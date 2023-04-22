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ВСУ продолжают контролировать часть Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Танкисты 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр ведут огонь по вражеским позициям в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских воинов была опубликована в соцсети.

"Продолжаются ожесточенные бои. Никакого окружения нет", - написали военные в публикации.

Смотрите также: ВСУ с помощью БПЛА уничтожают оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО
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Топ комментарии
+25
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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22.04.2023 17:06
+24
Прощавай Бахмут.. колись було мальовниче українське місто - одне з найкрасивіших на промисловому донбасі.. А путлєру горіти в аду разом з усіма його ********** мільярди років..
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22.04.2023 17:18
+18
Руйнації катастрофічні,місто відновленню не підлягає,хороніть кацапню в тих руїнах,їбаште хлопці.
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22.04.2023 17:09
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ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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22.04.2023 17:06 Ответить
Руйнації катастрофічні,місто відновленню не підлягає,хороніть кацапню в тих руїнах,їбаште хлопці.
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22.04.2023 17:09 Ответить
За счет рабссеи и руками военнопленных. Чтобы когда они вернутся на свою рабссею даже правнукам зарекали на Украину с войной идти.
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22.04.2023 18:44 Ответить
Ті воєнноплєнні годні хіба що завали розбирати. Будувати - не їхнє. Не дане їм таке вміння природою. Здатні тільки нищити.
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22.04.2023 18:56 Ответить
Раствор вручную лопатами месить смогут, а большего от них и не надо.
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22.04.2023 19:00 Ответить
Хіба що. І то ока не можна з них спускати, бо такого намісять...
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22.04.2023 19:28 Ответить
кстати они еще и стучать друг на друга будут кто меньше работал. Идеальные рабы.
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22.04.2023 19:51 Ответить
це правда кацапи вміють тільки руйнувати та вбивати
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22.04.2023 23:57 Ответить
Прощавай Бахмут.. колись було мальовниче українське місто - одне з найкрасивіших на промисловому донбасі.. А путлєру горіти в аду разом з усіма його ********** мільярди років..
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22.04.2023 17:18 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.04.2023 17:18 Ответить
Контролюють частину.. міста вже нема.. є тільки військова необхідність або політична доцільність тримати залишки багатоповерхівок на околиці.. Просто тому що наступні за Бахмутом - Торецьк, Сіверськ, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Зараз орки ФАБами добивають залишки Авдіївки.
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22.04.2023 17:22 Ответить
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22.04.2023 17:51 Ответить
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22.04.2023 17:53 Ответить
93-тю врятувати будь що!
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22.04.2023 18:33 Ответить
вы свинорылы её окружили...?
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22.04.2023 19:04 Ответить
Пєчєні трєскі пережрав, ріпоїд?
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23.04.2023 08:50 Ответить
давай ты свинорыл не будешь угадывать что я ел...!
ответь на вопрос...
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23.04.2023 09:02 Ответить
Можете подарить Ху#лу целый Таллинн, если что.
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22.04.2023 19:00 Ответить
Це ж найгарячіша точка з великим скупченням рашистського ресурсу, а працює чи не поодинокий танчик. Рознесли б там все навкруги артою та авіабомбами!
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22.04.2023 21:39 Ответить
чистейший сволочизм,выродки болот мацковии не любят ***** бункерное не хотят обрадовать на 1 мая взятием лужи около Бахмута...УжоСС скажу я Вам,а как же мокшанский патриетизм.
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23.04.2023 08:36 Ответить
Український Верден.
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23.04.2023 13:18 Ответить
 
 