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ВСУ продолжают контролировать часть Бахмута. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Танкисты 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр ведут огонь по вражеским позициям в Бахмуте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских воинов была опубликована в соцсети.
"Продолжаются ожесточенные бои. Никакого окружения нет", - написали военные в публикации.
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