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Снайперы ССО Украины уничтожают оккупантов на бахмутском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Снайперы ССО Украины активно работают на бахмутском направлении и уничтожают российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боевой работы снайперских групп ССО опубликованы в соцсети.

Также смотрите: Бойцы ССО ликвидировали разведгруппу россиян вблизи Бахмута. ВИДЕО
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Українським снайперам й надалі вдалого полювання-вдоконалнню немає меж...
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11.01.2023 15:42 Ответить
...вдосконаленню...
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11.01.2023 15:46 Ответить
Аждуша радіє бачити як дохнуть кацапи.
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11.01.2023 15:43 Ответить
Гарно і дуже прицільно працюють наші воіни ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

Молимось за Вас , дорогі наші захисники 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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11.01.2023 15:44 Ответить
В конце второй начал тупо тикать, напушив главное правило - не беги от снайпера, умрешь уставшим
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11.01.2023 15:57 Ответить
Я забувся, здається для ССО снайперські за свої гроші купив і подарував Беня і Бонгевтік, бо як би їх тоді нарід вибрав? Чи все таки "барига"?
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11.01.2023 16:22 Ответить
https://youtu.be/WQGthC-GutM..

Видео от Сергея Стерненко из Соледара и БахмУта..., сами мавзолейные Обезьяны комменты дают...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🇺🇦🔱❤️🖤🔱🇺🇦✊💪
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11.01.2023 16:28 Ответить
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11.01.2023 21:09 Ответить
А ніхто не думав, що сбу це чк 1922 року; як в Холодному Яру
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11.01.2023 21:42 Ответить
 
 