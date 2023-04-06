В Госдуме РФ анонсировали "воскрешение" Жириновского в виде нейросети. ВИДЕО

В Госдуме РФ анонсировали создание нейросети, которая будет воспроизводить и моделировать решения и поведение умершего руководителя ЛДПР Владимира Жириновского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о работе над таким проектом рассказал нынешний руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.

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