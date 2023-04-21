ВСУ успешно уничтожает технику врага возле Угледара. ВИДЕО

Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты на протяжении месяцев уничтожают технику и живую силу врага на подступах к Угледару. В эффективном взаимодействии с другими подразделениями ВСУ, военные предпринимают как оборонительные, так и контрнаступательные действия. Ярким примером стала операция, во время которой удалось полностью взять под контроль Верхние Дачи на подступах к Угледару и разбить элиту российского войска - 155 отдельную бригаду морской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о поражениях врага рассказали бойцы 35-й ОБРМП в соцсети.

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К слову, битва за Угледар длится 13 месяцев: подразделения ВСУ отбивают атаки и ликвидируют оккупантов. Украинские военные удерживают позиции под городом и не дают российским оккупантам приблизиться к Авдеевке.

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