Уничтожение вражеского склада боеприпасов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Защитники Украины уничтожили вражеский склад боеприпасов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Уничтожение склада боеприпасов оккупантов на запорожском направлении", - отметили в Генштабе, опубликовав соответствующее видео.

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