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Украинские военные уничтожили боекомплект россиян на Лиманском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские артиллеристы 66-й отдельной механизированной бригады совместно с разведчиками 88-го отдельного батальона морской пехоты уничтожили боекомплект оккупантов на Лиманском направлении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал уничтожение вражеского боекомплекта, информирует Цензор.НЕТ.

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