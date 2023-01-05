Бойцы ССО ликвидировали разведгруппу россиян вблизи Бахмута. ВИДЕО
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Бойцы спецназначения ликвидировали разведгруппу российских оккупантов вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор. НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован результат боевого столкновения, опубликован в соцсети.
"Как выглядит разведывательная группа россиян после встречи с ССО Украины? Правильный ответ - никак. На видео - результат уничтожения вражеских разведчиков под Бахмутом одной из боевых групп Сил специальных операций", - пишет в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+53 Прощай немытая раССея
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+48 Deodar Revolution
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+41 AbOriginal_UA
показать весь комментарий05.01.2023 11:14
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very good job
слава ЗСУ
- Не знаю. А як?
- "Рашн трупс"
- Файно звучить...
ТИХО ПРИЙШЛИ І ТИХО ПІШЛИ УПАКУВАВШИ ПОСИЛКИ ДЛЯ ПІДОРОСІВ...!!!
СЛАВА ССО ТА ЗС УКРАЇНИ...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!