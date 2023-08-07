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Бойцы 47-й ОМБр уничтожили российский вертолет Ка-52 возле Работино

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вертоліт,ка52

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Работино. Воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 из ПЗРК", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты применяли химические боеприпасы в районе Новоданиловки на Запорожье, люди не пострадали, - Тарнавский
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Топ комментарии
+38
Красені!!!
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07.08.2023 20:42
+34
Гарна новина-виконавцям респект...
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07.08.2023 20:43
+30
Сподіваюсь, жодна наволоч з екіпажу не вижила? Годувати їх не доведеться?
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07.08.2023 20:44
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Красені!!!
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07.08.2023 20:42 Ответить
Гарна новина-виконавцям респект...
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07.08.2023 20:43 Ответить
https://www.dynamomania.com/ru/news/692733-rashisty-pereodelis-v-ukrainskuyu-formu-dlya-diversii-i-popali-pod-ogon-svoih
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07.08.2023 20:43 Ответить
Сподіваюсь, жодна наволоч з екіпажу не вижила? Годувати їх не доведеться?
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07.08.2023 20:44 Ответить
гарна новина. надіюсь і літунів утилізували.
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07.08.2023 20:47 Ответить
Я так понял что британцы передали нам свои системы ПВО которые могут с машины запускать авиационные ракеты класса "воздух-воздух" вот они и охотятся за вертолетами.
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07.08.2023 20:52 Ответить
Написано - із ПЗРК.
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07.08.2023 21:13 Ответить
В этом случае подловили из засады а так этот вертолет пускает ракеты с 8-10 км.
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08.08.2023 06:52 Ответить
Наявні на озброєнні ЗСУ британські ракети AIM 132 (на базі Wolfram та зараз є вже оновлена бронемашина) добряче збиває ці кацапські говнольоти на відстані за 10 км
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08.08.2023 11:09 Ответить
На фронті з 22 року у складі ЗСУ гарно воює британський Wolfram, озброєний британськими ракетами AIM 132 (повітря-повітря)
У 23 році британці надали до ЗСУ модернізовану тривісну бронемашину, яка вже збиває Ка-52 цими ракетами
Здатна виявляти та збивати крилаті ракети, літаки

https://www.youtube.com/watch?v=My-zyEzJ-9k&t=296s
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08.08.2023 11:08 Ответить
Не поняв! А зрозумів! Повітря-повітря, і нє охотятся, а полюють,
Вчи матчасть 😡
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07.08.2023 22:01 Ответить
Вам с фронта виднее наверное.
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08.08.2023 06:51 Ответить
Ракети AIM 132 (повітря-повітря) на базі Wolfram. У ЗСУ вже є нова бронемашина із цими ж ракетами
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08.08.2023 11:20 Ответить
Нравится, не нравится
Ка-аааа будет плавится...
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07.08.2023 20:52 Ответить
Меньше московіти ***** знатимуть, більше їх в Україні збиватимуть!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
Пильнуймо за прикоритними трутнями!
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07.08.2023 20:58 Ответить
Moloci 47 brigada.
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07.08.2023 21:00 Ответить
Молодці. Хто на цензорі серив на 47 бригаду - поїжте гівна.
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07.08.2023 21:04 Ответить
Не треба плутати 47 бригаду з єрмаковським старшим сержантом.
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07.08.2023 22:52 Ответить
А я і не плутаю бригаду і ніби-то "єрмаковським старшим сержантом".
Деякі срали і на саму бригаду, ніби то дали найкращу техніку, а вони ії порозбивали бездумно.
Такі коменти легко знайти по тегу "47 бригада" з новини і почитати коменти.
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07.08.2023 23:12 Ответить
- Ну что, как полетали?

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07.08.2023 21:16 Ответить
Черговий пепелац фсьо )))
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07.08.2023 21:18 Ответить
буденно, методично вичавлюємо ворога з української землі. Смерть ворогам!
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07.08.2023 21:19 Ответить
Це добра новина давненько не було.Респект !
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07.08.2023 21:41 Ответить
Gut gemacht! Sehr gut! 👍
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07.08.2023 22:11 Ответить
"Добре синку! Добре!" Давіть їх сук! Їх вчать мої колишні співлужбовці які в 2014-му мене звинуватили в "предательставе Родины" На питання "А "Родина" це ЩО? отримав выовдьы "Ка это что"!? А Рассия?
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08.08.2023 09:15 Ответить
рашисти це прокоментували: "Подлая ракета в спину оборвала жизнь парня и командира".
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08.08.2023 10:07 Ответить
Вдалого полювання, Хлопці!! Красунчики!!
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08.08.2023 11:00 Ответить
Ка-52 хєрОЙскi атаковал ракєту, затєм хєрОЙскi убiлся аб зємлю
Здравiя 200-м хєроям
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08.08.2023 13:34 Ответить
 
 