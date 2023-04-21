Украинские военные разгромили российскую гаубицу Д-30. ВИДЕО

Бойцы 128-го батальона теробороны вместе с тактической группой "Адам" разгромили вражескую технику. Аэроразведчики обнаружили российскую гаубицу Д-30, которая в течение всего времени мешала подразделению: поэтому к уничтожению вражеского орудия присоединилась артиллерия. С первого выстрела снаряд попал в скрытый в лесополосе состав БК. После выстрела загорелась собственно русская гаубица.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки была опубликована бойцами 128-го ОбТРО в соцсети.

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"Потратили всего два снаряда, а утилизировали достаточно!", - отметили в сообщении к видеоролику военные.

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