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Утром ВСУ сбили вертолет оккупантов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 9 августа украинские воины сбили вертолет российских военнослужащих, его тип уточняется.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета устанавливается", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+36 Ирина Александра
показать весь комментарий09.08.2023 09:09
+35 Чайка Київ
показать весь комментарий09.08.2023 09:10
+22 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий09.08.2023 09:14
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Пожалуйста, подождите...
Гарного полювання, рідненькі.
Божого захисту
Головне що "докрутився".
Тобто повинні бути гвинти і крила, а це не підходить наприклад до Мі-2, Мі-8, Мі-17 і т.д., але може підійти до Мі-24, Мі-35 ... Тому гвинтокрил це більш вузька класифікація, ніж гелікоптер (вертоліт).
Але приємно.
Ракети "повітря-повітря". Швидкість 3,5М, дальність ураження від 0,3 до 25 км. Пересувна ЗРК із власним пошуком - електронно=-оптична головка на висувній щоглі. Гелікоптери, літкаи, крилаті ракети - цілі для цих ракет.
На фронті у ЗСУ вже є гарні результати у застосуванні цих машинок, у т.ч. нещодавно
https://mil.in.ua/uk/news/v-********-vykorystovuyut-nazemni-puskovi-ustanovky-raket-aim-132-asraam/
При цьому відстань до збитої цілі за 10 км. Це не Стінгер.
і ЗСУ знайшли рішення - але поки це таємниця
О*уеть, "російських військовослужбовців ", є цензоры, може вы этих кацапских мразей в ушко поцемаете?
Дуже хочеться вірити, що в ЗСУ закинули якісь нові плюшки для протидії, бо цапи з неба стали падати, як груші.