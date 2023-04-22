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Украинский воин подрывает вражеский блиндаж самодельным взрывным устройством. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

22 апреля в сеть попало видео того, как украинский воин приблизился с самодельным взрывным устройством к вражескому блиндажу и подорвал его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы в телеграм-канале WarLife 18+.

"Украинский военный бросает СВУ (самодельное взрывное устройство. - Ред) в блиндаж с российскими военными", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+44
Гарний пристрій-думаю кацапам він теж сподобався...
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22.04.2023 21:09
+43
Даруй тобі боже здоров'я!
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22.04.2023 21:06
+33
якщо на другому році війни бійці підривають ворога саморобними пристроями міністр оборони має сидіти у в"язниці
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22.04.2023 21:21
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сву по моще покруче гранат натовских)
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22.04.2023 21:04 Ответить
вай молодчага
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22.04.2023 21:04 Ответить
Хорошая грамотная работа:

солдат действовал настолько спокойно и уверенно, что создается такое впечатление как будто хороший сельский хозяин на своем огороде уничтожает сельхозвредителей типа колорадских жуков...
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23.04.2023 16:57 Ответить
Даруй тобі боже здоров'я!
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22.04.2023 21:06 Ответить
Surprise Motherfuckers
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22.04.2023 21:06 Ответить
Гарний пристрій-думаю кацапам він теж сподобався...
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22.04.2023 21:09 Ответить
Да! только они поделится впечатлениями
не могут
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22.04.2023 21:14 Ответить
ну чому не можуть-перед концертом кабздуна можуть...
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22.04.2023 21:17 Ответить
Это точно. Потому что наконец-то своими мозгами пораскинули.
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22.04.2023 21:19 Ответить
настолько, что даже не стали торбу назад выбрасывать. Наверное подумали. что там им сала передали.
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22.04.2023 21:18 Ответить
якщо були контужені чи поранені то так, явно якщо б орки вели вогонь наш козак не підходив би так близько в лоб
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22.04.2023 21:21 Ответить
сколько там было контуженых или раненых не известно, просто кацапы щитом загородились от гранат, и этот момент и был использован. Не подходить же к блиндажу с дурацкой просьбой сдаваться.
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22.04.2023 21:54 Ответить
посилка з аліекспрес.
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23.04.2023 00:19 Ответить
Байрактар Отдыхает каждому бойцу по такой стугне, ужеб давно были на админ границе
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22.04.2023 21:12 Ответить
угу, піди побігай в 10 метрах від позицій орків....
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22.04.2023 21:19 Ответить
І маладая нє узнаєт який у ваньки був канєц.А мака не отримає мішок дров бо нєту тєла нєту дєла))
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22.04.2023 21:14 Ответить
ХЛОПОК? БАВОВНА? СКЛОБАВОВНА!
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22.04.2023 21:16 Ответить
красиво Ваньки полетели...)))
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22.04.2023 21:17 Ответить
прєвратілісь в бєлих жигулєй
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22.04.2023 22:46 Ответить
якщо на другому році війни бійці підривають ворога саморобними пристроями міністр оборони має сидіти у в"язниці
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22.04.2023 21:21 Ответить
кацапы вход щитом загородили, эфками забрасывать бесполезно, блиндаж близко к нашей позиции - т. е. арта не годится. Да, метнуть торбу с ТМкой с горящим шнуром - это конечно не по натовским канонам войны, такого у них не прописано. Они просто отходят на километр назад, а к блиндажу прилетает авиация, а потом они занимают снова территорию, где уже в тылу был тот блиндаж. В этой войне много чего нового и не обычного можно увидеть, что не вписывается в каноны ведения войны.
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22.04.2023 21:38 Ответить
це - ризик для бійця
або платити грошима за дорогі засоби або платити життями за дешеві
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22.04.2023 21:56 Ответить
это да, дорогими средствами хорошо воевать в Ираке: отошел, прилетели А-10 или F-16, после этого снова вернулся.
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22.04.2023 22:01 Ответить
мені теж подобається на відео сміливісь і винахідливість, але краще його не показувати Рєзнікову, бо будете так ще і танки підривати

бо не Ірак
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22.04.2023 22:20 Ответить
слишком много внимания резникову - он не решает, чем мы будем танки подрывать. Он даже не решает, какого шарапова поставить на должность заместителя себя. Племянницу может разве что к шарапову пристроить.
Дали немцы старенькие М21 - вот ими и будем подрывать танки, и за то им спасибо. Или вы думаете, что из резникову дали? Он вообще до вчерашнего дня не знал, что это такое. А может, и сейчас не знает.
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22.04.2023 22:33 Ответить
він якраз вирішує чим ви будете танки підривати, є держзамовлення, тендери тощо, і там мають бути не тільки яйця

якщо завтра Європа скаже "вибачте, в нас тут Тайвань намалювався", треба зброя їм, то що? все? кінець?

