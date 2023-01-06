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Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент Владимир Зеленский поздравляет граждан Украины с Рождеством.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю миллионы украинских семей, которые сегодня собираются вместе, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она извещает о Рождестве Христовом. Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас – дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, – наша семья едина как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи. Едина в своей вере в победу. Мы вместе ее приближаем. Каждый день.

Желаю всем счастливого Рождества и вкусной кутьи! Берегите себя, берегите свои семьи, берегите нашу Украину! Христос рождается! Славим его!", - сказал Зеленский.

Читайте также: Папа Франциск поздравил православных с Рождеством и призвал к конкретным шагам ради мира в Украине
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Топ комментарии
+26
Добре що хоч нє косоворотка,як минулого року!
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06.01.2023 19:26
+20
Запізнився рівно на 13 діб.
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06.01.2023 19:18
+17
***
Коли ти сядеш за святковий стіл,
Щоби спожити всі дари Господні,
Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
Орду московську стримує на Сході...

Молись за них і їхніх матерів,
Чия вечеря кроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
Припавши до заплаканої мами...
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06.01.2023 19:36
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Запізнився рівно на 13 діб.
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06.01.2023 19:18 Ответить
Всіх Українців з Різдвом Христовим
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06.01.2023 19:25 Ответить
Багато тих, хто святкує саме завтра, це не в один рік вирішується. З прийдешнім, Українці!
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06.01.2023 19:57 Ответить
саме за один рік - потрібне просто рішення ПЦУ і московські моргінали швидко здуються.

Вам і щоб питання мови вирішити потрібно ще 500 років - московити це швидко вирішують

Маріуполь після окупації 👇
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06.01.2023 20:22 Ответить
В мене завжди святкували 7, а 6 святий вечір. Головою я розумію, що це не правильно, але всі спогади і ностальгія зв'язані на ці дати. На 25 таке враження наче фальстарт, нема відчуття свята. Це один рік чи одне рішення церковників не змінить.
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07.01.2023 07:18 Ответить
Дмитро Корчинський

9 год ·

Вітаю всіх, хто святкує нині. Бажаю наступного разу святкувати з 24 на 25 грудня. Я спробував, так краще.

Все ж таки варто святкувати народження Ісуса в день коли Він народився, а не тоді коли святкує московський "патріарх", який в Ісуса не вірить.
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07.01.2023 07:34 Ответить
Прикольна вишиванка
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06.01.2023 19:24 Ответить
Добре що хоч нє косоворотка,як минулого року!
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06.01.2023 19:26 Ответить
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06.01.2023 19:28 Ответить
Ві криворізьких кутюр'є.
Коштує, як десяток броників.
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06.01.2023 19:28 Ответить
Та хоч і сотня! Він $ мільярдер,може собі дозволити. Поки що.
А може гроші єкономить,і за рахунок бюджету,як завжди.
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06.01.2023 19:33 Ответить
Так от ні.

Краще десяток бійців у броніках ніж одне чмо у вишиванці.
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06.01.2023 19:34 Ответить
А то, что это очередная профанация Гундосиком национального наряда вас не смущает?

"Прикольна"? Хоть поржом?
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06.01.2023 19:31 Ответить
У мене ще минулого року воно було.
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06.01.2023 19:24 Ответить
А чому не з термосом?!
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06.01.2023 19:25 Ответить
Наказовий спосіб дієслова "славити" першої особи множини - "славмо". А "зловити" можна кацапа, коли той злітає у повітря після вибуху.
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06.01.2023 19:25 Ответить
Зелю не зловили,він на лижах до Оману добіг!
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06.01.2023 19:28 Ответить
Так бідний малорос зовсім потіряється...
Там ще й Великоднем купа питань...
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06.01.2023 19:27 Ответить
"- а шо це наш боневтік алєксандровіч мівіну нє єст?
- так вєдь пост батюшка андруша барісічъ, до первой зорі ніззя! жду-с!
- звезду боневтіку алєксандровічу!" (андрей банковий, оп-ная історія, банк кало мойського) (С)
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06.01.2023 19:30 Ответить
***
Коли ти сядеш за святковий стіл,
Щоби спожити всі дари Господні,
Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
Орду московську стримує на Сході...

Молись за них і їхніх матерів,
Чия вечеря кроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
Припавши до заплаканої мами...
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06.01.2023 19:36 Ответить
Різдво у всі часи святкувалося на третій день зимового сонцестояння, тому що символізує воно, що у північній півкулі (інших тоді не знали) сонце "на весну" повернуло і день почав трохи збільшуватися.

Що символізує 16-й день після сонцестояння?
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06.01.2023 19:38 Ответить
Символізує мацквабад.
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06.01.2023 19:42 Ответить
Привітання іуди
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06.01.2023 19:40 Ответить
Ну хз, я сьгодні і завтра нічого не святкую.
25 грудня вже було Різдво. Це як старий новий рік - незрозуміла херня вигадана під бурятське Різдво, бо новий рік повинен бути по канону після Різдва Христового.
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06.01.2023 19:42 Ответить
Зеля, Нова ера від Різдва Христового почалась ще тиждень тому, а Христос народився лише сьогодні. Що за каша в твоїй голові?
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06.01.2023 19:44 Ответить
"Православна церква України, як і низка інших православних церков світу, відзначає Різдво 7 січня за старим Юліанським календарем. Проте синод ПЦУ раніше дозволив окремим громадам за їхнього бажання відзначати Різдво 25 грудня за новим Григоріанським календарем."
«Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської лаври»
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06.01.2023 20:02 Ответить
> Православна церква України, як і низка інших православних церков світу, відзначає Різдво 7 січня за старим Юліанським календарем

WTF?

