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Бойцы ССО уничтожили российский танк Т-90. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Силах специальных операций ВСУ показали, как был уничтожен российский танк Т-90.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования ССО.
"Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался. Не колеблясь, наши воины добили вражескую технику из противотанковых средств", - говорится в сообщении.
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https://youtu.be/wpZUcpAGAXk
Як називати людей, які слухають Жданових, Арестовичів та Подоляків так, щоб не образити?
Жданов, Швець, Піонтковський - кому вони потрібні, окрім себе самих? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=gAuSQT2Ne2M
Ненавидить Рєзнікаффа, сміється з Путанова, обережно натякає шо Зеля ..... ну і так далі про єрмако-биканових.
Шо не так? Ну так, совок, ну і шо? правда підозріло шо кгб-іст але вірун, оце реально стрьомно
Якщо така хвуйня лунає - зробіть беззвучно.
Бува така гучність вжаре - моментом всю статтю вимикаю... Не дивившись.
Хто хоче із "озвучкою" - давайте посилання на відповідну сторінку.
вроді "ми з України" називалась гівномелодія. просто "вибісило" сто раз слухати
ти хоча б сам бойовик?(в УПА слово "бойовик" цілком собі було правильним)
я - ні.