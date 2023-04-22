Украинский воин подрывает вражеский блиндаж самодельным взрывным устройством. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
22 апреля в сеть попало видео того, как украинский воин приблизился с самодельным взрывным устройством к вражескому блиндажу и подорвал его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы в телеграм-канале WarLife 18+.
"Украинский военный бросает СВУ (самодельное взрывное устройство. - Ред) в блиндаж с российскими военными", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+44 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий22.04.2023 21:09
+43 Al Serh 4b93d639
показать весь комментарий22.04.2023 21:06
+33 Александр К bdc42b02
показать весь комментарий22.04.2023 21:21
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солдат действовал настолько спокойно и уверенно, что создается такое впечатление как будто хороший сельский хозяин на своем огороде уничтожает сельхозвредителей типа колорадских жуков...
не могут
або платити грошима за дорогі засоби або платити життями за дешеві
бо не Ірак
Дали немцы старенькие М21 - вот ими и будем подрывать танки, и за то им спасибо. Или вы думаете, что из резникову дали? Он вообще до вчерашнего дня не знал, что это такое. А может, и сейчас не знает.
якщо завтра Європа скаже "вибачте, в нас тут Тайвань намалювався", треба зброя їм, то що? все? кінець?
ось щоб такого не було і існує міноборони (як на мене)
Но орден ему дадут. Не иностранный. Иностранные только солнцессяйному.
Героям слава!!!
А он ******, на пустое поле наводит арту и докладывает об уничтожении тех кого там не было !!!
Так Арта за него жопу рвала, бо им это тоже выгодно... Такой регулярный показатель...
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