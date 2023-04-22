Бойцы ССО уничтожили российский танк Т-90. ВИДЕО

В Силах специальных операций ВСУ показали, как был уничтожен российский танк Т-90.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования ССО.

"Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался. Не колеблясь, наши воины добили вражескую технику из противотанковых средств", - говорится в сообщении.

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