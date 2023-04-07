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Уничтожен вражеский самолет Су-25 в районе Марьинки, - Генштаб. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Донецкой области, в районе Марьинки уничтожен вражеский самолет Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Хорошая новость. В районе Марьинки, в Донецкой области, уничтожен Су-25 противника", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+33
Долітався п@дор...👍
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07.04.2023 12:37
+25
Хоч одна приємна новина ,давненько вже літаків не було. Слава ЗСУ !
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07.04.2023 12:48
+15
Російське лайно як тоне (корабель...) так і падає.
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07.04.2023 12:44
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Долітався п@дор...👍
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07.04.2023 12:37 Ответить
Російське лайно як тоне (корабель...) так і падає.
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07.04.2023 12:44 Ответить
Кацапский ****** долетался
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07.04.2023 12:46 Ответить
Хоч одна приємна новина ,давненько вже літаків не було. Слава ЗСУ !
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07.04.2023 12:48 Ответить
рашисты боятся применять, как в первые месяцы войны, сейчас в основном производят бомбометание с кабрирования, чтобы ППО украинское не могло засечь и среагировать. Удивляюсь мастерству украинских войнов, даже в такой ситуации умудряются сбивать самолеты и вертолеты
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07.04.2023 13:42 Ответить
Мабуть збили чимось переносним типу Стінгера.
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07.04.2023 15:32 Ответить
Наверно Стингер, но даже Стингеру нужно несколько секунд для захвата цели, а сушка руzzкая летит на высоте 100-150 м и времени у оператора почти нет. Наверно его наводили по рации и он уже направлял Стингер в сектор из которого должна появится Сушка перед сектором нведения. Командная работа и координация - в этом профессионализм ЗСУ. Думаю так было. Если Пан Юрий организует интервью, такое же как с предыдущим оператором ПЗРК, сбившим такую же сушку, но под Авдеевкой, там операторы также наводились по рации, выпустили ракеты в лоб и сбили летчика-налетчика
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07.04.2023 16:15 Ответить
ЧЧто тЫЫ гоВВоришь ТТо?
сТТингерами-ИИглами и ракеты сбИИвают
а сУУшка то крУУтая целЬЬ, ибОО этОО шТТурмовичек, так что он блин ну оЧЧень желанная цель.
иди и проверь шоле
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07.04.2023 20:12 Ответить
Збили з "Ігли"
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07.04.2023 22:19 Ответить
і знову літаки перемагають гвинтокрилів
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07.04.2023 13:00 Ответить
Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.04.2023 13:02 Ответить
А пилота вытащил из болота экипаж крейсера Москва?
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07.04.2023 13:44 Ответить
Кацапский сокол догорает в бурьяне. Где-то там далеко в России его не дождется мать, жена и дети. Что он здесь забыл в чужой стране и почему принял бессмысленную смерть. Скоро все забудут о нем, и будут стыдиться вспоминать о нем.
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07.04.2023 14:12 Ответить
Ви неуважно дивились - рашистський пілот встиг катапультуватися. Цікаво тільки - на чию територію?
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07.04.2023 15:02 Ответить
На підконтрольну їм територію. При чому далекувато
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08.04.2023 15:47 Ответить
По збитих літаках суперова результативність: лиш москалі пробують,одразу їх садять))Слава ЗСУ.
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07.04.2023 14:50 Ответить
++++ ! Пишаюсь українськими Захисниками!
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07.04.2023 14:53 Ответить
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08.04.2023 15:17 Ответить
 
 