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Украинский дрон-камикадзе уничтожает блиндаж оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский дрон-камикадзе попадает прямо в блиндаж оккупантов, который был расположен под уничтоженным российским БТР-82А.

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Могила в могилі.
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14.04.2023 01:37 Ответить
Добрий к@ц@п - це дохлий к@ц@п!
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14.04.2023 01:49 Ответить
ти диви...де кацапи схованку зробили.
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14.04.2023 06:05 Ответить
Мне кажется, закидать гранатами с дронов было бы эффективнее в данном случае
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14.04.2023 08:05 Ответить
 
 