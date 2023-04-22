Украинский воин подрывает вражеский блиндаж самодельным взрывным устройством. ВИДЕО

22 апреля в сеть попало видео того, как украинский воин приблизился с самодельным взрывным устройством к вражескому блиндажу и подорвал его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы в телеграм-канале WarLife 18+.

"Украинский военный бросает СВУ (самодельное взрывное устройство. - Ред) в блиндаж с российскими военными", - отмечается в сообщении.