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Утром ВСУ сбили вертолет оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вертоліт,знищено

Утром 9 августа украинские воины сбили вертолет российских военнослужащих, его тип уточняется.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета устанавливается", - говорится в сообщении.

Читайте: Бойцы 47-й ОМБр уничтожили российский вертолет Ка-52 возле Работино
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Топ комментарии
+36
Ранок починається не з кави... це добрі новини..
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09.08.2023 09:09
+35
Героям слава !!!
Гарного полювання, рідненькі.
Божого захисту
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09.08.2023 09:10
+22
Дуже приємна новина. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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09.08.2023 09:14
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Ранок починається не з кави... це добрі новини..
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09.08.2023 09:09 Ответить
Таки з кави, але з приємним присмаком.
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09.08.2023 09:34 Ответить
Героям слава !!!
Гарного полювання, рідненькі.
Божого захисту
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09.08.2023 09:10 Ответить
ще одна підла ракета вдарила в псіну ))
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09.08.2023 09:12 Ответить
У пеклі побільшало рашистських вбивць...
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09.08.2023 09:12 Ответить
Дуже приємна новина. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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09.08.2023 09:14 Ответить
а може гвинтокрил все ж таки?)
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09.08.2023 09:14 Ответить
Використовують обидва варіанти..це як госпіталь і шпиталь
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09.08.2023 09:16 Ответить
Гелікоптер.
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09.08.2023 09:20 Ответить
Точно, ще й це. Але це слово 100% запозичене.
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09.08.2023 10:01 Ответить
Дехто інколи ще "крутоліт" пропонує
Головне що "докрутився".
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09.08.2023 10:05 Ответить
лопастекрил
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09.08.2023 12:16 Ответить
сікорськоліт
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09.08.2023 12:17 Ответить
какая разница, головне наї..увся
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09.08.2023 09:24 Ответить
Гвинтокрил, також ґвинтокрил[1][2][3] (англ. rotor-winged aircraft) - аеродинамічний літальний апарат, в якому підіймальна сила створюється завдяки комбінованій несучій системі, побудованій на одному або двох несучих ґвинтах та крилі[4]. У міжнародній термінології поширені назви гіродин, геліплан[джерело?].

Тобто повинні бути гвинти і крила, а це не підходить наприклад до Мі-2, Мі-8, Мі-17 і т.д., але може підійти до Мі-24, Мі-35 ... Тому гвинтокрил це більш вузька класифікація, ніж гелікоптер (вертоліт).
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09.08.2023 09:32 Ответить
Капець))) головне - воно на@бнулось)) у мокш гівнольоти))
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09.08.2023 10:02 Ответить
Погоджуюсь, головне щоб пєпєлаци не літали. Але людина запитала, як правильно, я відповів )) Я би взагалі використовував назву гелікоптер, це більш правильно по визначенню і не калька.
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09.08.2023 10:08 Ответить
Нелегко встановлювати тип збитого рашистського гвинтокрила, якщо він впав і згорів у попіл...
Але приємно.
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09.08.2023 11:17 Ответить
вєртальоти доганяють кацольотів.
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09.08.2023 09:17 Ответить
сколько можно объяснять оркам, что земноводные не летают? а рептилии могут только пресмыкаться по земле, НО никак не взлететь
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09.08.2023 09:22 Ответить
Марно, вони тупі ...
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09.08.2023 09:33 Ответить
Любой совдеповский прапор-отставник знает, что крокодилы летают. Но очень низко. И это базовые знания, которые не теряются, сколько не пей.
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09.08.2023 11:21 Ответить
Третий за неделю? Если ракеты три маха, то это 1 км в секунду. Секунд 7 и в вечном полёте
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09.08.2023 09:32 Ответить
У Стінгера швидкість 2.1М, у Ігли 2.3М, у Starstreak 3.5М )) Попередні 2 здається збили Стінгерами, сьогодні невідомо поки ))
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09.08.2023 09:38 Ответить
У ЗСУ з 22 року на озброєнні британські AIM 132 на базі Wolfram. Наразі базу британці модернізували.
Ракети "повітря-повітря". Швидкість 3,5М, дальність ураження від 0,3 до 25 км. Пересувна ЗРК із власним пошуком - електронно=-оптична головка на висувній щоглі. Гелікоптери, літкаи, крилаті ракети - цілі для цих ракет.
На фронті у ЗСУ вже є гарні результати у застосуванні цих машинок, у т.ч. нещодавно

https://mil.in.ua/uk/news/v-********-vykorystovuyut-nazemni-puskovi-ustanovky-raket-aim-132-asraam/
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09.08.2023 09:51 Ответить
Все правильно, але питання не в тому. Попередні 2 пєпєлаца за тиждень були збиті ПЗРК, як повідомляється здається Стінгерами, 3й поки не знаю чим. А AIM 132 явно не ПЗРК ))
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09.08.2023 09:57 Ответить
За 47 бригаду не будуть давати інфу - війна.
При цьому відстань до збитої цілі за 10 км. Це не Стінгер.
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09.08.2023 10:02 Ответить
І це добре, головне результат ))
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09.08.2023 10:03 Ответить
збити низколітний ударний вертоліт на відстані 10 км протягом декількох хвилин - це не проста задача
і ЗСУ знайшли рішення - але поки це таємниця
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09.08.2023 12:20 Ответить
збили вертоліт російських військовослужбовців

О*уеть, "російських військовослужбовців ", є цензоры, може вы этих кацапских мразей в ушко поцемаете?
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09.08.2023 09:43 Ответить
На початку контрнаступу озвучили, що рашистські вертушки стали для нас проблемою.
Дуже хочеться вірити, що в ЗСУ закинули якісь нові плюшки для протидії, бо цапи з неба стали падати, як груші.
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09.08.2023 11:00 Ответить
Молодці Хлопці!! Вдалого полювання!
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09.08.2023 11:05 Ответить
Надіюсь , що пілоти здохли 👎
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09.08.2023 11:05 Ответить
Пєлоті курілі гдє нєпаложена...
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09.08.2023 11:25 Ответить
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09.08.2023 13:12 Ответить
То був вертольот 😁
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09.08.2023 15:15 Ответить
 
 