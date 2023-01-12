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Оккупант умирает от холода на украинской земле. ВИДЕОбезпилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы последние часы жизни заброшенного в поле российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, захватчик умирает от переохлаждения. Предсмертные часы россиянина зафиксировал украинский беспилотник.

"Вот именно так выглядит брошенный на произвол судьбы российский ЧМОбик. Из коптера видно, что он просто замерзает насмерть. И все это ради амбиций бункерного деда, который в итоге подарит его родным очередной набор полотенец или торт", - пишет автор публикации в комментарии к видео.

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Топ комментарии
+63
Ніхто не виживе. Всі окупанти помруть. І колаборанти теж. Слава Україні. Слава ЗСУ.
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12.01.2023 10:04
+54
А міг би від горілки дома коні двинути, чи у в'язниці пару років почалитись .... Отже нєхер шастать!
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12.01.2023 10:03
+54
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
москалi **#чі!
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12.01.2023 10:06
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А міг би від горілки дома коні двинути, чи у в'язниці пару років почалитись .... Отже нєхер шастать!
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12.01.2023 10:03 Ответить
Это постельный клоп сдох от нехватки крови ! 👍😁😁
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12.01.2023 10:08 Ответить
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12.01.2023 10:16 Ответить
генераль мароз епта
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12.01.2023 10:04 Ответить
Гєнєрал мароз працює якось не так, як кацапи надіялись)))
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12.01.2023 10:05 Ответить
та чого? парашні внукі просто забули про традиції Йоулупуккі )) той тоже в фінську так же отжигав на їх дідах. щас український мороз зміг повторить )
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12.01.2023 10:42 Ответить
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12.01.2023 10:18 Ответить
пушечное мясо становится мороженым мясом
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12.01.2023 10:04 Ответить
Ніхто не виживе. Всі окупанти помруть. І колаборанти теж. Слава Україні. Слава ЗСУ.
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12.01.2023 10:04 Ответить
а тоді ти приідеш в украіну.дезертір..
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14.01.2023 12:16 Ответить
Ні вуйку, я вже завтра їду в Україну.
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14.01.2023 12:46 Ответить
таким як ти вірити це те саме що арестовичу
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15.01.2023 16:52 Ответить
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15.01.2023 19:30 Ответить
А менi сподобалось.
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12.01.2023 10:05 Ответить
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
москалi **#чі!
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12.01.2023 10:06 Ответить
Хороший русский...(с)
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12.01.2023 10:06 Ответить
На той момент як знімали "ще ні". А зараз напевно "так"
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12.01.2023 10:42 Ответить
Хорошеет с каждой минутой.
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12.01.2023 10:44 Ответить
Як колись казали коли ми прийшли з Північного флоту у Миколаїв на ремонт. Іпьот піденний мороз сєвєрнава чілавєка.
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12.01.2023 10:07 Ответить
дбр.день, не по теме. Всегда прикольно было - у мариманов своя кухня настолько, шо главком ВМС - даже не зам.МО сересер, своя кухня - практически напрямую на генсека...государство в государстве....как говорится - дела флотские
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12.01.2023 10:40 Ответить
ВМФ особлива каста, яка вважала себе вищою за інших.
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12.01.2023 10:43 Ответить
ага
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12.01.2023 10:46 Ответить
Зато труп хорошо сохраниться.
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12.01.2023 10:07 Ответить
Угу..Обменяют на белую ладу-в хорошем состоянии-не бита,не крашена.
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12.01.2023 10:46 Ответить
уже есть подарки покруче тортика )) а баба то как рада, больше чем личинка )) папку убили!!! ))
https://www.youtube.com/watch?v=U668DRhGbr0
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12.01.2023 10:07 Ответить
Якби це в якомусь малохудожньому фільми, то можна було б подумати, що сюжет не реальний, абсурдний. Як таке може бути, що там за люди?! ХЗ.
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12.01.2023 10:21 Ответить
совок в селекції вивів "новою историчєскую общность людей - совецькій нарот". а ***** з совецького народа вдалось вивести нову 47 хромосомну породу - новопарашники, або десь шось таке.
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12.01.2023 10:36 Ответить
І саме на московії ця новая общность набула такої гротескно-потворної форми. Бо московія і є творцем цієї общності. Я не уявляю, як, наприклад, ідея колгоспів могла народитися в голові українця.
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12.01.2023 11:25 Ответить
тварюка, хай дохне. Більше вбивати не буде
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12.01.2023 10:12 Ответить
Прікольно он подихает , не правда лі , рамзан ? Дергается весь как то , будто замьорз весь .
Я ж тебе говоріл - ето раби . Оні сдохнут еслі я ім прікажу .
.
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12.01.2023 10:29 Ответить
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12.01.2023 10:30 Ответить
як казав *****: мьорзнi мьорзнi волчiй хвост)
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12.01.2023 10:30 Ответить
и сатана услышал ***** ))) все шакалам замерзающим в Украине должно быть тепло от его отеческого наставления))) (оно думало замерзнет Европа без его газа...а мерзнет шваль в наших степях, да города северные из-за морозов аномальных даже для тех широт))))
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12.01.2023 12:05 Ответить
