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Уничтожен вражеский самолет Су-25 в районе Марьинки, - Генштаб. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Донецкой области, в районе Марьинки уничтожен вражеский самолет Су-25.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Хорошая новость. В районе Марьинки, в Донецкой области, уничтожен Су-25 противника", - говорится в сообщении.
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+33 Олег Дегтяренко
показать весь комментарий07.04.2023 12:37
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сТТингерами-ИИглами и ракеты сбИИвают
а сУУшка то крУУтая целЬЬ, ибОО этОО шТТурмовичек, так что он блин ну оЧЧень желанная цель.
иди и проверь шоле