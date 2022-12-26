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Россияне 12 декабря обстреляли плавкран "Захарий" в Херсоне. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Крупнейший в Европе плавучий кран "Захарий" обстреляли на Херсонщине российские военные. В результате обстрела разрушены гидравлические системы, системы управления и системы связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспильному рассказал технический журналист и инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин. Эту информацию ему сообщили местные жители, они предоставили видео.

По словам Авдокушина, 12 декабря со стороны, где находятся российские военные, прилетели два дрона, которые зависли над "Захарием" и скорректировали огонь:

"Было сделано несколько выстрелов минами, они рвались на соседние участки, соседние суда. И после того, как три мины уже попали в сам "Захарий", то обстрел прекратился и дроны полетели. Там находился член команды, который один был как сторож. Он там смотрел, видимо, чтобы не похитили имущество из "Захарии". И первым взрывом его ранило", - рассказывает журналист.

Как сообщает Павел Авдокушин, самый большой в Европе речной плавучий кран LK-800 "Захарий" находился в Херсоне на ремонте после работы на Запорожском мосту, а затем оказался в оккупации. Перед бегством из Херсона россияне отбуксировали его вместе с другими суднами на левый берег, где бросили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю российские захватчики более 500 раз обстреляли Запорожскую область
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Топ комментарии
+11
"мрію" угробили, "захарія" угробили... Таке враження, що хтось допоміг. Нє?
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26.12.2022 19:45
+11
Наступний кремль - його можна просто підірвати, а ось за ним той самий "ермітаж" з якого потрібно вилучити усе накрадене кацапами, повернути власникам по всьому світу, а потім теж підірвати на#ер, чим завершити цю історію з шизоїдом "петя перший" під назвою "расія".
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26.12.2022 19:50
+10
Зелена п#дар#сня воює з хлібопекарнею в Херсоні, їм зараз не начасі думати про збереження плавучого крана.
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26.12.2022 19:58
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Наступний кремль - його можна просто підірвати, а ось за ним той самий "ермітаж" з якого потрібно вилучити усе накрадене кацапами, повернути власникам по всьому світу, а потім теж підірвати на#ер, чим завершити цю історію з шизоїдом "петя перший" під назвою "расія".
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26.12.2022 19:50 Ответить
"мрію" угробили, "захарія" угробили... Таке враження, що хтось допоміг. Нє?
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26.12.2022 19:45 Ответить
Зелена п#дар#сня воює з хлібопекарнею в Херсоні, їм зараз не начасі думати про збереження плавучого крана.
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26.12.2022 19:58 Ответить
Якого милого той кран ще в Херсоні, а не в Миколаєві?
Ще одна "мрія" зе-герострата - племяша міністра "мвд рб"?
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26.12.2022 19:46 Ответить
Ну а як, кран не на балансі ЗСУ, тому його після деокупації Херсона нихто до Миколаїва не перетягнув. Я взагалі не бачу шляху до Перемоги, поки зелені у влади.
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26.12.2022 19:55 Ответить
В Николаеве? Рядом с "Сагайдачным"? Ну ты стратега, где вас только берут таких.
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26.12.2022 19:56 Ответить
До Николаева хотя бьі миномет не достает. В Дойчланде все стратеги сейчас. Особенно представители одноязьіковой нации.
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26.12.2022 20:01 Ответить
А ты не завидуй. Какой миномет, мальчик? Ты хоть в курсе, есл б он был бы на причале в Николаеве, его бы уже не было. Вас так учат, бред писать или это от рождения?
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26.12.2022 20:06 Ответить
В Николаеве еще в марте опустили на дно флагман "Гетьман Сагайдачный", благодаря чему он остался цел.

Вот если бы в Херсоне вовремя об этом подумали, хер бы орки плавкран "Захарий" своей артиллерией достали бы. А после бегства орков, подняли бы со дна плавкран и восстановили бы его. И приносил бы он пользу Украине, а не оказался бы бесполезной грудой металолома.
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27.12.2022 06:40 Ответить
Це рашистський троль, але ідейний, бо залогінився від безкоштовного vpn.
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26.12.2022 20:18 Ответить
Та я бачу, навіть на 99.9% його генофонд прозорий, щелепу міряти непотрібно
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26.12.2022 20:41 Ответить
нас так само обстрілюють, 😔
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26.12.2022 20:55 Ответить
Харьков, отработала пво, мы сбили какую-то хрень. Раньше наши не успевали. Слава США!
Может пэтриоты
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26.12.2022 19:56 Ответить
От же ж мразота! 🤬Захарію ще Антонівський будувати, та й наші Запорізькі мости другу чергу!
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26.12.2022 20:18 Ответить
В Запоріжжі він доробив. Остатня дільниця з берега.
А Антонівський - то так, і не тільки
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26.12.2022 20:29 Ответить
Це той Захарій, що у Києві новий метроміст на Троєщину будував?
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26.12.2022 21:03 Ответить
Так
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26.12.2022 21:09 Ответить
 
 