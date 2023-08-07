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Бойцы 47-й ОМБр уничтожили российский вертолет Ка-52 возле Работино
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.
Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
"Работино. Воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 из ПЗРК", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+38 Oleksa Tomakh
показать весь комментарий07.08.2023 20:42
+34 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий07.08.2023 20:43
+30 Onufri Zagloba
показать весь комментарий07.08.2023 20:44
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У 23 році британці надали до ЗСУ модернізовану тривісну бронемашину, яка вже збиває Ка-52 цими ракетами
Здатна виявляти та збивати крилаті ракети, літаки
https://www.youtube.com/watch?v=My-zyEzJ-9k&t=296s
Вчи матчасть 😡
Ка-аааа будет плавится...
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
Пильнуймо за прикоритними трутнями!
Деякі срали і на саму бригаду, ніби то дали найкращу техніку, а вони ії порозбивали бездумно.
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Здравiя 200-м хєроям