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Российский танк за мгновение до уничтожения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На донецком направлении украинские защитники из 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка уничтожили вражеский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания в российский танк зафиксировал беспилотник. На записи, опубликованной в соцсетях, можно рассмотреть боеприпас за мгновение до попадания в бронемашину.

"На Донецком направлении украинские защитники демилитаризовали рашистский танк. 59 ОМПБр", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии
+30
Когда броня крепка и танки быстры,
Ракеты виден радужный полёт,
Внизу по полю двигались рашисты
По направленью, кажется, вперёд.

Измотан дрон таким передвиженьем:
Куда стрелять сам чёрт не разберёт.
Ведь три танкиста выпили по триста,
Ну, а четвёртый выпил восемьсот….

Раздался взрыв и мат радиста,
К Кобзону срочно Родина зовёт,
Поразлетались все кусков на триста,
Бурят-танкист, кажись, на восемьсот…
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21.04.2023 14:13
+25
красівше, коли башта літає. але і так норм, головне, щоби кацапи подохли всередині.
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21.04.2023 13:44
+24
Відмінно горить каціпня)))
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21.04.2023 13:41
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Шо ...?
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21.04.2023 13:40 Ответить
Відмінно горить каціпня)))
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21.04.2023 13:41 Ответить
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21.04.2023 15:21 Ответить
красівше, коли башта літає. але і так норм, головне, щоби кацапи подохли всередині.
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21.04.2023 13:44 Ответить
Відео не повне, може й полетіла
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21.04.2023 14:02 Ответить
В середені то вони подохнуть, а от баштою може накрити ще якусь падлюку...
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21.04.2023 20:00 Ответить
спеклись мангалоиды
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21.04.2023 13:52 Ответить
Туди кацапам й дорога.
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21.04.2023 13:53 Ответить
РПГ из окопа ? На ПТУР не похоже, дымового следа нет .
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21.04.2023 13:55 Ответить
На СПГ схоже.
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21.04.2023 14:15 Ответить
Так, це СПГ.
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21.04.2023 14:44 Ответить
А что случилось? Мангалы уже даже не ставят? Надежда на на **************, установленную роботом Федором?
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21.04.2023 13:57 Ответить
А екіпаж з відрами до річки побіг?
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21.04.2023 13:57 Ответить
Кацапчатина тушкована?...
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21.04.2023 14:04 Ответить
чуете запах? ....жаренная бурятина
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21.04.2023 14:05 Ответить
Т-54?
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21.04.2023 14:12 Ответить
ні. то новіший танк.
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21.04.2023 15:57 Ответить
Скоріш за все т72. Просто динаміка схоже на башті була тільки по боках. Та й т54 копті б більше давав.
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21.04.2023 16:09 Ответить
Схоже, Т-62.
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21.04.2023 16:31 Ответить
на 28 сек видно вихлопний патрубок збоку. то 72
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21.04.2023 17:08 Ответить
А видно що з екіпажем? Якись висновки можна зробити? Бо є враження що Ви розумієтесь на цьому.
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22.04.2023 00:48 Ответить
реально головне шоб здох екіпаж.
раніше було - наші говорять - підбили танк наші танкісти, а екіпаж збігає, автомати волочить(так написано було), ми думаєм зарядити осколочний шоб добити, але - "ах оставьтє"
тобто помилували орків, які гарантовано на новому танку їх же, або їх посестер чи побратків можуть вбити.
я би зарядив.
хоча там же автомат заряджання... певно шо просто переключив тумблер і можна осколочний, чи то як по-нашому, уламковий?
ну коротше тупо зробили і залишили орків живими
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22.04.2023 09:30 Ответить
"але - "ах оставьтє" - війна, така справа, що доки сам там не побудеш, не зрозумієш, і вона не завжди грунтується на простій логіці. Може, той хто помилував і сам буде кимось помілуван, хтозна.
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22.04.2023 10:12 Ответить
ну а як же?
то може моряки Шарнхостра сдались австралійцям знаючи шо до них по-людськи віднесуться, хоча мочились крєпко, поки корабель не втратив боєздатність.
а тут - так ці ж орки тебе ж(напр.) будуть різати бо "а чо ти ета ващє"
тим більше - танкісти то блін знають шо навчений екіпаж - навіть дорожчий аніж те на чім він воює.
так шо я ще тоді здивувався - чо не добили.
правослабні шолі?
і сто процентовідсотків шо екіпаж пересів в іншу машину і накоїв дєлов то.
може, ага, може це коли воюють норм країни.
а не дикі виродки проти .... ну, нас не назву суперцивілізованими.
он, Гітлер навіть захопив в полон 8 французяк, і нічого, як завжди - в полон і потім відпустили, ясне діло.
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22.04.2023 10:20 Ответить
"ну а як же?" - повоюєте там, зрозумієте
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22.04.2023 10:23 Ответить
не "викай".те
я не хочу воювати, бо просто не люблю нашу країну.
ти сам то воюєш шолі?
ну от - лента за стрічкою набої подавай.
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22.04.2023 10:24 Ответить
Я сказав це не в образу, п для розуміння факту.

