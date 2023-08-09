Дрон-камикадзе ударил по катеру с россиянами в Херсонской области. ВИДЕО

Россияне предприняли попытку вылазки на лодке на Днепре в Херсонской области. Совместной работой воинов 126-й бригады ТРО и КОВД Нацполиции с дрона-камикадзе были ликвидированы захватчики вместе с лодкой.

Видео уничтожения лодки вместе с российскими захватчиками опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Можно ли сгореть и утонуть одновременно? Можно, если ты российский захватчик", – написал Бутусов под видеозаписью.

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