Боевой дрон уничтожает пятерых оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Боевой дрон украинских военных уничтожил пятерых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, как оккупанты тщетно пытаются найти безопасн на своих позициях.
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+34 vityana Opek
показать весь комментарий23.01.2023 21:22
+20 Elvis2
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+19 Ziu Zou
показать весь комментарий23.01.2023 21:22
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Качну серебряным тебе крылом…
Пускай судьба забросит нас далеко
Пускай!
Ты к жопе только кадырова не допускай -
Следить буду строго:
Мне сверху видно всё - ты так и знай!
- А где галава?
- А ана у него была кагда он на Украину ехал?
адже дронів втрачається більше а це гроші а це очі...
але отакі відео збільшують пожертви волонтерам а це нові дрони, нова смерть ворогам, нова надія на перемогу тим, хто доживе і підніме келих за тих, хто там залишився...
Печень - 200 тысяч долларов и более
Поджелудочная железа - 70 тысяч долларов
Костный мозг - 23 тысячи долларов за грамм (в теле взрослого мужчины в среднем 2,5 кг, т. е за весь можно выручить 57,5 миллиона - но это абсолютная утопия)
Легкие (2 шт) - до 200 тысяч долларов
Роговица - 350 тысяч
Половые железы, мужские или женские - до 15 тысяч долларов
Если на момент изъятия органов человек мертв , цена падает приблизительно в два раза.
- Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл...
Тут на встречу летит дрон ВСУ:
- От меня хрен уйдёшь 😎
1) 1 убит, 1 ранен.
2) Контузия / лёгкое ранение.
3) В лучшем случае обос*ался.
4) Добит (под сомнением) тяжело раненый орк.
Зря тебе денежку кремлевский куратор платит, ты разрыв снаряда с убойной силой пяти противопехотных гранат воспринимаешь как взрыв взрывпакета.
https://t.me/robert_magyar/364
https://t.me/robert_magyar/358
https://t.me/robert_magyar/355
https://t.me/robert_magyar/350
Приємного перегляду!