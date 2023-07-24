В оккупированном Мариуполе фиксируют наибольшее передвижение врага за последние месяцы, - Андрющенко. ВИДЕО

Большая колонна российской техники была замечена в Мариуполе. Техника и живая сила оккупантов направлялась в направлении Бердянска.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксированы по меньшей мере две колонны по 30 единиц в течение воскресенья с Новоазовского направления в сторону Мангуш/Бердянск. Грузовики с БК и прицепленными пушками класса "Рапира", топливозаправщики и автобусы с пока живой силой", - говорится в сообщении.

Андрющенко отмечает, что это наибольшее открытое перемещение за последние месяцы с начала лета.

"Пока устанавливаем, это пополнение лагерей подготовки вместо личного состава, который на прошлой неделе был переброшен на Бердянское и Мариупольское направления, или прямое пополнение на линии фронта в Запорожской области", - добавил Андрющенко.

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