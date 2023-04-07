Уничтожен вражеский самолет Су-25 в районе Марьинки, - Генштаб. ВИДЕО

В Донецкой области, в районе Марьинки уничтожен вражеский самолет Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Хорошая новость. В районе Марьинки, в Донецкой области, уничтожен Су-25 противника", - говорится в сообщении.

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