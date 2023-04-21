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Украинские военные разгромили российскую гаубицу Д-30. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 128-го батальона теробороны вместе с тактической группой "Адам" разгромили вражескую технику. Аэроразведчики обнаружили российскую гаубицу Д-30, которая в течение всего времени мешала подразделению: поэтому к уничтожению вражеского орудия присоединилась артиллерия. С первого выстрела снаряд попал в скрытый в лесополосе состав БК. После выстрела загорелась собственно русская гаубица.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки была опубликована бойцами 128-го ОбТРО в соцсети.

"Потратили всего два снаряда, а утилизировали достаточно!", - отметили в сообщении к видеоролику военные.

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Файно, але звукову доріжку треба міняти
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21.04.2023 21:47 Ответить
Цікавий "снаряд".
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21.04.2023 21:51 Ответить
Запальний чи що
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21.04.2023 21:59 Ответить
Ну вот, НАТО напале на нас, з что, почему вы агрессивный такой блок нашу мирную пушечку утилизировали, мы вот орков обучали-обучали да недообучались то, эх вы, за что и почему?(как говорят орки)
Слава нашим, но реально эти ублюдки считают что "защищают" рашку, правда на это говно никто и не думал нападать... (зокремА, представляем Зелю шо нападает на засРашку)....
поехавшие. хотя, т.н. "народ" как раз и знает что никто на это говно и не мыслил даже нападать то.
Мммм, голландцам очень надо отжать у Вани в Ноябрьске барак, а Обаме - у Мбуранга Мбамурту в Якутии - - сортир
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21.04.2023 21:52 Ответить
зЕлю можна "прєдставлять" тільки за гратами.
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22.04.2023 07:19 Ответить
а тепер подумай.те
чи хоче Зеля завершити напад орків?
ну, якщо Зелі світить..... неприємності?
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22.04.2023 08:21 Ответить
Героям слава !!!
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21.04.2023 21:55 Ответить
Дуже добре. 40 арт бригада кладе батареями - https://www.youtube.com/watch?v=pYFxtFe7NG0
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21.04.2023 23:18 Ответить
 
 