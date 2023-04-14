18 354 4
Украинский дрон-камикадзе уничтожает блиндаж оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский дрон-камикадзе попадает прямо в блиндаж оккупантов, который был расположен под уничтоженным российским БТР-82А.
Смотрите на Цензор.НЕТ
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Саша Пончик
показать весь комментарий14.04.2023 01:37 Ответить Мне нравится 14
Олег Кікта b5be366d
показать весь комментарий14.04.2023 01:49 Ответить Мне нравится 16
Bob Fayn
показать весь комментарий14.04.2023 06:05 Ответить Мне нравится 5
Dik Shmir
показать весь комментарий14.04.2023 08:05 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...