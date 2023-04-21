РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5273 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
11 458 8
война (46795) ВСУ (5149) 35 отдельная бригада морской пехоты (43) Угледар (74)

ВСУ успешно уничтожает технику врага возле Угледара. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты на протяжении месяцев уничтожают технику и живую силу врага на подступах к Угледару. В эффективном взаимодействии с другими подразделениями ВСУ, военные предпринимают как оборонительные, так и контрнаступательные действия. Ярким примером стала операция, во время которой удалось полностью взять под контроль Верхние Дачи на подступах к Угледару и разбить элиту российского войска - 155 отдельную бригаду морской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о поражениях врага рассказали бойцы 35-й ОБРМП в соцсети.

К слову, битва за Угледар длится 13 месяцев: подразделения ВСУ отбивают атаки и ликвидируют оккупантов. Украинские военные удерживают позиции под городом и не дают российским оккупантам приблизиться к Авдеевке.

Смотрите: Морпехи из 35-й ОБрМП подожгли вражеский танк с "мангалом". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
морпехи VS морпехи
показать весь комментарий
21.04.2023 20:59 Ответить
морпіхи VS морпехи , різниця суттєва.
показать весь комментарий
21.04.2023 21:08 Ответить
155-ую в фонтанах рашки набирают. Видят, кто-то в фонтан залез поплескаться - в 155-ю его сразу определяют.
показать весь комментарий
21.04.2023 21:28 Ответить
Герої хлопці! Козаки!
показать весь комментарий
21.04.2023 21:04 Ответить
Добрий к@ц@п - це дохлий к@ц@п!
показать весь комментарий
21.04.2023 21:18 Ответить
155 бріГада второй недоармії Міра ніочьом ....У Владику вже 40 днів давно відспівали по тих горе морпєхах
показать весь комментарий
21.04.2023 21:34 Ответить
І вражою, злою кров'ю

ВОЛЮ окропіте!

Слава Україні!

Героям Слава!
показать весь комментарий
21.04.2023 21:39 Ответить
А тепер всі, хто тут на форумі сидить - підняли сраки й перерахували бодай по 100 гривень перевіреним волонтерам, які допомагають хлопцям, котрі прикривають наші сраки в тилу.
показать весь комментарий
22.04.2023 06:37 Ответить
 
 