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Польская боевая машина "Rosomak" впервые "засветилась" в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

"Rosomak", польский четырехосный бронетранспортер, является основной колесной боевой машиной Войска Польского. В апреле этого года она была заказана для ВСУ и уже бронетранспортер находится на вооружении Украины. "Засветившиеся" в ВСУ Rosomak оснащены башней Hitfist от итальянской Oto Melara, которая вооружена 30-мм автоматической пушкой Mk44 Bushmaster II.

Видео польского бронетранспортера опубликовал на своей странице в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. На первом видео запечатлен полигон в Польше, где наши военные тренируются на "Rosomak".

На втором видео можно увидеть "Rosomak" на одном из направлений фронта.

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Характеристики "Rosomak":

  • Боевая масса – 22 тонны.
  • Экипаж – 3 человека.
  • Максимальная скорость – 100 км/ч по шоссе.
  • Запас хода – 590 км по шоссе.
  • Вооружение – 1×30-мм пушка Mark 44 Bushmaster II, 1×12.7-мм пулемет WKM-B, 1×7.62-мм UKM-2000C.
  • Преодоление препятствий – плавает.

Польская боевая машина Rosomak впервые засветилась в Украине 01

Главное преимущество машины – способность вести огонь не только по наземным целям, но и по воздушным. "Rosomak" оснащен тепловизорами третьего поколения, лазерными дальномерами, защищенными рациями и мониторами, что в итоге делает машину высокотехнологичной и полезной в условиях современной войны.

Бронирование корпуса бронетранспортера защищает от пуль калибра 14,5 мм спереди и 7,62 мм – по бокам. Машина может разогнаться до скорости 100 км/ч и преодолеть водные преграды со скоростью до 10 км/ч.

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Топ комментарии
+28
Дякуємо, друзі, за вашу підтримку та допомогу.
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31.07.2023 20:54
+4
так, тримає міни до 10кг.
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31.07.2023 22:02
+3
Це не танк, а шведська БМП CV-90.
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31.07.2023 22:04
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Дякуємо, друзі, за вашу підтримку та допомогу.
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31.07.2023 20:54 Ответить
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31.07.2023 21:02 Ответить
На фронті випробовують світовий впк, тільки ізраїльської техніки ще немає
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31.07.2023 21:16 Ответить
Може, і не треба? Бо щось мені не хочеться бути другим ізраїлем - у нас і так вже все під #идами
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31.07.2023 21:22 Ответить
А ти уявляєш - євреї в Ізраїлі не відмовилися "буть під німцями" років десять після закінчення ІІ Світової - стріляли з МП та "маузерів" Воювали на "панцерах 38" та на "месершмідтах" Тобто відстоювали свою свободу зброєю тих хто їх убивав Та й наші бандерівці від ППШ з СВТ не відмовлялися!
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01.08.2023 05:35 Ответить
Не юродствуй - а Ланцет?
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31.07.2023 22:10 Ответить
Що за танк на другому відео?
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31.07.2023 21:21 Ответить
Це не танк, а шведська БМП CV-90.
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31.07.2023 22:04 Ответить
Давайте по більше нової техніки для іспиту на кацапах.
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31.07.2023 21:24 Ответить
Україна купила ці бронетранспортери у Польщі, це не подарунок. Це фінські бронетранспортери -- виробляються в Польщі за ліцензією
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31.07.2023 21:32 Ответить
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31.07.2023 21:40 Ответить
Схоже, там ще й протимінне дно. Чи це здається ?
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31.07.2023 21:44 Ответить
так, тримає міни до 10кг.
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31.07.2023 22:02 Ответить
..было бы не плохо ракетную установку на борт нацепить..
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31.07.2023 23:50 Ответить
Да інфа для Українців про свої війська на дві доби пізніше подається ніж на мокшанських ресурсах.Зупиніть планету я зійду
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01.08.2023 03:32 Ответить
Розумієш - снаряд "Бушмайстра" до кацапів летить швидше, ніж стрілець з БТР встигає дійти до "Старлінк", щоб написать в Інтернет похвалу "Росомаку" Тому кацапи швидше, ніж ми, зреагували
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01.08.2023 05:42 Ответить
 
 