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Аэроразведка ударила по скрытому вражескому блиндажу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Аэроразведчики 103-й отдельной бригады теробороны отследили скрытый блиндаж, в котором засели враги. После отработки артиллерии один из оккупантов пытался скрыться в соседнем блиндаже, но не успел добежать. ВСУ ликвидировали захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки ВСУ обнародовали в соцсети.
"Российский оккупант мог бы спокойно жить у себя дома, если бы не полез в Украину выполнять преступные приказы Путина. Теперь навсегда останется лежать где-то в поле...", - написали в сообщении к видеоролику.
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IgorYakovlevich
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