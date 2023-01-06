Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Президент Владимир Зеленский поздравляет граждан Украины с Рождеством.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренне поздравляю миллионы украинских семей, которые сегодня собираются вместе, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она извещает о Рождестве Христовом. Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас – дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, – наша семья едина как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи. Едина в своей вере в победу. Мы вместе ее приближаем. Каждый день.
Желаю всем счастливого Рождества и вкусной кутьи! Берегите себя, берегите свои семьи, берегите нашу Украину! Христос рождается! Славим его!", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Вам і щоб питання мови вирішити потрібно ще 500 років - московити це швидко вирішують
Маріуполь після окупації 👇
9 год ·
Вітаю всіх, хто святкує нині. Бажаю наступного разу святкувати з 24 на 25 грудня. Я спробував, так краще.
Все ж таки варто святкувати народження Ісуса в день коли Він народився, а не тоді коли святкує московський "патріарх", який в Ісуса не вірить.
Коштує, як десяток броників.
А може гроші єкономить,і за рахунок бюджету,як завжди.
Краще десяток бійців у броніках ніж одне чмо у вишиванці.
"Прикольна"? Хоть поржом?
Там ще й Великоднем купа питань...
- так вєдь пост батюшка андруша барісічъ, до первой зорі ніззя! жду-с!
- звезду боневтіку алєксандровічу!" (андрей банковий, оп-ная історія, банк кало мойського) (С)
Коли ти сядеш за святковий стіл,
Щоби спожити всі дари Господні,
Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
Орду московську стримує на Сході...
Молись за них і їхніх матерів,
Чия вечеря кроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
Припавши до заплаканої мами...
Що символізує 16-й день після сонцестояння?
25 грудня вже було Різдво. Це як старий новий рік - незрозуміла херня вигадана під бурятське Різдво, бо новий рік повинен бути по канону після Різдва Христового.
«Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської лаври»
WTF?
7 січня за старим юліанським календарем -- це 20 січня по-нормальному.
То не моя цитата. Зверніться за роз'ясненнями, будь ласка, до синода ПЦУ та особисто до митрополита Епіфанія.
Ну нє, у Арєстовічя це б вийшло більш лірично.
06 января 2023
Український боксер Василь Ломаченко поширив скандальну проповідь митрополита УПЦ МП Лонгіна, в якій стверджує, що Україна «воює» проти церкви. Після цього українці попросили СБУ перевірити боксера за те, що він розповсюджує кремлівські наративи, пише UA-Футбол.
Відповідні заклики до правоохоронців почали з'являтися в коментарях під постами Ломаченка в інстаграмі, пише 24 Канал. Поки що офіційної заяви чи відповіді українських силових структур не було.
Водночас, як пише джерело, в українських спецслужбах кажуть, що стежать за 34-річним Ломаченком.
Кому в Рождество светит Вифлеемская звезда, а кому кремлевские звезды...
Та самая, которая зажглась на небе в момент рождения Сына Божьего и привела к нему волхвов.
Изображением звезды увенчивают елку, украшают дома, подарки и сладости.
Вифлеемская, рождественская звезда шестиконечная
(на правах риторики, наміру ображати не було)
От даты же сутъ не меняется.
Летоисчисление у нас считается от Рождества Христова.
И сегодня у нас наступил 2023 год от Рождества Христова.
До революции (октябрской "социалистической" т. сказать) Рождество праздновалось 25 декабря.
Посмотрите все старые открытки и газеты.
Но коммунисты решили, что праздновать надо 7 января.,
Но календарный новый год, который исчисляется от Рождества, все-таки, как-то ближе к дате 25 января, чем 7 января.
было принято на Третьем Всемирном церковном соборе в 431 году.