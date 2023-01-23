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Боевой дрон уничтожает пятерых оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Боевой дрон украинских военных уничтожил пятерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, как оккупанты тщетно пытаются найти безопасн на своих позициях.

Также смотрите: Уничтожение вражеского склада боеприпасов на Запорожском направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
Слава ЗСУ! Смерть смердючим оркам!
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23.01.2023 21:22
+20
Схоже у останнього орка немає голови.
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23.01.2023 21:23
+19
Всё, эти "Киев брать" уже не будут
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23.01.2023 21:22
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Рости, рости рясно.
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23.01.2023 21:19 Ответить
Вони шо, в латки грали, чи в квача...
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23.01.2023 21:20 Ответить
в догони меня кирпич
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23.01.2023 21:25 Ответить
вибач...не подумав
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23.01.2023 21:26 Ответить
Над милым ворогом
Качну серебряным тебе крылом…
Пускай судьба забросит нас далеко
Пускай!
Ты к жопе только кадырова не допускай -
Следить буду строго:
Мне сверху видно всё - ты так и знай!
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23.01.2023 21:26 Ответить
Мне нравится!
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23.01.2023 21:21 Ответить
хорошо замочил тараканов
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23.01.2023 21:21 Ответить
Всё, эти "Киев брать" уже не будут
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23.01.2023 21:22 Ответить
конечно не будут - они уже взяли
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23.01.2023 21:27 Ответить
Слава ЗСУ! Смерть смердючим оркам!
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23.01.2023 21:22 Ответить
Схоже у останнього орка немає голови.
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23.01.2023 21:23 Ответить
Так він у гольф грав, голову у лунку відправив.
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23.01.2023 21:29 Ответить
- Здравствуйте! Мы с ваенкамата! Получите сваего мужа!
- А где галава?
- А ана у него была кагда он на Украину ехал?
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23.01.2023 22:39 Ответить
это вроде изначальный дизайн
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24.01.2023 01:44 Ответить
Я теж помітив. Але йому і без неї личить.
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24.01.2023 09:26 Ответить
використання дронів для скиду гранат та вогів є вкрай складним питанням.
адже дронів втрачається більше а це гроші а це очі...

але отакі відео збільшують пожертви волонтерам а це нові дрони, нова смерть ворогам, нова надія на перемогу тим, хто доживе і підніме келих за тих, хто там залишився...
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23.01.2023 21:26 Ответить
кому складним питанням, кому нет
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23.01.2023 21:27 Ответить
цена за тушку чмобика стоит дороже, если разобрать его на органы. Стоимость мавика и рядом не лежала со стоимостью печени, сердца и почек на черном рынке черных транслантологов. так что все норм)
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23.01.2023 21:30 Ответить
Кому нужны в стекломое и веществах пропитанные органы?
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23.01.2023 21:33 Ответить
Ну черные транслантологи не зря свой хлебушек кушают. Так что в теории человеческое мясо что-то да стоит) хоть и рюзгое. другое дело, что клиентов на такой товар днем с огнем не сыщешь, но все же
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23.01.2023 21:38 Ответить
Почки (2 шт) - до 50 тысяч долларов
Печень - 200 тысяч долларов и более
Поджелудочная железа - 70 тысяч долларов
Костный мозг - 23 тысячи долларов за грамм (в теле взрослого мужчины в среднем 2,5 кг, т. е за весь можно выручить 57,5 миллиона - но это абсолютная утопия)
Легкие (2 шт) - до 200 тысяч долларов
Роговица - 350 тысяч
Половые железы, мужские или женские - до 15 тысяч долларов
Если на момент изъятия органов человек мертв , цена падает приблизительно в два раза.
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24.01.2023 11:14 Ответить
Догадиваюсь что печень там будет так себе.
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24.01.2023 12:25 Ответить
Оч-ч-чень приятное занятие.
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23.01.2023 21:32 Ответить
Бежит чмобик и поёт:
- Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл...
Тут на встречу летит дрон ВСУ:
- От меня хрен уйдёшь 😎
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23.01.2023 21:31 Ответить
Дрон Bayraktar Kizilelma з українським двигуном успішно завершив тестовий політ.
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23.01.2023 21:34 Ответить
Убиты/тяжело ранены 2 орка.
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23.01.2023 21:34 Ответить
Последний вообще, как целый, только головы нет.
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23.01.2023 21:51 Ответить
Всего 4 эпизода:
1) 1 убит, 1 ранен.
2) Контузия / лёгкое ранение.
3) В лучшем случае обос*ался.
4) Добит (под сомнением) тяжело раненый орк.
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23.01.2023 22:03 Ответить
не попадал ты под разрыв такой бомбочки - во всех пяти случаях в чмобиках масса дырок и очень быстрая смерть. В последнем вообще голову оторвало.
Зря тебе денежку кремлевский куратор платит, ты разрыв снаряда с убойной силой пяти противопехотных гранат воспринимаешь как взрыв взрывпакета.
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24.01.2023 01:16 Ответить
цілий день би дивився!
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23.01.2023 21:41 Ответить
Чудове відео!
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23.01.2023 21:47 Ответить
Форма якась дивна, сподіваюсь, відео перевірене, і це не наші військові.
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23.01.2023 21:49 Ответить
Цікаво, вони зранку відчували, що це вже все?..
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23.01.2023 22:00 Ответить
Так стоп, а чего они в нашем пикселе???
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23.01.2023 22:18 Ответить
мародерили з 200х
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23.01.2023 22:20 Ответить
а лижати хорошо, так уютно, по домашньому
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23.01.2023 22:21 Ответить
Гойда, ёптить!
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23.01.2023 22:33 Ответить
А мне нравится, как они бегают, суетятся. Ну, люди в шоке, глаза аж вылазят у них...
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23.01.2023 22:35 Ответить
Ювелирно. Уверен - оператор в четвертом классе тренировался картофаном с девятого этажа.
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23.01.2023 22:45 Ответить
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23.01.2023 22:49 Ответить
Та знову прямі окопи без "зігзагів". Хто керує цими бовдурами? - ЩЕ БІЛЬШИЙ БОВДУР...
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23.01.2023 22:53 Ответить
Останній без голови лежав?
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23.01.2023 23:20 Ответить
От і мені цікаво стало- а бошка то де?
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24.01.2023 01:47 Ответить
Вдалий натюрморт.
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24.01.2023 01:50 Ответить
Покажите Резникову работу"бесполезных" мавиков. Эти чмобики уже никого не убьют
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24.01.2023 13:56 Ответить
 
 