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Украинские военные уничтожили боекомплект россиян на Лиманском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские артиллеристы 66-й отдельной механизированной бригады совместно с разведчиками 88-го отдельного батальона морской пехоты уничтожили боекомплект оккупантов на Лиманском направлении.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал уничтожение вражеского боекомплекта, информирует Цензор.НЕТ.
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