Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравляет граждан Украины с Рождеством.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю миллионы украинских семей, которые сегодня собираются вместе, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она извещает о Рождестве Христовом. Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас – дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, – наша семья едина как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи. Едина в своей вере в победу. Мы вместе ее приближаем. Каждый день.

Желаю всем счастливого Рождества и вкусной кутьи! Берегите себя, берегите свои семьи, берегите нашу Украину! Христос рождается! Славим его!", - сказал Зеленский.

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