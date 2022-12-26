В российском Энгельсе снова объявлена воздушная тревога. ВИДЕО
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В российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома снова объявлена воздушная тревога.
Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города публикуют видеозаписи, на которых слышен вой сирены.
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+42 jklpqrs
показать весь комментарий26.12.2022 19:18
+40 Олег Карпов b569f323
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+29 Rhodesian
показать весь комментарий26.12.2022 19:23
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Дурні, переіменуйте штадт, бо укронацисці ракети самі на нього наводяться
Бояться!
По данным ZN.UA, самолеты перебросили на аэродром "Украинка" в Амурской области
Трохи цитат з того ж таки Енгельса:
"У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться варварскому игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы - Россию".
"На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем: НЕНАВИСТЬ К РУССКИМ была
и продолжает еще быть у немцев ИХ ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СТРАСТЬЮ"
Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты"
"Европа [стоит] перед альтернативой: либо покорение ее славянами, либо РАЗРУШЕНИЕ НАВСЕГДА центра их наступательной силы - России."
"О немецких интересах, о немецкой свободе, о немецком единстве, немецком благосостоянии НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ, когда вопрос стоит о свободе или угнетении,
о счастье или несчастье ВСЕЙ ЕВРОПЫ. Здесь кончаются все национальные вопросы, здесь существует ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС! ХОТИТЕ ЛИ ВЫ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ или ХОТИТЕ
БЫТЬ ПОД ПЯТОЙ РОССИИ?"
І тоді, і зараз норот вкупі з нарідом не дуже мучили себе читанням.
У 1889 році там мешкало 78% українців.