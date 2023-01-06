Оккупанты обстреляли Марьинку зажигательными боеприпасами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли Марьинку зажигательными боеприпасами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано это военное преступление.
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Як шльома, лейба бронштейн-троцький, говорив, що на терор траба відповідати десятикратним терором...!!!
А євреї говорять Око за ОКО, Зуб за Зуб, Кров за Кров, Смерть за Смерть...!!!
СПАЛИТИ УСЕ до тла від Бєлгорода аж до уральських гір та від КУБАНІ аж до архангельська та замінувати усе потрійним мінуванням на ВІКИ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ кацапомордим підоросам...!!!