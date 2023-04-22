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ВСУ с помощью БПЛА уничтожают оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Группа CODE 9.2 с помощью квадрокоптеров Mavic использует против вагнеровцев под Бахмутом самодельные боеприпасы. Обломки от таких боеприпасов, поражающие оккупантов, отличаются повышенной силой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети. На видео можно увидеть, как обломок пробивает бронежилет вместе с захватчиком насквозь.

Смотрите также: В Донецкой области украинские дроны атаковали позиции российских военных. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
там же є й крупний план, і уповільнено, і вилітає зі спини. Все є. Це аби претензія була "а чому тільки один кацап"... а так - все в порядку.
Стрілка показує виліт зі спини:
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22.04.2023 16:59
+11
А сидів бі в своїх Мошонках, пив бояру, осколок би і не прилетів...

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22.04.2023 16:56
+9
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22.04.2023 19:20
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крупного плана не хватает. Приходится верить на слово, что таки насквозь.
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22.04.2023 16:43 Ответить
там же є й крупний план, і уповільнено, і вилітає зі спини. Все є. Це аби претензія була "а чому тільки один кацап"... а так - все в порядку.
Стрілка показує виліт зі спини:
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22.04.2023 16:59 Ответить
Передивився на великому екрані. Таки дійсно, наскрізь.
Дякую. Аж полегшало.
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22.04.2023 17:09 Ответить
Колись похвалився тут, що полюванням захоплювався та власноручно різав домашню скотину і знаю, як це робиться Пояснював "противникам убивства тварин", що це закладено в нас самою природою: бо ми (частково) - "м"ясоїди" Наслухався "такого"!!!! "Живодер" - було не саме грубе А зараз читаю коментарі і здається, що бачу власними очима типову "українську сільську натуру" у відношенні до вбивства - "як кабанчика зарізать" Нема "шаленої радості" чи "торжества" - лише спокійна констатація факту, що "вбили чергову скотину, яка паскудила на господарстві"
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23.04.2023 05:57 Ответить
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22.04.2023 19:20 Ответить
Де-де У "кенгурятнику" А поряд з літуном та штурманом - зброяр ескадрильї та технік літака І їм "яйця крутять", щоб встановить, на якому етапі було порушено вимоги спорядження літака до вильоту І хто саме це порушення допустив А сам Су-34-й - на стоянці і під охороною І група інженерів "продзвонюють усю електроніку з механікою - з тою самою метою І здається ені що там "затупив" саме екіпаж Бо Бо якби впала одна бомба - можна було-б допустить якесь механічне пошкодження чи вихід з ладу бомботримача А тут скинуто дві зразу і одночасно А для цього потрібна команда з кабіни пілотів А там треба спочатку відключить запобіжний механізм На кожен бомботримач - окремий вмикач скидання ********** Перед вильотом екіпаж повинен провести відповідну процедуру підготовки і доповісти керівнику польотів про готовність Це включає і доповідь про включення запобіжних механізмів на зброї Так що якщо механізм цей - в порядку - то винен той, хто доповів про його включення, не перевіривши реально положення захисного ковпака, чи той, що після зльоту той захисний ковпак зняв, відключивши запобіжник
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23.04.2023 06:15 Ответить
новый вид латентного хейтера всу - овно неверующее...
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22.04.2023 18:24 Ответить
не надо нарываться на френлифайр.
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22.04.2023 18:25 Ответить
Давити таргвнів !
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22.04.2023 18:48 Ответить
ну, давить - это долго, и главное очень затратно, а эстетическое удовольствие быстро проходит. Здесь нужен дихлофос, и сразу много.
Они ж плодятся.
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22.04.2023 19:06 Ответить
Всегда смотрю такие видео без звука, а тут оказывается оно еще и комментирует.....Лучше смотреть без звука -уши!
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22.04.2023 16:48 Ответить
А сидів бі в своїх Мошонках, пив бояру, осколок би і не прилетів...

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22.04.2023 16:56 Ответить
То не осколок,то біла Лада прилетіла для його самки.
Вона коли побачить це відео-буде кричати-"Слава Україні та її збройним силам".
И на пояснице сделает тату-Слава ВСУ.Ну что бы Ашот или Ахмет видел кто ему подарил Ладу,когда будет трахать эту свинособаку.
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22.04.2023 17:15 Ответить
Так, ця мошонка у Мошонках вже не знадобиться!
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23.04.2023 01:07 Ответить
Реклама б/к - краще не придумаєшь. NATO, можете закуповувати ліцензії.
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22.04.2023 17:06 Ответить
З окупантами іншої розмови не може бути апріорі! Жорстоко?! Так,погоджуюся, жорстоко. А з українськими дітками не жорстоко???! Тільки дохлі кацапи є вірний шлях до миру!
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22.04.2023 17:07 Ответить
Де там жорстокість? По завєтам ***** - в рай
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22.04.2023 17:22 Ответить
Григорич,зрозумій вірно: війна жорстока взагалі. Питання тільки в тому,на чий бік ти став!
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22.04.2023 17:44 Ответить
Бери глубше - життя не цукор. А у війні ***** чий бік - кров та кишки навкруги...
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22.04.2023 17:51 Ответить
*глибше
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22.04.2023 17:52 Ответить
Застряли по этим бвхмутоммкак Цуй а очке и оружием торгуюв
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22.04.2023 17:42 Ответить
Где обеденное наступление намкрвм где хаймерсы где леопарды в очке зелёный *****
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22.04.2023 17:44 Ответить
дроперидол? или мефедрон?
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22.04.2023 19:14 Ответить
Не вмієш горілку пити, пий молоко.
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23.04.2023 05:56 Ответить
Коментарій нашого воіна просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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23.04.2023 00:37 Ответить
 
 