Российский танк за мгновение до уничтожения. ВИДЕО

На донецком направлении украинские защитники из 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка уничтожили вражеский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания в российский танк зафиксировал беспилотник. На записи, опубликованной в соцсетях, можно рассмотреть боеприпас за мгновение до попадания в бронемашину.

"На Донецком направлении украинские защитники демилитаризовали рашистский танк. 59 ОМПБр", - говорится в комментарии к видео.

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