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Аэроразведка ударила по скрытому вражескому блиндажу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Аэроразведчики 103-й отдельной бригады теробороны отследили скрытый блиндаж, в котором засели враги. После отработки артиллерии один из оккупантов пытался скрыться в соседнем блиндаже, но не успел добежать. ВСУ ликвидировали захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки ВСУ обнародовали в соцсети.

"Российский оккупант мог бы спокойно жить у себя дома, если бы не полез в Украину выполнять преступные приказы Путина. Теперь навсегда останется лежать где-то в поле...", - написали в сообщении к видеоролику.

Смотрите: Артиллеристы ликвидировали группу из шести оккупантов. ВИДЕО
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Переж війною були повідомлення про ліквідацію підрозділу аеророзвідки. Відновили?
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21.04.2023 18:53 Ответить
втомився маленьке чмо
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21.04.2023 19:04 Ответить
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21.04.2023 19:06 Ответить
Garno
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21.04.2023 19:11 Ответить
Здається його вже ніхто потім окремо не ліквідовував. Схоже на те, що поранений у горячці вибіг й по дорозі здох.
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21.04.2023 19:23 Ответить
 
 