Що заслужив - тим Бог і карає!
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12.01.2023 10:33 Ответить
Сдохнет в яме среди поля как говно. А на рашке напишут что геройски погиб
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12.01.2023 10:37 Ответить
Тепер я можу годинами дивитись не лише на те, як горить вогонь, чи тече вода, а й на те, як дохне кацапський окупант. І в усіх випадках це мені приность заспокоєння. 😊
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12.01.2023 10:38 Ответить
чудовий відосік,аж дивитись приємно
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12.01.2023 10:39 Ответить
Как говорило *****, замьорзнут все без росийского газа. Ну вот вам пожалуста
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12.01.2023 10:40 Ответить
Пісюн скукожился
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12.01.2023 10:40 Ответить
Найбільш оптимальний для України та світу засіб існування і зникнення кацапні.
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12.01.2023 10:41 Ответить
Он не умирает, ему просто холодно. Прячется в воронке и пытается согреться. Когда умирают от холода, то засыпают и больше не просыпаются. А на этом видео видно всю глубину скотского отношения параши к своим военнослужащим.
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12.01.2023 10:49 Ответить
А тебе нужно показать все 2,5 часа как он замерзает?
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12.01.2023 12:36 Ответить
це ж не одномоментна подія, спочатку просто дуже холодно людині, і його реально колотить від холоду. Засинає людина вже коли не відчуває холоду, тобто, коли вже відморожені і кінцівки всі і взагалі все тіло.
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12.01.2023 15:19 Ответить
Ну а чего это недоразумение сидит в воронке? Оно не может куда то переместится, где теплее? Или оно ранено или его бросили сво же?
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12.01.2023 18:01 Ответить
Сдавайся в плен. Там тебе дадут чаю и пирожки. А еще Золкин угостит сигареткой. но я бы тебя, ********, расстрелял бы и в плен бы не брал!!!
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12.01.2023 10:55 Ответить
Эх! А если б еще в эту ямку Суровикина с Герасимовым подселить! Как думаете, долго протянули бы изверги?
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12.01.2023 11:07 Ответить
і вову ***** туди ж.. у ту ямку.
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12.01.2023 15:16 Ответить
Коли з'явилась інформація про обмороження наших бійців, зразу подумав - а рагисти що, з іншого тіста? Та ні, такі ж самі, тільки мізки відморожені
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12.01.2023 11:27 Ответить
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12.01.2023 11:27 Ответить
А міг би у себе десь там у себе у задрищенську жерти бояришнік,а так здихає за *****,як паршивий пес. Та і йух з ним.
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12.01.2023 12:00 Ответить
Мінус один.
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12.01.2023 12:33 Ответить
И это не о температуре
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12.01.2023 12:58 Ответить
Чмище с погонялом "Ямщик" замерзал в степи
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12.01.2023 12:57 Ответить
Треба зігріти його гранаткою.
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12.01.2023 13:06 Ответить
Пельмень
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12.01.2023 13:45 Ответить
скинули би йому який подарунок, щоби відірвало якусь частину тіла, бо так дуже легка смерть від холоду для цієї істоти.
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12.01.2023 13:54 Ответить
Мізків здатися в полон не вистачає, тому смерть від переохолодження.
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12.01.2023 13:56 Ответить
а міг би на зоні чалитись, бо дай би не змерз дурбецело
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12.01.2023 14:07 Ответить
А все через невдале планування. Аби його підготовка була не в б..досрусі, а в скрєпной Якутії при -40°, то на бамбасі при -10° у шортах морозиво б жер
А краще ZZдох би ще на Таймирі і до на не потикався.
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12.01.2023 14:16 Ответить
Рускіє сваіх нє брасают
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12.01.2023 15:07 Ответить
сидів би вдома, у своїй рашці, то і не здох би ганебно від морозу на чужій землі.. Війна це страшно!
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12.01.2023 15:14 Ответить
Щось не чутно плачу Ольгі Бєланавай за кацапами-підсніжниками. Певно, поїхала рятувати їх, відігріваючи ті тушки своєю дупою.
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12.01.2023 16:11 Ответить
Треба було кинути гранату для сугрєву)))
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12.01.2023 16:49 Ответить
О, якраз повечеряв! Подивлюся для кращого травлення.
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12.01.2023 16:59 Ответить
Опасно. вечеря може повернутись.
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12.01.2023 17:18 Ответить
Від дохлої русні??? Ви напевно жартуєте...
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13.01.2023 11:58 Ответить
Жизнь кацапа переоценена, как сказал руснявый геббельс.
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12.01.2023 17:30 Ответить
а чому ж він не намогається рухатися, щоб зігрітися, пострибати хоч би, або повіджиматися.....а ясно, хто не скаче - той москаль, а він же москаль.
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12.01.2023 17:52 Ответить
Жодна людина в цьому відео не постраждала!
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12.01.2023 18:29 Ответить
Щоб не було страшно подихати,
закрий очі, кацапе, і уявляй, що лежиш на пляжу,
на пiвденному березі моря Лаптєвих🤗
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12.01.2023 18:30 Ответить
одним кацапом меньше!
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12.01.2023 21:08 Ответить
Я дивлюсь на кацапа який замерзає і думаю про наших . Вони теж мерзнуть а владі нас..ть.
Якщо мавіки не потрібні ( мені солдати казали що у московитів БПА валом а ми кажуть сліпі), то грілки це роскоші. Отакий у нас міністр оборони , верховний та і все оце що на диванах воює.
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13.01.2023 06:56 Ответить
 
 