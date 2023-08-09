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Дрон-камикадзе ударил по катеру с россиянами в Херсонской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне предприняли попытку вылазки на лодке на Днепре в Херсонской области. Совместной работой воинов 126-й бригады ТРО и КОВД Нацполиции с дрона-камикадзе были ликвидированы захватчики вместе с лодкой.

Видео уничтожения лодки вместе с российскими захватчиками опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Можно ли сгореть и утонуть одновременно? Можно, если ты российский захватчик", – написал Бутусов под видеозаписью.

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Топ комментарии
+27
Ах, как на тройке с бубєнцамі мчалісь.🤪
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09.08.2023 16:21
+19
Браконьерам на моторных лодках плавать запрещено.
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09.08.2023 16:20
+14
Чергова гарна робота-всім виконавцям респект...
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09.08.2023 16:24
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Браконьерам на моторных лодках плавать запрещено.
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09.08.2023 16:20 Ответить
Хто втопиться, той не згорить.

Відповідь не вірна 😂
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09.08.2023 17:14 Ответить
Ах, как на тройке с бубєнцамі мчалісь.🤪
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09.08.2023 16:21 Ответить
РЕБ норм заважав дрону
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09.08.2023 16:22 Ответить
Можливо, це все таки не вплив РЕБ, а просто слабкий зв'язок оператора з дроном. Чим нижче спускається дрон, тим частіше зникає "картинка". І так майже на кожному відео. Навряд чи 3,14дари використовують антидронові засоби на кожній своїй залізяці. Не стану наполягати, але виглядає так.
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09.08.2023 16:47 Ответить
звісно що так і є. Цей дрон коштує копійки тобто звязок там не дуже, тому коли він знижується втрачається сигнал.
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09.08.2023 16:53 Ответить
Скорше за все мала висота - таке часто буває після зниження на останньому відрізку перед влучанням.

Для цього і купують ще дрони-ретранслятори, той же Мадяр, наприклад.
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09.08.2023 16:50 Ответить
там на високому березі антени-ретранслятори
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09.08.2023 16:54 Ответить
не реб а русло яке нижче горизонту.
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09.08.2023 16:51 Ответить
Кацапи всралися біля берега!
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09.08.2023 16:22 Ответить
Так гнав, так летів. Напевне мотор перегрівся і загорівся😁
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09.08.2023 16:22 Ответить
Карасик, дбайливо створений у біолабораторії, відкусив пропелер і випустив бавовнятко побавитись
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09.08.2023 16:49 Ответить
Помойтєсь, рєбята!
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09.08.2023 16:23 Ответить
Чергова гарна робота-всім виконавцям респект...
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09.08.2023 16:24 Ответить
Хотели прокатиться с ветерком по нашему Днепру а прокатились с огоньком
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09.08.2023 16:25 Ответить
Ляпота! Відправили кацапську нечисть на концерт до Кобзона.
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09.08.2023 16:29 Ответить
засранєц, втекти хотів...
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09.08.2023 16:34 Ответить
Це Оскар! Усім причетним до виконання! А ЗСУ - три Оскара! Дякуємо! Повертайтесь живими!
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09.08.2023 16:34 Ответить
Я убью тебя лодочник !!!
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09.08.2023 16:42 Ответить
Лодочником оказался Харон.
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09.08.2023 16:50 Ответить
Глупости. Тогда протока Днепра - Стикс?
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09.08.2023 18:30 Ответить
Лета.
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09.08.2023 20:16 Ответить
Для орков - да. Для них каждая наша речка - Стикс, а каждый лодочник - Харон.
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09.08.2023 22:02 Ответить
Bravo
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09.08.2023 16:42 Ответить
а лодку то зачем ?
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09.08.2023 16:44 Ответить
***** шастать!

Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.08.2023 16:45 Ответить
Куди дивляться місцеві бракон'єри? Риба любе тишу.
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09.08.2023 16:49 Ответить
Взрыв под Москвой: возросло число пострадавших.......это русне за Покровск
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09.08.2023 16:52 Ответить
лапти говорят пиротехника ,пиротехника так не взрывается ,взрывная волна повалила стены в ближайших домах и стекла все побила
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09.08.2023 16:54 Ответить
Ну и оптико-механический завод так не взрывается, видимо, там было что-то третье..
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09.08.2023 17:07 Ответить
видео есть снаряды валяются
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09.08.2023 17:16 Ответить
Что-то нигде не нашел такого видео..
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09.08.2023 18:14 Ответить
Ok, Thanks!
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09.08.2023 20:35 Ответить
картина Репина - Приплыли
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09.08.2023 17:04 Ответить
І воно їм треба було, ота Україна?
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09.08.2023 17:12 Ответить
Щоб так точно влучити - потрібна майстерність.
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09.08.2023 17:15 Ответить
Sami vysi uroven drona operatora,daze propavsi vid byla nepomexa.Vot eto klas
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09.08.2023 17:16 Ответить
Паління і на воді до добра не доводить, мабуть каністра підтікала у лодкі.
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09.08.2023 17:48 Ответить
Хто знає, як там ЗСУ в районі антуанівського мосту? Відступили чи ні?
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09.08.2023 18:11 Ответить
Убили орка, убили
Я-я-я-я-яй! Ни за что, ни про что, суки, замочили.

Оператор красава, зміг відкоректувати на останніх секундах чотко.
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09.08.2023 18:16 Ответить
Ну що ,наловили риби.? "Брат митька помирает, ухи просит."
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09.08.2023 18:28 Ответить
"а ванька из лодки выйдет?" ))
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09.08.2023 18:46 Ответить
Нє курітє гдє попало - курітє гдє нє папало , руSнявіє ..
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09.08.2023 18:57 Ответить
Матроси курілі папіроси))
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09.08.2023 19:24 Ответить
Не браконьєри ті б врізалися в берег і по чагарниках порозбігались,все одно коли звернули з основного русла то куди б виплили.
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09.08.2023 19:26 Ответить
Fenita la comedia
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09.08.2023 20:55 Ответить
Песня-Swimming with the Crocodiles
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09.08.2023 21:45 Ответить
Хорошо шёл...
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09.08.2023 21:57 Ответить
Спочатку - штраф, потім - шашлик!
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09.08.2023 22:49 Ответить
Оператор дрона красава! Сделал все идеально, просто топчик, золотые руки
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10.08.2023 09:23 Ответить
 
 