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Оккупанты обстреляли Марьинку зажигательными боеприпасами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли Марьинку зажигательными боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано это военное преступление.

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Святкують випускний в ПТУ?
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06.01.2023 11:46 Ответить
Це пісець просто якийсь,
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06.01.2023 11:50 Ответить
Це перед перемир'ям тренуються.
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06.01.2023 11:54 Ответить
Це мільонне свідчення виконання будапештського меморандуму з боку РФ.
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06.01.2023 17:29 Ответить
ЦІКАВО коли на такі обстріли запалювальними ************, ЗСУ ТЕЖ ВІДПОВІСТЬ кацапомордим підоросам до ростова, бєлгорода, курська, орла, брянська та воронежа разом з повітряним мінуванням касетними-мінами лєпістками...???!!!

Як шльома, лейба бронштейн-троцький, говорив, що на терор траба відповідати десятикратним терором...!!!

А євреї говорять Око за ОКО, Зуб за Зуб, Кров за Кров, Смерть за Смерть...!!!

СПАЛИТИ УСЕ до тла від Бєлгорода аж до уральських гір та від КУБАНІ аж до архангельська та замінувати усе потрійним мінуванням на ВІКИ...!!!

СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ кацапомордим підоросам...!!!
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06.01.2023 19:48 Ответить
 
 