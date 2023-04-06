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В Госдуме РФ анонсировали "воскрешение" Жириновского в виде нейросети. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Госдуме РФ анонсировали создание нейросети, которая будет воспроизводить и моделировать решения и поведение умершего руководителя ЛДПР Владимира Жириновского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о работе над таким проектом рассказал нынешний руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Также читайте: В Госдуме РФ предлагают всем политсилам объединиться в одну "Партию победы"
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Топ комментарии
+36
Можна було б з члєніна розпочати
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06.04.2023 14:10
+24
В дурдомі пошукайте, там таких повно.
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06.04.2023 14:13
+19
Надіюсь, скоро і голограму Пуйла пустять в компанію
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06.04.2023 14:11
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********!!! й оці істоти керують ядерною країною! Жах
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06.04.2023 19:29 Ответить
"яка відтворюватиме та моделюватиме рішення та поведінк"

Кацапи навчили нейромережу бухати і гомосятнічати??? Мда... шоб вони шось корисне зробили...
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06.04.2023 19:35 Ответить
... руська молодь йде в слід за Жиріновським, на концерт до Кобзона !!!
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06.04.2023 19:40 Ответить
Проект "чебурашка" выполнен, теперь дело за мертвяком.
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06.04.2023 20:25 Ответить
Некроманти в нейрочаті... Апокаліпсис наближається...
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06.04.2023 23:02 Ответить
Щось типу голови прахфесора Доуеля.💀
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06.04.2023 23:05 Ответить
а педофілити нейромережа тоже буде? ну щоб, як жирик.
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06.04.2023 23:32 Ответить
jEBNUTYE
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07.04.2023 00:10 Ответить
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