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Аэроразведка под Бахмутом ликвидировала около десяти оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского филигранно уничтожают позиции российских военных под Бахмутом. ВСУ удалось ликвидировать по меньшей мере десять оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов была опубликована в соцсети. На записи можно посчитать как один за другим гибнет на нашей земле российский захватчик, - и все благодаря бдительности аэроразведки.

Также смотрите: ВСУ уничтожили вражеский миномет вместе с расчетом. ВИДЕО
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опять маличиков в трусиках разложили?
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22.04.2023 13:01 Ответить
Кацапські дохляки відправились до пекла і це чудово
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22.04.2023 13:03 Ответить
Бєдніе нанайскіє мальчікі !!
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22.04.2023 13:06 Ответить
А в тюрьме сейчас ужин,макароны!
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22.04.2023 13:08 Ответить
Злой ти чілавег!
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22.04.2023 13:10 Ответить
Мед, а не відео.
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22.04.2023 13:18 Ответить
один потонув
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22.04.2023 13:54 Ответить
ну нормально так за горючкой сходили!
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22.04.2023 16:12 Ответить
Никуя себе точность!
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22.04.2023 17:06 Ответить
 
 