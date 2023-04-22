ВСУ с помощью БПЛА уничтожают оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО

Группа CODE 9.2 с помощью квадрокоптеров Mavic использует против вагнеровцев под Бахмутом самодельные боеприпасы. Обломки от таких боеприпасов, поражающие оккупантов, отличаются повышенной силой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети. На видео можно увидеть, как обломок пробивает бронежилет вместе с захватчиком насквозь.

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