Так само, наприклад, якщо не посадиш сам особисто картоплю, теж, можеш бпао теорії розказувати що да як
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22.04.2023 14:08 Ответить
я й не пхаюсь у солдати
я дєд, 64 года, шо ви в мене хочеш?
просто пишу шо можна зараз 500 солдіків направити на Маріуполь і завтра вже жеремо шашлички на день Обіду, гей, Єрмак, чого ви мене відбрасиваєш від місця глобального командуна , ей єоліпфффо мивафвощзпщккв мьм ьадаьфівжаааа попмогіііітєеєєєє
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22.04.2023 14:21 Ответить
не дуже розуміюсь, просто знаю признаки як візуально визначити тип танку. схоже що на башні одна кришка піднята тож одне туловище точно здриснуло
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22.04.2023 09:53 Ответить
Когда броня крепка и танки быстры,
Ракеты виден радужный полёт,
Внизу по полю двигались рашисты
По направленью, кажется, вперёд.

Измотан дрон таким передвиженьем:
Куда стрелять сам чёрт не разберёт.
Ведь три танкиста выпили по триста,
Ну, а четвёртый выпил восемьсот….

Раздался взрыв и мат радиста,
К Кобзону срочно Родина зовёт,
Поразлетались все кусков на триста,
Бурят-танкист, кажись, на восемьсот…
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21.04.2023 14:13 Ответить
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21.04.2023 14:24 Ответить
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21.04.2023 14:39 Ответить
Да Ви, батінька, романтик.
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21.04.2023 14:47 Ответить

Гарнюньо! (с)
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21.04.2023 20:54 Ответить
Гори, гори, моя Zвезда
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21.04.2023 14:44 Ответить
А всей русне придет п....
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21.04.2023 19:28 Ответить
Їхав, ****, на наші окопи. Стугонуло і все.
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21.04.2023 14:58 Ответить
О, жареная кацапсятина. Спасибо ВСУ и союзникам, что помогают убивать кацапов - за Дніпро і кручі, за дітей та Бучу. Спасибо за то, что лапоть русского нациста не топчется сегодня по Киеву, а рашистские орки не насилуют и не убивают украинцев, как это сегодня происходит на оккупированных территориях. Чем больше подобного оружия, тем меньше кацапских орков будет гадить на Земле и тем нереальнее их мечты о восстановлении кацапской империи. Замочим всех рашистских тварей!
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21.04.2023 19:26 Ответить
Надеюсь люди не пострадали. Бо этот 3.14дорас успел куда-то выстрелить.
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22.04.2023 00:05 Ответить
как правило стреляют - "туда" и условно уничтожают "всех" "там"

даже вот ролик тут был как боец опытный шпынит новичка типо - давай, заряжай, да не то и не так, а сам - стреляет с пулемета полный боезапас - "туда", причем открыт, ну, голова то.
и это я не думаю что в НАТО так делают.
но ролик подан типо как невыносимое мужество и мудрость.
офигеть, при адекватном противнике, будь на месте орков(их в кадре и не видать конечно) какие то хотя бы арабы, то минометом бы через минуту накрыли и опытного и новичка и друзей(там наших гдето 5 было)
хз, но на месте руснявой пропаганды я бы старался ролик на Европу выдать со словами - вот куда и на шо идут ваши деньги\патроны
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22.04.2023 09:37 Ответить
 
 