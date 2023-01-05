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Бойцы ССО ликвидировали разведгруппу россиян вблизи Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы спецназначения ликвидировали разведгруппу российских оккупантов вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор. НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован результат боевого столкновения, опубликован в соцсети.

"Как выглядит разведывательная группа россиян после встречи с ССО Украины? Правильный ответ - никак. На видео - результат уничтожения вражеских разведчиков под Бахмутом одной из боевых групп Сил специальных операций", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тела ликвидированных оккупантов, выложенные в ряд на уничтоженной позиции близ Бахмута: "Семь упакованных и восемь не упакованных". ВИДЕО
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Топ комментарии
+53
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05.01.2023 11:05
+48
зачем блурить лица козломордых ? дайте утренний кофе попить нормально, понаслаждаться
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05.01.2023 11:05
+41
Морды нет, а в ж..пе ветка. Кто лежит? Кацап в разведке....
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05.01.2023 11:14
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05.01.2023 11:05 Ответить
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05.01.2023 11:15 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼😊
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05.01.2023 19:08 Ответить
зачем блурить лица козломордых ? дайте утренний кофе попить нормально, понаслаждаться
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05.01.2023 11:05 Ответить
нові правила Ютуб
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05.01.2023 13:25 Ответить
good job
very good job
слава ЗСУ
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05.01.2023 11:06 Ответить
Відео ніпрощо. Можна було не паритись з блюром та просто знімати крізь пляшку.
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05.01.2023 11:11 Ответить
Морды нет, а в ж..пе ветка. Кто лежит? Кацап в разведке....
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05.01.2023 11:14 Ответить
🤣
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05.01.2023 13:29 Ответить
"Посани" под бояришнік надивились кацапських серіалів і вважали що круті і бкзсмертні. А в реальній боцовій обстановці виявились тупим кацапським м"ясом на забій. Ось так має виглядати "можем павтаріть"!
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05.01.2023 11:18 Ответить
Нехай Господь оберігає наших воїнів.
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05.01.2023 11:19 Ответить
Це не розвідгрупа кацапів, а розвідтрупи.
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05.01.2023 11:21 Ответить
- Куме, а чи знаєте Ви, як по-англійськи буде "російська армія"?
- Не знаю. А як?
- "Рашн трупс"
- Файно звучить...
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05.01.2023 12:56 Ответить
Да это вам не пэинтбол
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05.01.2023 11:49 Ответить
после встречи з ВСУ рюзке оккупанты выглядят спокойными правда дня чз три начинают вонять...
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05.01.2023 12:54 Ответить
Сколько хороших ванек.... и главное, таких безобидных.
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05.01.2023 15:21 Ответить
маловато будет..давайте ещё!!!
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05.01.2023 16:07 Ответить
СУПЕР...!!!
ТИХО ПРИЙШЛИ І ТИХО ПІШЛИ УПАКУВАВШИ ПОСИЛКИ ДЛЯ ПІДОРОСІВ...!!!

СЛАВА ССО ТА ЗС УКРАЇНИ...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
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05.01.2023 16:13 Ответить
скажут постанова. Покажите их документы, тогда желающих у мразей будет меньше гораздо. Больше реальных историй, а не безымянных трупов. Вот его документ, вот его страница в соц сети...
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05.01.2023 19:40 Ответить
для чого заретушовувати зображення дохлої русні? що в цих кадрах не гуманного? я за те щоб показувати дохлу русню без ретуші завжди,на білборди виводити тощо
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05.01.2023 22:27 Ответить
оккупанты нашли свою смерть. Это хорошо!!
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05.01.2023 22:59 Ответить
 
 