Украинский дрон-камикадзе уничтожает блиндаж оккупантов. ВИДЕО

Украинский дрон-камикадзе попадает прямо в блиндаж оккупантов, который был расположен под уничтоженным российским БТР-82А.

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