7 січня за старим юліанським календарем -- це 20 січня по-нормальному.
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06.01.2023 20:10 Ответить
"WTF? 7 січня за старим юліанським календарем -- це 20 січня по-нормальному."
То не моя цитата. Зверніться за роз'ясненнями, будь ласка, до синода ПЦУ та особисто до митрополита Епіфанія.
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06.01.2023 21:42 Ответить
В такому випадку Новий рік настане 14 січня, а то виходить що Новий рік зустрічаємо за Григоріанським календарем, а Різдво за Юліанським..
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06.01.2023 20:18 Ответить
А от 5-й Президент України, наприклад, 06.01.22р сказав наступне : "Дорогі брати та сестри! Хочу привітати й тих, у кого зараз в теплому домі на столі смачна кутя і 12 страв. І тих, хто в холодному окопі тривожно вглядається у ніч на Донбасі. Різдво - то особливе свято, яке об'єднує усіх. Хтось святкує його 25 грудня, а хтось - 7 січня. Не так важливо коли, а важливо як. Христос народився! Славімо Його!" Проте його привітання напереодні 7 січня не викликало обурень щодо дат. Так само і сьогодняшнє привітання і завтрашнє богослужіння від Епіфанія, котрий отримував разом з 5-м Президентом Томос для ПЦУ. Проте-каша у голові чомусь тільки у Зелі.
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06.01.2023 22:32 Ответить
Не буду я святкувати Різдво паралельно з рашистами в один день
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06.01.2023 19:44 Ответить
а новый год?
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06.01.2023 20:57 Ответить
А що весь світ святкує новий рік не 31 грудня?
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06.01.2023 22:12 Ответить
Новый год не религиозный праздник и если попросту, то это календарная дата
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07.01.2023 10:54 Ответить
Поздравляю Украинцев с праздником! СЛАВА УКРАИНЕ! Все буде Украина!
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06.01.2023 19:47 Ответить
Ну ось, почалось... Зєля нам про Бога оповідає...
Ну нє, у Арєстовічя це б вийшло більш лірично.
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06.01.2023 20:09 Ответить
більш пофігічно
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07.01.2023 11:59 Ответить
Можна вивезти людину з совка, а совок з людини ні..
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06.01.2023 20:28 Ответить
Ось ще одне "диво":

06 января 2023

Український боксер Василь Ломаченко поширив скандальну проповідь митрополита УПЦ МП Лонгіна, в якій стверджує, що Україна «воює» проти церкви. Після цього українці попросили СБУ перевірити боксера за те, що він розповсюджує кремлівські наративи, пише UA-Футбол.



Відповідні заклики до правоохоронців почали з'являтися в коментарях під постами Ломаченка в інстаграмі, пише 24 Канал. Поки що офіційної заяви чи відповіді українських силових структур не було.

Водночас, як пише джерело, в українських спецслужбах кажуть, що стежать за 34-річним Ломаченком.
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06.01.2023 20:38 Ответить
Звизда, да еще и красная как на башнях кремля.

Кому в Рождество светит Вифлеемская звезда, а кому кремлевские звезды...
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07.01.2023 11:05 Ответить
Один из символов Рождества -- Вифлеемская звезда.
Та самая, которая зажглась на небе в момент рождения Сына Божьего и привела к нему волхвов.
Изображением звезды увенчивают елку, украшают дома, подарки и сладости.
Вифлеемская, рождественская звезда шестиконечная
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07.01.2023 11:32 Ответить
не все украинцы отмечают 7,ну блин,за что нам такое недорозумение
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06.01.2023 20:29 Ответить
Зепрезедент-слуга народу!
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06.01.2023 20:33 Ответить
а ти сліпий чи тупий?

(на правах риторики, наміру ображати не було)
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07.01.2023 00:31 Ответить
А с каких пор выряжаються на свято у чорне(темне)... аби бiда не приходила в дiм... циник однако. Да хоть не в трико, как в Конгресс приперся...
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06.01.2023 20:50 Ответить
Пора украинцам уйти от сатанинского "русского мира", и праздноватъ Рождество как в Европе, 24 декабръя!!

От даты же сутъ не меняется.
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06.01.2023 21:44 Ответить
Суть не меняется, но...

Летоисчисление у нас считается от Рождества Христова.
И сегодня у нас наступил 2023 год от Рождества Христова.

До революции (октябрской "социалистической" т. сказать) Рождество праздновалось 25 декабря.
Посмотрите все старые открытки и газеты.

Но коммунисты решили, что праздновать надо 7 января.,
Но календарный новый год, который исчисляется от Рождества, все-таки, как-то ближе к дате 25 января, чем 7 января.
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07.01.2023 11:19 Ответить
сказав добре, але трохи запізнився, на пару тижнів
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06.01.2023 22:57 Ответить
Так чета зеленских не верующие люди,они только на деньги моляться. Поэтому его поздравления обычное для него лицемерие
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07.01.2023 05:50 Ответить
Надеюсь, что постепенно Украина будет праздновать Рождество со всем цивилизованным миром
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07.01.2023 11:21 Ответить
Решение о праздновании Рождества Христова 25 декабря

было принято на Третьем Всемирном церковном соборе в 431 году.
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07.01.2023 11:28 Ответить
 
 