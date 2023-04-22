ВСУ продолжают контролировать часть Бахмута. ВИДЕО

Танкисты 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр ведут огонь по вражеским позициям в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских воинов была опубликована в соцсети.

"Продолжаются ожесточенные бои. Никакого окружения нет", - написали военные в публикации.

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