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Аэроразведка под Бахмутом ликвидировала около десяти оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского филигранно уничтожают позиции российских военных под Бахмутом. ВСУ удалось ликвидировать по меньшей мере десять оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов была опубликована в соцсети. На записи можно посчитать как один за другим гибнет на нашей земле российский захватчик, - и все благодаря бдительности аэроразведки.
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