, наверное на ворованных унитазах примеряли поношенное нижнее белье , и ******** все на свете , ................одним словом - парашники.
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26.12.2022 19:57 Ответить
Назва геть не скрєпная!
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26.12.2022 21:08 Ответить
"Украинка", говорите? Ну-ну
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26.12.2022 21:43 Ответить
Как тут не вспомнить любимую фразу кацапов: " Можем повторить"
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26.12.2022 19:38 Ответить
ну ніяк з марксом не розстануться .. а якщо ще капітал туда
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26.12.2022 19:42 Ответить
Мракс.
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26.12.2022 19:53 Ответить
У этава макса ваащета паганялово кацелебоген, нем. член без лука.
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26.12.2022 20:54 Ответить
Ге ж, росіянам варто чтити пам'ять Енгельса!
Трохи цитат з того ж таки Енгельса:

"У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться варварскому игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы - Россию".

"На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем: НЕНАВИСТЬ К РУССКИМ была
и продолжает еще быть у немцев ИХ ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СТРАСТЬЮ"

Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты"

"Европа [стоит] перед альтернативой: либо покорение ее славянами, либо РАЗРУШЕНИЕ НАВСЕГДА центра их наступательной силы - России."

"О немецких интересах, о немецкой свободе, о немецком единстве, немецком благосостоянии НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ, когда вопрос стоит о свободе или угнетении,
о счастье или несчастье ВСЕЙ ЕВРОПЫ. Здесь кончаются все национальные вопросы, здесь существует ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС! ХОТИТЕ ЛИ ВЫ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ или ХОТИТЕ
БЫТЬ ПОД ПЯТОЙ РОССИИ?"
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26.12.2022 19:46 Ответить
Любопытно что кацапы ещё сделали его святым религии коммунизма. С славянами он, конешно, переборщил из за отсутствия фактов генетических исследований. Те варвары отродясь не были славянами.
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26.12.2022 20:00 Ответить
То було не важко:
І тоді, і зараз норот вкупі з нарідом не дуже мучили себе читанням.
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26.12.2022 20:03 Ответить
Німець каже - ви слов'яни...а може ми просто українці?
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26.12.2022 20:43 Ответить
исчо ту русофобию разводил, вот эту - "И русский мужик, взявшись за топор, с большим остервенением, защищал своё рабство" ( Ф Энгельс)
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26.12.2022 20:33 Ответить
Ваащето пида рассия в Европе числицца как мардварум - срана мардвы, и "бистро" не славяне у Парыж принесли, а мардва: пистрямц - так шоп пальцы пекло.
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26.12.2022 20:57 Ответить
Це ж українське місто.
У 1889 році там мешкало 78% українців.
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26.12.2022 19:55 Ответить
В конце что то бумкнуло.
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26.12.2022 19:56 Ответить
Потвори рашиські, щоб вам та повітряна тривога барабанні перепонки полопала!!
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26.12.2022 19:58 Ответить
как написал бы маринованый валодька в своей исторической статье, "памяти города": "хлопки разбудили энгельса. энгельс развернул воздушные тревоги" ))
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26.12.2022 20:28 Ответить
Доброго вечора-ми з України...
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26.12.2022 20:36 Ответить
Головне бажання Українця на новий 2023рік
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26.12.2022 21:21 Ответить
Это комплекс Кутузова Наполеон тоже понять не мог, как он их все время бьёт, а они прут вперёд Там ещё прадиды по той же схеме воевали - мясом завалим, мяса много
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26.12.2022 22:21 Ответить
А повітряна тривога в Енгельсі якась душевніша, аніж оце 10-й місяць майже щодня, а то й кілька разів на день, чуємо у Києві!
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26.12.2022 22:02 Ответить
Навіщо так даоеко безпілотники ганяти? Під боком бульбостан - хазніть по отому залізяччу, яке там на аеродромі стоїть. А після цього попередьте: ще раз спробуєте ракети пускати і ми завдамо такого ж самого масованого удару. Причому нам для цього не потрібні якісь супер-ракети. Підженемо до кордону системи залпового вогню і накриємо все, що зможемо дістати.
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26.12.2022 22:54 Ответить
наши партнеры нас не поймут
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26.12.2022 23:23 Ответить
Ох уж эти партнеры
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27.12.2022 00:24 Ответить
НАТО обстреливает аэродром. Они же с НАТО воюют, не? Пусть ответку шлют в Вашингтон. При чем здесь Украина вообще
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26.12.2022 23:36 Ответить
такая музыка теперь будет традиционно каждый день... мокши ждите на голову железяку
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27.12.2022 01:07 Ответить
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27.12.2022 03:43 Ответить
кошмарить, кошмарить и еще раз кошмарить кацапсинов, чтобы свинорылые козломорды не чувствовали себя ни секунды в безопасности... и, желательно, начинать бить по жедезнодорожным узлам, нефтебазам и складам боеприпасов...
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27.12.2022 06:06 Ответить
 
 