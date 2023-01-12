Оккупант умирает от холода на украинской земле. ВИДЕОбезпилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы последние часы жизни заброшенного в поле российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, захватчик умирает от переохлаждения. Предсмертные часы россиянина зафиксировал украинский беспилотник.
"Вот именно так выглядит брошенный на произвол судьбы российский ЧМОбик. Из коптера видно, что он просто замерзает насмерть. И все это ради амбиций бункерного деда, который в итоге подарит его родным очередной набор полотенец или торт", - пишет автор публикации в комментарии к видео.
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I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
москалi **#чі!
https://www.youtube.com/watch?v=U668DRhGbr0
Я ж тебе говоріл - ето раби . Оні сдохнут еслі я ім прікажу .
.
А краще ZZдох би ще на Таймирі і до на не потикався.
закрий очі, кацапе, і уявляй, що лежиш на пляжу,
на пiвденному березі моря Лаптєвих🤗
Якщо мавіки не потрібні ( мені солдати казали що у московитів БПА валом а ми кажуть сліпі), то грілки це роскоші. Отакий у нас міністр оборони , верховний та і все оце що на диванах воює.