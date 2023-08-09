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Дрон-камикадзе ударил по катеру с россиянами в Херсонской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне предприняли попытку вылазки на лодке на Днепре в Херсонской области. Совместной работой воинов 126-й бригады ТРО и КОВД Нацполиции с дрона-камикадзе были ликвидированы захватчики вместе с лодкой.
Видео уничтожения лодки вместе с российскими захватчиками опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Можно ли сгореть и утонуть одновременно? Можно, если ты российский захватчик", – написал Бутусов под видеозаписью.
Топ комментарии
+27 MsSkifia f873ab28
показать весь комментарий09.08.2023 16:21
+19 Павел Орехов c16ceb45
показать весь комментарий09.08.2023 16:20
+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий09.08.2023 16:24
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Відповідь не вірна 😂
Для цього і купують ще дрони-ретранслятори, той же Мадяр, наприклад.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Я-я-я-я-яй! Ни за что, ни про что, суки, замочили.
Оператор красава, зміг відкоректувати на останніх секундах чотко.