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Украинские военные разгромили российскую гаубицу Д-30. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 128-го батальона теробороны вместе с тактической группой "Адам" разгромили вражескую технику. Аэроразведчики обнаружили российскую гаубицу Д-30, которая в течение всего времени мешала подразделению: поэтому к уничтожению вражеского орудия присоединилась артиллерия. С первого выстрела снаряд попал в скрытый в лесополосе состав БК. После выстрела загорелась собственно русская гаубица.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки была опубликована бойцами 128-го ОбТРО в соцсети.
"Потратили всего два снаряда, а утилизировали достаточно!", - отметили в сообщении к видеоролику военные.
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Слава нашим, но реально эти ублюдки считают что "защищают" рашку, правда на это говно никто и не думал нападать... (зокремА, представляем Зелю шо нападает на засРашку)....
поехавшие. хотя, т.н. "народ" как раз и знает что никто на это говно и не мыслил даже нападать то.
Мммм, голландцам очень надо отжать у Вани в Ноябрьске барак, а Обаме - у Мбуранга Мбамурту в Якутии - - сортир
чи хоче Зеля завершити напад орків?
ну, якщо Зелі світить..... неприємності?