ось щоб такого не було і існує міноборони (як на мене)
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22.04.2023 22:43 Ответить
ДОЗ у нас только на то, что мы сами сейчас можем производить для обороны (волонтёры не в счёт). Всё остальное нам дают партнёры\союзники. А резников - больше как вывеска\комментатор\натанкепромчаться\списториусомвстретиться.... (нужное подставить)
Но орден ему дадут. Не иностранный. Иностранные только солнцессяйному.
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22.04.2023 22:51 Ответить
Якщо по канонам то дот, дзоти, каземати підривають зарядами кз : є різні за розміром, диверсійні як термос і серйозні для мостів як бідон з ручками. Така практика була в ато, десь під Донецькому сєпарня добре сховалась в якомусь заводському бункері - наші наклали зверху тм і підірвали.
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22.04.2023 22:27 Ответить
это просто не каноничная нора в земле, вход в которую от гранат закрыт деревянным щитом. Поэтому и СВУ не каноничное.
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22.04.2023 22:36 Ответить
Это была связка гранат в торбе, тут не ничего нового.
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22.04.2023 21:41 Ответить
судя по высоте взрыва, вынесенному грунту и размеру торбы - это таки была ТМка.
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22.04.2023 21:47 Ответить
Таки гол. Це , панове, досвід, використання специфічних знань і підготовка.
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22.04.2023 21:30 Ответить
Сила. Повага воїну.
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22.04.2023 21:30 Ответить
Добре разнесо, є здогадки що то таке )
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22.04.2023 21:31 Ответить
торба с ТМкой, судя по задержке отчаянный хлопец сразу после обстрела блиндажа бежал уже с зажженным огнепроводным шнуром.
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22.04.2023 21:40 Ответить
Чогось думається що саморобний термобаричний пристій
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22.04.2023 22:19 Ответить
Термобаричний ефект виник від того що здетонували гази якими кацапи набзділи в бліндажі
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22.04.2023 23:24 Ответить
круто..тільки в бліндажі нікого не було?чи був?
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22.04.2023 21:36 Ответить
смысл бежать с такой торбой, если там никого не было. Кацапы за щитом сидели.
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22.04.2023 21:49 Ответить
Якби свинопси втекли звідти то хто і для чого ставив щит ? А по-друге, для перевірки, як контрольний постріл. Та є не одне відео на якому з бліндажів стріляють і гранати кидають
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22.04.2023 22:34 Ответить
нет, не убежали. Их вдавило стенки блиндажа взрывной волной. Щит ставят для предотвращения заброса эфок и попадания осколков от ВОГов внутрь блиндажа. Вероятно, как раз тот случай, когда на предложение сдаться кацапы и стреляли, и гранаты кидали. Поэтому решили с ними не панькаться.
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22.04.2023 22:43 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.04.2023 21:49 Ответить
Кілька разів переглянув відео, ніби там якесь тіло вилітило вправо та вниз
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22.04.2023 21:50 Ответить
Може ще в ЗD?
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22.04.2023 21:56 Ответить
В Генштаб вже відправили твій запит і готують докази щоб відправити потім тобі по пошті.
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22.04.2023 21:59 Ответить
Был у меня один такой боец... уж очень и "результативный".... Как не послушаешь его доклады по рации, то все он обнаруживает, то все цели на которые он наводит "уничтожены"... Пока не пошел в тихаря за ним и не посмотрел, что он там да как...
А он ******, на пустое поле наводит арту и докладывает об уничтожении тех кого там не было !!!
Так Арта за него жопу рвала, бо им это тоже выгодно... Такой регулярный показатель...
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22.04.2023 22:01 Ответить
Смачно бабахнуло👍
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22.04.2023 21:54 Ответить
После взрыва еще что-то сдетонировало
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22.04.2023 21:58 Ответить
Нічого собі пристрій!!! Як авіабомба, одне шмаття полетіло! МОЛОДЦІ!!!!
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22.04.2023 21:59 Ответить
Ну це Страйк 100%!!!
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22.04.2023 22:10 Ответить
Цього воїна - до нагороди!!!
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22.04.2023 22:13 Ответить
Я в шоке сколько оттуда всякого дерьма полетело - лаптей, балалаек и кокошников
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22.04.2023 22:21 Ответить
- Хахол, у тебя есть спички? - Звичайно є, тримай.
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22.04.2023 22:41 Ответить
свинопаси - кацапорилі думали , що то мішок із салом підкинули
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22.04.2023 22:51 Ответить
такі саморобні пристрої ,ще у В`єтнамі американці піхотинці використовували
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23.04.2023 00:37 Ответить
кацапи наступають
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23.04.2023 01:18 Ответить
Science Fiction, Artificial Intelligence.

Not happened, Artists Works for
Future Video Games.
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23.04.2023 01:57 Ответить
Unga Bunga
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23.04.2023 04:02 Ответить
ВСУ, служба доставки. Обслуговування цілодобове, скарги відсутні. Широка клієнтська база.
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23.04.2023 07:19 Ответить
!!! А самодельное устройство от души делали, не пожалели заварки
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23.04.2023 08:01 Ответить
А ГОВОРЯТ ЧТО ПЕТАРДЫ НЕЛЬЗЯ ВЗРЫВАТЬ !?)
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23.04.2023 08:54 Ответить
Шматки лайна, пайків та палок шакалів вдобрять нашу земл
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23.04.2023 14:27 Ответить
 
 