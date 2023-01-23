Боевой дрон уничтожает пятерых оккупантов. ВИДЕО

Боевой дрон украинских военных уничтожил пятерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, как оккупанты тщетно пытаются найти безопасн на своих позициях.

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