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Бойцы ССО уничтожили российский танк Т-90. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Силах специальных операций ВСУ показали, как был уничтожен российский танк Т-90.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования ССО.

"Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался. Не колеблясь, наши воины добили вражескую технику из противотанковых средств", - говорится в сообщении.

Смотрите: ССО уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом недалеко от Донецка. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Молодці хлопці! Смерть кацапам!
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22.04.2023 00:57
+7
Наголошую, квітень 2022 року, не 2023, рівно рік заяві.
Як називати людей, які слухають Жданових, Арестовичів та Подоляків так, щоб не образити?
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22.04.2023 01:11
+5
что за длбб озвучку делает?
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22.04.2023 01:01
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Молодці хлопці! Смерть кацапам!
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22.04.2023 00:57 Ответить
что за длбб озвучку делает?
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22.04.2023 01:01 Ответить
У каждого свои представления о прекрасном )
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22.04.2023 02:32 Ответить
Де вони їх знаходять, якщо клоун "експерт" Жданов в квітні 2022 року заявив що ми знищили абсолютно всі Т-90 рашки)))
https://youtu.be/wpZUcpAGAXk
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22.04.2023 01:10 Ответить
Наголошую, квітень 2022 року, не 2023, рівно рік заяві.
Як називати людей, які слухають Жданових, Арестовичів та Подоляків так, щоб не образити?
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22.04.2023 01:11 Ответить
пояснення хто вони такі
Жданов, Швець, Піонтковський - кому вони потрібні, окрім себе самих? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=gAuSQT2Ne2M
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22.04.2023 01:43 Ответить
А шо Швець не так говорить?
Ненавидить Рєзнікаффа, сміється з Путанова, обережно натякає шо Зеля ..... ну і так далі про єрмако-биканових.
Шо не так? Ну так, совок, ну і шо? правда підозріло шо кгб-іст але вірун, оце реально стрьомно
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22.04.2023 08:15 Ответить
Ну, мабуть це було давненько, бо сніг лежить... А подається як "свіжа" новина.
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22.04.2023 06:04 Ответить
Часто "музична озвучка" псує все задоволення.
Якщо така хвуйня лунає - зробіть беззвучно.
Бува така гучність вжаре - моментом всю статтю вимикаю... Не дивившись.
Хто хоче із "озвучкою" - давайте посилання на відповідну сторінку.
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22.04.2023 01:35 Ответить
Більшість "музичного супроводу" для подібних відео зовсім не підходить до ситуації.
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22.04.2023 01:37 Ответить
то ше була якась хрінь, але навіть вже не чутно - Буткевич завжди вставляв в ролики.... я х.з., він тіпа скачує ролик і замінює музику на ту хрінь(або дебіл, або не знав шо можна звук не давати ніякий? чи як воно там?), бо тіпа якщо "металіка", то ютуб зразу "страйкера" пришле.
вроді "ми з України" називалась гівномелодія. просто "вибісило" сто раз слухати
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22.04.2023 08:19 Ответить
А знищення орків під дебільний гнусавий підлітковий репчик?
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22.04.2023 13:51 Ответить
стараюсь звук виключати.
ти хоча б сам бойовик?(в УПА слово "бойовик" цілком собі було правильним)
я - ні.
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22.04.2023 14:00 Ответить
Я просто вимикаю звук, бо таке лайно слухати важко.
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22.04.2023 03:03 Ответить
Навіщо там взагалі музон?
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22.04.2023 05:30 Ответить
 
 