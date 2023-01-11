Снайперы ССО Украины уничтожают оккупантов на бахмутском направлении. ВИДЕО
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Снайперы ССО Украины активно работают на бахмутском направлении и уничтожают российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боевой работы снайперских групп ССО опубликованы в соцсети.
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молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Молимось за Вас , дорогі наші захисники 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🇺🇦🔱❤️🖤🔱🇺🇦✊💪