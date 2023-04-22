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ВСУ с помощью БПЛА уничтожают оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Группа CODE 9.2 с помощью квадрокоптеров Mavic использует против вагнеровцев под Бахмутом самодельные боеприпасы. Обломки от таких боеприпасов, поражающие оккупантов, отличаются повышенной силой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети. На видео можно увидеть, как обломок пробивает бронежилет вместе с захватчиком насквозь.
Топ комментарии
+13 Nik Home 379c842c
показать весь комментарий22.04.2023 16:59
+11 Сергей Кушнир 8b3077c9
показать весь комментарий22.04.2023 16:56
+9 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий22.04.2023 19:20
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Стрілка показує виліт зі спини:
Дякую. Аж полегшало.
Они ж плодятся.
Вона коли побачить це відео-буде кричати-"Слава Україні та її збройним силам".
И на пояснице сделает тату-Слава ВСУ.Ну что бы Ашот или Ахмет видел кто ему подарил Ладу,когда будет трахать эту свинособаку.