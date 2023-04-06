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В Госдуме РФ анонсировали "воскрешение" Жириновского в виде нейросети. ВИДЕО
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В Госдуме РФ анонсировали создание нейросети, которая будет воспроизводить и моделировать решения и поведение умершего руководителя ЛДПР Владимира Жириновского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о работе над таким проектом рассказал нынешний руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.
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+36 Olga Pelle c8842cc8
показать весь комментарий06.04.2023 14:10
+24 MausMike
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+19 morpheus lives in matrix
показать весь комментарий06.04.2023 14:11
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Кацапи навчили нейромережу бухати і гомосятнічати??? Мда... шоб вони шось корисне зробили...